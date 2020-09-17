Самое сексуальное авто в мире: уникальный Rolls Royce Phantom

Выпущенный в 1934 году автомобиль Роллс-Ройс Фантом, а точнее, дизайнерская модификация с полным названием Rolls Royce Phantom I Jonckheere Coupe, в свое время был признан самым сексуальным транспортным средством. Эксперты утверждают, что за минувших 85 лет автопром так и не смог выпустить ни одной машины, способной составить конкуренцию легендарному Призраку в кузове купе.
История автомобиля очень необычна. Мало кто знает, что в этом красавце оригинальным является только кузов, а шасси, двигатель и все остальное взято от серийного Rolls Royce Phantom I, появившегося на свет в 1925 году. Создавался автомобильный шедевр не на родине Фантомов в Великобритании, а в Бельгии, компанией Jonckheere, специализирующейся на тюнинге оригинальной техники.
Анонимный клиент обратился в Jonckheere в 1934 году с просьбой изготовить эксклюзивный кузов для его десятилетнего Rolls Royce Phantom I. Заказчик хотел видеть не просто необычное дизайнерское решение, а автомобиль в модном в 30-е годы XX века аэростиле.
Дизайнеры и мастера компании Jonckheere с честью справились с поставленной задачей и клиент остался очень доволен. Кроме обтекаемого аэродинамического кузова Роллс-Ройс получил необычные двери округлой формы и «плавник» в задней части. Внешний вид элитного авто был революционным для своего времени и его появление на улицах любого европейского или американского города вызывало восхищенные крики и завистливые стоны.
К сожалению, история не сохранила имени заказчика и дизайнера, выполнившего столь сложную работу. Все чертежи и документы этого проекта сгорели во время пожара и все усилия специалистов и энтузиастов, направленные на установление истины, были тщетны.
Уникальный автомобиль, существующий в единственном экземпляре, за долгие годы сменил всего трех владельцев и в 40-х годах его следы были утеряны. В середине 1950-х Роллс-Ройс, а точнее, то что от него осталось, был обнаружен на свалке в штате Нью-Джерси, в США. Машина находилась в ужасном состоянии и требовала трудоемкого и дорогого ремонта.
Возможно, из-за финансовой стороны вопроса новый владелец авто не спешил приводить его в порядок и руины роскошного купе провели много лет в его гараже. К счастью, об автомобиле все-таки вспомнили и провели его реставрацию, вернув первоначальный вид.Сегодня самое сексуальное в мире транспортное средство находится в Калифорнии, США, в экспозиции музея Петерсона.
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Метки: дизайн интересное машины
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