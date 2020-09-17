Самое сексуальное авто в мире: уникальный Rolls Royce Phantom

История автомобиля очень необычна. Мало кто знает, что в этом красавце оригинальным является только кузов, а шасси, двигатель и все остальное взято от серийного Rolls Royce Phantom I, появившегося на свет в 1925 году. Создавался автомобильный шедевр не на родине Фантомов в Великобритании, а в Бельгии, компанией Jonckheere, специализирующейся на тюнинге оригинальной техники.