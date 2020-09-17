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Самое сексуальное авто в мире: уникальный Rolls Royce Phantom

Самое сексуальное авто в мире: уникальный Rolls Royce Phantom (7 фото)

Автор:
17 сентября 2020 09:54
Сообщество : Автомир
Метки: дизайн   интересное   машины   
2593
7
Выпущенный в 1934 году автомобиль Роллс-Ройс Фантом, а точнее, дизайнерская модификация с полным названием Rolls Royce Phantom I Jonckheere Coupe, в свое время был признан самым сексуальным транспортным средством. Эксперты утверждают, что за минувших 85 лет автопром так и не смог выпустить ни одной машины, способной составить конкуренцию легендарному Призраку в кузове купе.

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Метки: дизайн   интересное   машины   
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43k
noName 2 дня назад
Красавец!!!!!
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321
Утренний вечер 2 дня назад
Самое сексуальное авто в мире: уникальный Rolls Royce Phantom
Самое сексуальное авто в мире: уникальный Rolls Royce Phantom
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134
Joni Kapone 2 дня назад
А вот моё
А вот моё
А вот моё
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187
Duke_kir 2 дня назад
Бэтмобиль, бля!
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15k
SolomonA 2 дня назад
Вот не надо мне тут! Самое сексуальное авто в мире - Жигули "копейка"! Ух, сколько я с ней в свое время по...бался!!!!
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2k
KL11 2 дня назад
Что значит "сексуальное" авто? Хочется вступить с ним в половую связь? При взгляде на авто устойчивая эрекция?
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5
Буся 2 дня назад
Ласточка, какая красотка))
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4k
Барт Симпсон 2 дня назад
ну на любителя
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1k
Дмитрий 2 дня назад
А что под полом у него. очень пол высокий
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6k
kaboza 2 дня назад
мля БОМБА!!!!!
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