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Самые известные японские спорткары 90-х сразились в драг-рейсинге

Самые известные японские спорткары 90-х сразились в драг-рейсинге (1 фото + 2 видео)

Автор:
14 сентября 2020 15:02
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео   гонка   драг-рейсинг   ретро авто   спорткар   спорткары   янгтаймер   
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В гонке участвуют самые известные автомобили, построенные японцами в 80-х и 90-х годах. Съемки этих заездов проходили в 1991 году на взлетно-посадочной полосе аэропорта. Этот видеоматериал, понравится всем поклонникам JDM.

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Метки: авто   видео   гонка   драг-рейсинг   ретро авто   спорткар   спорткары   янгтаймер   
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BiZ 15 часов назад
ьуй че понятно
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