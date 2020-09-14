Самые известные японские спорткары 90-х сразились в драг-рейсинге

В гонке участвуют самые известные автомобили, построенные японцами в 80-х и 90-х годах. Съемки этих заездов проходили в 1991 году на взлетно-посадочной полосе аэропорта. Этот видеоматериал, понравится всем поклонникам JDM.
На 90-е годы прошлого века пришелся пик мировой популярности всевозможных автомобильных телешоу. Однако в Японии тему гонок в те года практически возвели в культ. В страну восходящего Солнца съезжались лучшие пилоты и технические специалисты, чтобы поучаствовать в «горячих» заездах на самых легендарных автомобилях.
В опубликованном фрагменте представлены самые редкие и дорогие гоночные автомобили, которые можно было приобрести в 1991 году. Среди участников заездов можно выделить Ferrari 348 и Testarossa, а также Porsche 964, 911 Turbo и 928 GT. Японию в гонках представляют Nissan Skyline GT-R, Honda NSX, а также Toyota MR2 GT и Mazda RX-7 FC3S.
В опубликованном фрагменте представлены самые редкие и дорогие гоночные автомобили, которые можно было приобрести в 1991 году. Среди участников заездов можно выделить Ferrari 348 и Testarossa, а также Porsche 964, 911 Turbo и 928 GT. Японию в гонках представляют Nissan Skyline GT-R, Honda NSX, а также Toyota MR2 GT и Mazda RX-7 FC3S.
Спорткары поочередно соревнуются в парных дрэг-заездах на взлетно-посадочной полосе аэродрома. После гонок ведущие шоу выезжают на автомобилях на дороги общего пользования. К сожалению, в телешоу отсутствуют английские субтитры, поэтому просто почувствуйте тот накал страстей, который передают японские ведущие, а также насладитесь пейзажами азиатской страны.
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