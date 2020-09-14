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Необычные машины Крайнего Севера

Необычные машины Крайнего Севера (19 фото)

Автор:
14 сентября 2020 13:00
Сообщество : Автомир
Метки: авто   болотоходы   машины   север   трэкол   тундра   ямал   
721
19
Друзья, хочу сегодня поведать вам о том, что меня удивило на Ямале - местный транспорт. Тундра кругом, топи и болота, а ездить на рыбалки и охоты, да и еще много куда, надо. Обычная "буханка" здесь вообще привычная рабочая лошадка, но в тундре она не жилец, поэтому местные предприятия закупают особую технику типа ТРЭКОЛов, а обычные жители кастомизируют свои "Нивы".
Ловите подборочку суровых северных авто. Приятного просмотра!

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Метки: авто   болотоходы   машины   север   трэкол   тундра   ямал   
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14  комментариев
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57k
Доктор Джонс 2 часа назад
... крайний Север - это вот так пишется...
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4k
Echo Доктор Джонс 2 часа назад
вообще то вот так - Крайний Север
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2k
Оль́гъ, Ѡль́гъ Полчаса назад
В простонародье "каракат". Самодельное транспортное средство для поездок в тундре по бездорожью на рыбалку и охоту. Только на мое мнение не слишком хорошее исполнение, так как рама тяжеловата и не может плавать.
В простонародье "каракат". Самодельное транспортное средство для поездок в тундре по бездорожью на рыбалку и охоту. Только на мое мнение не слишком хорошее исполнение, так как рама тяжеловата и не может плавать.
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21k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
крутые авто !!!
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3k
Александр Зотов Час назад
нива и джип тоже на базе от короткого ТРЭКОЛа
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753
Горец U 2 часа назад
Петрович- детище Митрофанова Павла Петровича.
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984
OnlineHunter Автор поста Горец U 2 часа назад
О, спасибо, погуглю, интересно
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753
Горец U OnlineHunter 2 часа назад
Он не конструктор. Он производство организовал. Сейчас в бегах, в Прибалтике. Хороший мужик, немного общался с ним.
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984
OnlineHunter Автор поста Горец U 2 часа назад
а с созданием Шерпа он никак не связан?
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753
Горец U OnlineHunter 2 часа назад
Нет такой информации. Ни чего не слышал.
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