Необычные машины Крайнего Севера

Друзья, хочу сегодня поведать вам о том, что меня удивило на Ямале - местный транспорт. Тундра кругом, топи и болота, а ездить на рыбалки и охоты, да и еще много куда, надо. Обычная "буханка" здесь вообще привычная рабочая лошадка, но в тундре она не жилец, поэтому местные предприятия закупают особую технику типа ТРЭКОЛов, а обычные жители кастомизируют свои "Нивы".
Ловите подборочку суровых северных авто. Приятного просмотра!
Ловите подборочку суровых северных авто. Приятного просмотра!
Ребята, еще... В технической части я не силен, поэтому эта подборка больше для "поглазеть" и интересно провести время. Но если вы знаете какие-то технические особенности этих крепышей (объемы движков, где производят, сколько стоят) - пишите, мне самому это очень интересно. На фото выше "Трэкол"
Авторский пост
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