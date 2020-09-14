Необычные машины Крайнего Севера

Друзья, хочу сегодня поведать вам о том, что меня удивило на Ямале - местный транспорт. Тундра кругом, топи и болота, а ездить на рыбалки и охоты, да и еще много куда, надо. Обычная "буханка" здесь вообще привычная рабочая лошадка, но в тундре она не жилец, поэтому местные предприятия закупают особую технику типа ТРЭКОЛов, а обычные жители кастомизируют свои "Нивы".

Ловите подборочку суровых северных авто. Приятного просмотра!

0 Ребята, еще... В технической части я не силен, поэтому эта подборка больше для "поглазеть" и интересно провести время. Но если вы знаете какие-то технические особенности этих крепышей (объемы движков, где производят, сколько стоят) - пишите, мне самому это очень интересно. На фото выше "Трэкол"

0 Тот же Трэкол с другого ракурса

0 И еще. Он тут рядом, поэтому его много)

0 Вот такой аппарат)

0 Снова Трэкол. Другой какой-то...

0 Тусовка Трэколов)

0 Петрович профиль

0 Петрович анфас

0 Вот это не знаю что))

0 Если знаете что это - напишите)

0 Нива не передержке

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0 Собственно, школьный Урал на Полярном Урале )

0 Шатл

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0 Jeep