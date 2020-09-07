Час пик в разных странах

В Москве живет 12 млн человек, а в Санкт-Петербурге — 5 млн, и это ничто по сравнению с 19-миллионным Дели. Впрочем, в относительно тихом Амстердаме тоже наступает час пик — тогда служащие садятся в трамваи, автобусы и поезда и отправляются домой (или из дома).
А в тихом баварском Мюнхене час пик наступает даже для поездов метро — они стоят в туннелях, ожидая своей очереди проехать на станцию. Потому что, в отличие от, скажем, московского метро, где каждой станции положен свой перрон, в Мюнхене на некоторые станции приходят поезда с семи веток — электрички и метро.
На фото: Одна из главных улиц Стамбула, Турция ©muharremz / Shutterstock.com
На фото: Одна из главных улиц Стамбула, Турция ©muharremz / Shutterstock.com
На крышах вагонов в Индонезии передвигаются тысячи людей: кому-то не хватило места внутри, иные же попросту не желают платить. Ява, Индонезия
Для того чтобы добраться до Триумфальной арки, нужно будет запастись терпением. Париж, Франция ©Oscity / Shutterstock.com
Толпа пассажиров ожидает поезд на станции метро, Гонконг, Китай ©Lewis Tse Pui Lung / Shutterstock.com
Небольшой затор на мосту «Золотые ворота», который соединяет Сан-Франциско и южную часть округа Марин, США
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зы..
Общался как то с столичным... блииин, он вообще не видел живьем животин всяких, кроме кошки, и то у него крысокот... лысая, типа сфинкс какой то.... ужс... :)