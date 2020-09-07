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Час пик в разных странах

Час пик в разных странах (19 фото)

Автор:
07 сентября 2020 14:45
Метки: пробка   транспорт   час пик   
1332
19
В Москве живет 12 млн человек, а в Санкт-Петербурге — 5 млн, и это ничто по сравнению с 19-миллионным Дели. Впрочем, в относительно тихом Амстердаме тоже наступает час пик — тогда служащие садятся в трамваи, автобусы и поезда и отправляются домой (или из дома).

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Метки: пробка   транспорт   час пик   
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3k
AlekseiTFS День назад
Жизнь в большом мегаполисе - это медленный суицид
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722
Александр 6 часов назад
В разных городах, а не странах.
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2k
Allmaster День назад
Как я доволен, что живу в небольшом городе, может жители мегаполиса назовут его(как бывало жопой мира) но достаточно чистый воздух, неспешная жизнь без суеты, что может быть лучше. Особенно когда приезжаешь в столицу и смотришь, как люди-тараканы суетятся. Жизнь проходит в суете быстро. А ради чего жил?
зы..
Общался как то с столичным... блииин, он вообще не видел живьем животин всяких, кроме кошки, и то у него крысокот... лысая, типа сфинкс какой то.... ужс... :)
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−10
Sweetie День назад
В Амстердаме живет менее миллиона человек. Пробки в этом городе редкость
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2k
Allmaster Sweetie День назад
ага, по вибаутстрат в конце дня прокатись....
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17k
Сергей Костюнин День назад
В Дели ващет 28 000 000 . А в Токио 37 000 000
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796
Шурман День назад
У нас в Брюсселе все стоит в 8 утра и в 12 а потом после 5ти . Если куда то нужно съездить то договариваемся после 10 или после 2х часов дня , в остальное время это убийство
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5k
Lucky День назад
Во всей Венеции всего 425 гондольеров, и ни одним официальным гондольером больше. Гондольеры – это закрытая каста. Попасть туда со стороны крайне трудно. Эта профессия передается по наследству и, чтобы стать гондольером, нужно, чтобы кто-то оставил эту профессию
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757
Bearn День назад
На заглавном фото главная пешеходная улица Стамбула Истикляль. Ретро-трамвайчик там для туристов. Да и вокруг туристы.
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