Час пик в разных странах

А в тихом баварском Мюнхене час пик наступает даже для поездов метро — они стоят в туннелях, ожидая своей очереди проехать на станцию. Потому что, в отличие от, скажем, московского метро, где каждой станции положен свой перрон, в Мюнхене на некоторые станции приходят поезда с семи веток — электрички и метро.



На фото: Одна из главных улиц Стамбула, Турция ©muharremz / Shutterstock.com