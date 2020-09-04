Криворукий эвакуаторщик

В Самаре работают очень криворукие эвакуаторы.
Присутствует ненормативная лексика!
Присутствует ненормативная лексика!
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Метки: криворукие полиция эвакуатор
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Статья 319 УК РФ Штраф за оскорбление сотрудника полиции во время исполнения им своих обязанностей составляет приблизительно сорок тысяч рублей, размер заработной платы или иного дохода нарушителя за период до трех месяцев. Кроме этого, в качестве наказания могут быть назначены обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года.
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