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Криворукий эвакуаторщик

Криворукий эвакуаторщик (1 видео)

Автор:
04 сентября 2020 07:31
Сообщество : Автомир
Метки: криворукие   полиция   эвакуатор   
2843
1
В Самаре работают очень криворукие эвакуаторы.
Присутствует ненормативная лексика!

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Метки: криворукие   полиция   эвакуатор   
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3k
fin4all День назад
Эвакуаторщики, конечно криворукие, но на месте ментов, я бы сейчас развернул ситуацию и привлек "гражданина" за оскорбление и употребление нецензурной брани. Слишком много аудиоговна не по делу.
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1k
smokes 21 час назад
Че за истеричка ? Орет как будто его самого уронили...
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26k
a.fey 22 часа назад
А в Новом Йорке, оказывается придумали закон. Если при эвакуации неправильно припаркованной машины или машины за неоплаченные штрафы, владелец этого автомобиля нест ответственность за все возможные повреждения своей или чужой машины.
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778
Roman 22 часа назад
У оператора праздник, удалось что то снять ))
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3k
Mike Snow День назад
оператор идиот. Ну ладно эвакуаторщик криворукий, а при чем тут копы вообще?
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4k
Роман День назад
Эвакуаторщик конечно "молодец", и ему платить теперь за причиненный ущерб, но опедератору рот надо с мылом помыть, а потом статейку за оскорбление нарисовать. Нет, ну серьезно, верещит как баба базарная. Слушать аж противно.
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3k
Chev Chelios День назад
Я только в конце видео понял, что это реально не его машина
орет он как будто обе его
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2k
Евгений День назад
Автор истеричка какая-то.
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24k
Fat Lynx День назад
Да там, я смотрю, все умельцы... грузим, снимаем, пи-з-дИм...
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639
Anna S День назад
Всегда удивлялась российской полиции. Неужели за оскорбления нельзя этого подонка мордой в асфальт, с соответствующим дальнейшим наказанием? Демократия, конечно, вещь хорошая, но не до такой же абсурдной степени.
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5k
CHNM Anna S 17 часов назад
Это не демократия, а её отсутствие
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2k
Denis День назад
Там и операторы далеко не с прямыми руками.
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74
es Denis День назад
"Кривой операторщик"
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32k
dima423 День назад
ну вообщето чувак себе на статью наговорил... так что долбайоп как раз он тут самый главный)))

Статья 319 УК РФ Штраф за оскорбление сотрудника полиции во время исполнения им своих обязанностей составляет приблизительно сорок тысяч рублей, размер заработной платы или иного дохода нарушителя за период до трех месяцев. Кроме этого, в качестве наказания могут быть назначены обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года.
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6k
Акакий dima423 День назад
это не оскорбление, это оценочное суждение.
гарант открыл возможность)
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32k
dima423 Акакий День назад
ага в суде так оправдываться будет) только вряд ли прокатит))
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2k
CHYCMYMPUK День назад
Да... В Самаре этот бизнес на поток поставлен. Мест для инвалидов больше, чем инвалидов, раз так в 10.
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2k
Kungs CHYCMYMPUK День назад
Так везде в ЕС. Зачем глупости строчить?
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9k
Dihydrogen Monoxide Kungs День назад
ТАМ это другое! Тут понимать надо!
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