Петербургский электромобиль готовят к массовому производству

По словам главы CML Алексея Боровкова, предполагается, что это будет небольшой городской кроссовер для массового потребителя. Изготовят автомобиль из карбона, титана и алюминия, а вот дизайн будущий обладатель выберет сам.





Проект был разработан за рекордные два года с помощью «умного» цифрового двойника (SmartDigitalTwin). Он позволяет виртуально просчитать все плюсы и минусы модели и испытать её ещё до сборки, а также спрогнозировать жизнь отдельных деталей, грубо говоря, от салона до свалки.



Проект пока на стадии макета, но вот-вот отправится на конвейер. Для того, чтобы обеспечить комфортное пользование электромобилем CML CAR, необходимо обеспечить необходимую инфраструктуру, а именно: станции подзарядки автомобильных аккумуляторов. На данный момент на территории РФ их слишком мало. В Северной столице их всего 63. Если российскую инфраструктуру по каким-то причинам не смогут подготовить, что авторы проекта собираются выходить на мировой рынок.



Алексей Боровков отмечает, что в настоящее время ведутся переговоры с потенциальными инвесторами крупномасштабной сети электрозаправок. К концу 2020 года должны завершится все обсуждения. Вот с этого момента и начнут выпускать электромобили. Кто будет инвестировать и какой завод за это отвечает – пока секрет.



«Но работа идет, потому что все понимают мировые тренды», — подытожил глава CompMechLab.