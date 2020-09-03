Петербургский электромобиль готовят к массовому производству

В России готовятся запустить массовое производство электромобиля CML CAR. Машину разработали в Петербурге специалисты «Центра компьютерного инжиниринга» (CompMechLab).
По словам главы CML Алексея Боровкова, предполагается, что это будет небольшой городской кроссовер для массового потребителя. Изготовят автомобиль из карбона, титана и алюминия, а вот дизайн будущий обладатель выберет сам.
Проект был разработан за рекордные два года с помощью «умного» цифрового двойника (SmartDigitalTwin). Он позволяет виртуально просчитать все плюсы и минусы модели и испытать её ещё до сборки, а также спрогнозировать жизнь отдельных деталей, грубо говоря, от салона до свалки.
Проект пока на стадии макета, но вот-вот отправится на конвейер. Для того, чтобы обеспечить комфортное пользование электромобилем CML CAR, необходимо обеспечить необходимую инфраструктуру, а именно: станции подзарядки автомобильных аккумуляторов. На данный момент на территории РФ их слишком мало. В Северной столице их всего 63. Если российскую инфраструктуру по каким-то причинам не смогут подготовить, что авторы проекта собираются выходить на мировой рынок.
Алексей Боровков отмечает, что в настоящее время ведутся переговоры с потенциальными инвесторами крупномасштабной сети электрозаправок. К концу 2020 года должны завершится все обсуждения. Вот с этого момента и начнут выпускать электромобили. Кто будет инвестировать и какой завод за это отвечает – пока секрет.
«Но работа идет, потому что все понимают мировые тренды», — подытожил глава CompMechLab.
Проект был разработан за рекордные два года с помощью «умного» цифрового двойника (SmartDigitalTwin). Он позволяет виртуально просчитать все плюсы и минусы модели и испытать её ещё до сборки, а также спрогнозировать жизнь отдельных деталей, грубо говоря, от салона до свалки.
Проект пока на стадии макета, но вот-вот отправится на конвейер. Для того, чтобы обеспечить комфортное пользование электромобилем CML CAR, необходимо обеспечить необходимую инфраструктуру, а именно: станции подзарядки автомобильных аккумуляторов. На данный момент на территории РФ их слишком мало. В Северной столице их всего 63. Если российскую инфраструктуру по каким-то причинам не смогут подготовить, что авторы проекта собираются выходить на мировой рынок.
Алексей Боровков отмечает, что в настоящее время ведутся переговоры с потенциальными инвесторами крупномасштабной сети электрозаправок. К концу 2020 года должны завершится все обсуждения. Вот с этого момента и начнут выпускать электромобили. Кто будет инвестировать и какой завод за это отвечает – пока секрет.
«Но работа идет, потому что все понимают мировые тренды», — подытожил глава CompMechLab.
Авторский пост
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Метки: инновации петербург электро мобиль
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Я такую же хрень слышал про E-мобиль...
Он проще, чем авто с ДВС.
Но пока не придумают источник энергии или, хотя бы нормальный аккумулятор, это все будут игрушки или дорогие игрушки.
И неэкологичные, нифига.
Я бы предложил каршеринговым компаниям поучаствовать. Тогда будет смысл.
На этом скорее всего все и закончится