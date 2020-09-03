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Петербургский электромобиль готовят к массовому производству

Петербургский электромобиль готовят к массовому производству (1 фото)

Автор:
03 сентября 2020 12:14
Сообщество : Автомир
Метки: инновации   петербург   электро мобиль   
400
1
В России готовятся запустить массовое производство электромобиля CML CAR. Машину разработали в Петербурге специалисты «Центра компьютерного инжиниринга» (CompMechLab).

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Метки: инновации   петербург   электро мобиль   
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20  комментариев
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56k
Доктор Джонс Час назад
"Проект пока на стадии макета, но вот-вот отправится на конвейер"...
Я такую же хрень слышал про E-мобиль...
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16k
turyst 8 минут назад
В самом электромобиле, нет ничего сложного.
Он проще, чем авто с ДВС.

Но пока не придумают источник энергии или, хотя бы нормальный аккумулятор, это все будут игрушки или дорогие игрушки.
И неэкологичные, нифига.
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34k
Нанук Паналык Час назад
Петербургский электромобиль готовят к массовому производству
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52k
Racer777 Час назад
Ну это хотя бы на автомобиль похоже. Если сравнивать с тем пипеточным авто, который уже на конвейер собираются ставить на ВАЗе.
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3k
methos2 Час назад
Не появится инфраструктура для электромобилей. Пока государство не начнет ее строить.
Я бы предложил каршеринговым компаниям поучаствовать. Тогда будет смысл.
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38k
Raush 2 часа назад
Разработка автомобиля за два года? Ну-ну... Компьютерные симуляции конечно хорошо, но так как сам работаю в отделе тестирования железа, могу с уверенностью сказать, ни одна компьютерная симуляция не заменит настоящего тестирования в реальных условиях. Не исключаю, что в будущем такой симулятор будет создан, но на данный момент таких симуляторов еще нет.
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18k
Батончик с маком 2 часа назад
батарейки пальчиковые или мизинчиковые?
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7k
перевозчик Батончик с маком 2 часа назад
CR-2032
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38k
Raush Батончик с маком 2 часа назад
На данный момент во многих аккумуляторах, если их разобрать можно найти аккумуляторы 18650.
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32k
jonnyD Батончик с маком Полчаса назад
Петербургский электромобиль готовят к массовому производству
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5k
Lucky 2 часа назад
http://www.ruffnews.ru/V-Rossii-poyavitsya-novyy-otechestvennyy-superkar-za-2-milliona-evro_7845http://www.ruffnews.ru/V-Rossii-poyavitsya-novyy-otechestvennyy-superkar-za-2-milliona-evro_7845
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5k
Lucky 2 часа назад
Вот здесь в 2015 году писали, что в России появится суперкар, круче всяких Пагани и прочих. Ну и где он? То же будет и с этим чудом.
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381
Victor 2 часа назад
если за мелкую электробукашку из Тольятти хотят от 550кр, то тут с карбоном и титаном можно смело х2-3
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5k
Lucky 2 часа назад
Так а где же тот конвейер, на котором будут собирать?
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11k
Объект реальности Lucky Час назад
Возможно не состоявшийся е-мобильный завод.
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24k
Fat Lynx 2 часа назад
Сделают, тогда посмотрим... пощупаем... может купим.
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532
Alexandr F Fat Lynx 42 минуты назад
"Проект пока на стадии макета".
На этом скорее всего все и закончится
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24k
Fat Lynx Alexandr F 11 минут назад
ну ё-мобиль-то уже сделали
и Марусю
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