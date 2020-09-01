BMW R100 Good Ghost — потрясающий кастом в стиле стимпанк с отделением для вина

Дирк Оехлеркинг из ателье Kingston Customs завершил работу над раритетным экземпляром мотоцикла BMW. Он называется Good Ghost и является частью серии Phantom. Однако, в отличие от других моделей, Good Ghost имеет обтекаемый ретро-дизайн всего корпуса.
Новый проект именуется Good Ghost и является частью линейки Phantom, которая уже включает такие байки, как White и Black Phantom. Мотоцикл оснащается двухцилиндровым двигателем BMW и оригинальным шасси. Обшивка весом 21 кг, рычаг переключения передач и ножной тормоз были изготовлены вручную.
Лицевую часть байка украшают единственная фара головного света и большие «ноздри» радиаторной решётки, как на некоторых автомобилях BMW. Кроме того, Good Ghost обладает кожаным седлом со встроенными датчиками. Мотоцикл, в частности, имеет такие кастомные элементы, как топливный бак и выхлопная система из нержавеющей стали.
Дирк также предусмотрел пространство для хранения под седлом, где можно оставить бутылку вина и различную посуду. Помимо этого есть две створки по обе стороны заднего колеса, которые удерживают набор инструментов и набор старых столовых приборов.
Мотоцикл, в частности, обзавёлся колёсами Metzeler ME, задним фонарём в стиле ретро, подножками BMW, амортизаторами YSS и воздушным фильтром K&N. Что касается мощности байка, то её обеспечивает 971-кубовый двигатель производительностью 72 л.с.
Говоря о габаритах уникального байка, то они таковы: вес составляет 179 кг, длина – 272 см, а длина – 112 см. Следует подчеркнуть, что Good Ghost заказал музей Haas Moto в Далласе, где он и будет выставлен на показ.
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Во-первых это не стимпанк, отдаленно стимпанк напоминают датчики и медный кусок выхлопной трубы. В моем пылесосе больше "стимпанка" чем здесь.
Во-вторых этот трамвай не может поворачивать. Значит ездить на нем - безыдейно. Взял бы коробку прикрепил руль, радиатор и два колеса, эффект был бы тот же зачем портить мотоцикл.
В третьих, даже если бы он куда то поехал, то ложки/вилки/салфетки - еда со вкусом грязи и асфальта... как такое вообще в голову прийти может?
как оно поворачивает?
"Дирк также предусмотрел пространство для хранения под седлом, где можно оставить бутылку вина и различную посуду." - а он предусмотрел случай, если та же вилка/ложка или ключ вылетят из креплений и сразу в колесо попадут?
Клюв из стали вместо ветрового - это чтобы в случае дтп коншшыка не лечить, а сразу в морг?