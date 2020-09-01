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BMW R100 Good Ghost — потрясающий кастом в стиле стимпанк с отделением для вина

BMW R100 Good Ghost — потрясающий кастом в стиле стимпанк с отделением для вина (20 фото)

Автор:
01 сентября 2020 11:17
Сообщество : Мото
Метки: BMW Motorrad   bmw   авто   кастом-байк   кастомайзинг   мото   стимпанк   
550
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Дирк Оехлеркинг из ателье Kingston Customs завершил работу над раритетным экземпляром мотоцикла BMW. Он называется Good Ghost и является частью серии Phantom. Однако, в отличие от других моделей, Good Ghost имеет обтекаемый ретро-дизайн всего корпуса.

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Метки: BMW Motorrad   bmw   авто   кастом-байк   кастомайзинг   мото   стимпанк   
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8  комментариев
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8k
Павел Тарасов 3 часа назад
при столкновении грудину вскроет не хуже хирурга
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986
Vladimir Taranovich 54 минуты назад
д-дизайнер....он на нем по рельсе будет ездить?
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17k
Очевидное-Невероятное 2 часа назад
Полная дичь...
Во-первых это не стимпанк, отдаленно стимпанк напоминают датчики и медный кусок выхлопной трубы. В моем пылесосе больше "стимпанка" чем здесь.
Во-вторых этот трамвай не может поворачивать. Значит ездить на нем - безыдейно. Взял бы коробку прикрепил руль, радиатор и два колеса, эффект был бы тот же зачем портить мотоцикл.
В третьих, даже если бы он куда то поехал, то ложки/вилки/салфетки - еда со вкусом грязи и асфальта... как такое вообще в голову прийти может?
Полная дичь... Во-первых это не стимпанк, отдаленно стимпанк напоминают датчики и медный кусок выхлопной трубы. В моем пылесосе больше "стимпанка" чем здесь. Во-вторых этот трамвай не может поворачивать. Значит ездить на нем - безыдейно. Взял бы коробку прикрепил руль, радиатор и два колеса, эффект был бы тот же зачем портить мотоцикл. В третьих, даже если бы он куда то поехал, то ложки/вилки/салфетки - еда со вкусом грязи и асфальта... как такое вообще в голову прийти может?
Полная дичь... Во-первых это не стимпанк, отдаленно стимпанк напоминают датчики и медный кусок выхлопной трубы. В моем пылесосе больше "стимпанка" чем здесь. Во-вторых этот трамвай не может поворачивать. Значит ездить на нем - безыдейно. Взял бы коробку прикрепил руль, радиатор и два колеса, эффект был бы тот же зачем портить мотоцикл. В третьих, даже если бы он куда то поехал, то ложки/вилки/салфетки - еда со вкусом грязи и асфальта... как такое вообще в голову прийти может?
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10k
Сибирячка 2 часа назад
Сплошная дурь- особенно выступ в грудь. Вот непонятно кому это могло понравится? только
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6k
Влад 2 часа назад
мотоцикл самоубивца. выпил винишка-притопил-оттормозился-труп.
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2k
Александр Влад 2 часа назад
горячего винишка хочу заметить
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3k
Александр Зотов 2 часа назад
...
как оно поворачивает?
"Дирк также предусмотрел пространство для хранения под седлом, где можно оставить бутылку вина и различную посуду." - а он предусмотрел случай, если та же вилка/ложка или ключ вылетят из креплений и сразу в колесо попадут?
Клюв из стали вместо ветрового - это чтобы в случае дтп коншшыка не лечить, а сразу в морг?
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