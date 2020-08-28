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Игрушка моделька по цене Авто

Игрушка моделька по цене Авто (6 фото)

Автор:
28 августа 2020 13:45
Метки: авто   игрушка   моделька   прикол   
973
6
Лазил как то по Авито и наткнулся на очень интересный Лот.

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Метки: авто   игрушка   моделька   прикол   
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15  комментариев
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1k
ezhik 6 часов назад
"Мне кажется настоящий РАФ можно купить дешевле!"
квадрат Малевича, вообще можно самому себе нарисовать)
..на каждый товар есть свой покупатель)
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83
Евгений Иванов 2 часа назад
раф перевозчик олимпийского огня - легендарная и одна из самых ценных саратовских моделей цены от 100тр за состояние удовлетворительно до 400тр за состояние идеал , круче только если газ-3102 с четким номером А38 , еще из раритетов: раф судейский , заз А16 , нива с передними брызговиками и внутри салонным зеркалом
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28
Крендель Краковский 3 часа назад
Два дебила ищут друг друга.....
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9k
Seledochnik 4 часа назад
Состояние не лучшее, для такой цены. Есть сколы, царапины, следы "эксплуатации". Занимался в молодости моделизмом, есть заскоки по конкретным моделям, за которыми все охотятся, в том числе с точки зрения капиталовложения, лет через 10 можно перепродать на 30-50% дороже.
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1k
Гончаров Николай Seledochnik 3 часа назад
10 лет, 30-50% дороже, 3-5% годовых... На любителя такие капиталовложения.
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686
Opliut 4 часа назад
Лично знаком с коллекционером таких машинок. Если бы ему была интересна эта моделька, то, даю 100%, что он заплатил-бы эту цену и не жалел-бы ни секунды.
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1k
Влад Чернов 5 часов назад
скорей всего у нее есть ценность для коллекционеров как пополнение коллекции
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5k
JACKAL 5 часов назад
В детстве были такие же только скорая помощь и милиция.
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−58
............ 5 часов назад
топорная модель, вся кривая, за что такие деньги? за то что совсковая?
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83
Евгений Иванов ............ 2 часа назад
тупой ты просто не в теме
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6k
Alexandr Barhudarov 5 часов назад
Так это ещё до реформенными рублями , счас это 348,50 не особо то и дорого
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7k
Cornho Alexandr Barhudarov 16 минут назад
До реформенными ру блями.
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28k
Головасыр коричнештанник 5 часов назад
348500
и ведь не 350, не 345, а млять 348500
её по весу что ли продают )))
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