Игрушка моделька по цене Авто

Лазил как то по Авито и наткнулся на очень интересный Лот.
Обычная моделька RAF
Производитель АГАТ сделано в СССР
НО ЦЕНА 348 500р !!!!
Я конечно понимаю, но за эту цену можно Б/У машину купить. За что такая цена за игрушку модельку??? Видимо у нее надписи из золота сделаны?
На Авито много таких моделек продают, от 1000р до 150 000р, но этот РАФ рекорд!
Я не могу понять их действительно покупают, человек может потратить 300 тр за игрушку?
Мне кажется настоящий РАФ можно купить дешевле!
Я не могу понять их действительно покупают, человек может потратить 300 тр за игрушку?
Мне кажется настоящий РАФ можно купить дешевле!
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квадрат Малевича, вообще можно самому себе нарисовать)
..на каждый товар есть свой покупатель)
и ведь не 350, не 345, а млять 348500
её по весу что ли продают )))