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Отчаянное перестроение "Соляриса" привело к ДТП

Отчаянное перестроение "Соляриса" привело к ДТП (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 августа 2020 12:32
Сообщество : Аварии
Метки: hyundai   авария   авто   авто авария   видео   дтп   зеркала   перестроился   
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На проспекте Стачек водитель серого Hyundai Solaris попытался перестроиться в левый ряд, но сделал это очень неаккуратно и столкнулся с VW Passat.

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Метки: hyundai   авария   авто   авто авария   видео   дтп   зеркала   перестроился   
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8  комментариев
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7k
Vlad 2 часа назад
небось водятел налево повернуть хотел.
А может просто губы красил в этот момент.
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Том Сойер 2 часа назад
сказАчнай далпайоп......
сказАчнай далпайоп......
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9k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
Идиотина... Какой смысл ломиться в левый ряд, если на этом перекрёстке всё равно нет поворота налево.
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24k
Fat Lynx ЕвгенийДончак 2 часа назад
да 100 пудов олень хотел развернуться... и пох ,что там только прямо,, ему же всего 1 раз!
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2k
aed 2 часа назад
146% южанин
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24k
Fat Lynx aed 2 часа назад
198 регион- Санкт Питербург… поеду к ним в сентябре на южное море
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7k
Мафусаил Fat Lynx 38 минут назад
Регион ни о чём не говорит)
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164
Татьяна 2 часа назад
Да уж, на дороге быть оч внимательным.
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