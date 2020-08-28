Отчаянное перестроение "Соляриса" привело к ДТП

На проспекте Стачек водитель серого Hyundai Solaris попытался перестроиться в левый ряд, но сделал это очень неаккуратно и столкнулся с VW Passat.
"Решил с правого ряда повернуть налево, перестраиваясь по Стачек на дорогу на Турухтанные острова, где поворота налево нет".
Авторский пост
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Метки: hyundai авария авто авто авария видео дтп зеркала перестроился
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А может просто губы красил в этот момент.