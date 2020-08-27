Гонка поколений: легендарный F40 против 488 Pista Spider

Суперкары прошли долгий эволюционный путь за последние 30 лет, и чтобы доказать это, участники канала Lovecars устроили дрэг-гонку между Ferrari F40 и 488 Pista Spider. Оба этих спорткара оснащены двигателями V8 с двойным турбонаддувом, расположенными посередине, и имеют задний привод.
Ferrari F40 оснащалась 2,9-литровым битурбированным двигателем V8 мощностью 478 л.с., компанию ему составляла 5-скоростная «механика». Ferrari 488 Pista Spider комплектуется 3,9-литровым битурбированным V8 с отдачей 720 л.с., он работает с 7-скоростным «роботом». Вес F40 составляет 1254-1369 кг в зависимости от опций, Ferrari 488 Pista Spider — 1380 кг.
Водитель Ferrari F40 уже со старта допускает сильную пробуксовку, поскольку ее двигатель нужно держать на высоких оборотах, чтобы не падало давление наддува. Несмотря на клубы дыма из-под колес, его машина вырывается вперед, однако преимущество сводится на нет после переключения на вторую передачу: более мощная Pista со скоростной АКП просто-таки улетает вперед, в это же время F40 буквально «проваливается».
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