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Гонка поколений: легендарный F40 против 488 Pista Spider

Гонка поколений: легендарный F40 против 488 Pista Spider (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 августа 2020 14:31
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari 488   ferrari   ferrari f40   авто   видео   гонка   спорткар   суперкар   
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Суперкары прошли долгий эволюционный путь за последние 30 лет, и чтобы доказать это, участники канала Lovecars устроили дрэг-гонку между Ferrari F40 и 488 Pista Spider. Оба этих спорткара оснащены двигателями V8 с двойным турбонаддувом, расположенными посередине, и имеют задний привод.

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Метки: Ferrari 488   ferrari   ferrari f40   авто   видео   гонка   спорткар   суперкар   
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7  комментариев
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572k
XoCTeJI 16 часов назад
Дед протупил с передачами.
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cbgcbr 9 часов назад
Да годы берут свое.....Этот дед который передачу не воткнул , в свое время втыкал как надо. Зовут его Tiff Needell . Дядька гонял в формуле 3 (разные чемпионаты),2 и 1(одна гонка).Ну и по мелочи так сказать. Является другом Джереми Кларксона, и по слухам "подрабатывал" Стигом в Топ Гир.
Да годы берут свое.....Этот дед который передачу не воткнул , в свое время втыкал как надо. Зовут его Tiff Needell . Дядька гонял в формуле 3 (разные чемпионаты),2 и 1(одна гонка).Ну и по мелочи так сказать. Является другом Джереми Кларксона, и по слухам "подрабатывал" Стигом в Топ Гир.
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6k
bum-bum 16 часов назад
У феррари закончилась фантазия с названиями машин? что следующее будет?
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10k
Анатолий Соколов bum-bum 12 часов назад
они в слове Pista Т на Д поменяют ....
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1k
Chris Taylor 16 часов назад
Робот это не АКП, а механика с автоматическим переключением
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Ruslan 17 часов назад
Конечно более мощная Писта, однозначный лидер, но по-моему такой огромный отрыв произошел за счет ну очень долгого переключения передачи водителем F40
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