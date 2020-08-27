Гонка поколений: легендарный F40 против 488 Pista Spider

Водитель Ferrari F40 уже со старта допускает сильную пробуксовку, поскольку ее двигатель нужно держать на высоких оборотах, чтобы не падало давление наддува. Несмотря на клубы дыма из-под колес, его машина вырывается вперед, однако преимущество сводится на нет после переключения на вторую передачу: более мощная Pista со скоростной АКП просто-таки улетает вперед, в это же время F40 буквально «проваливается».