Единственный выживший Ford Mustang Shelby GT500 со съемок фильма «Я - легенда»

Один из автомобилей Ford Mustang Shelby GT500 2007 года, из фильма «Я - легенда» с Уиллом Смитом в главной роли, только что появился в продаже. Сообщается, что помимо данного экземпляра, было еще 5 идентичных автомобилей, однако их уничтожили.

0 Источник: В объявлении написано, что машина имеет сертификат, подтверждающий ее подлинность, а пробег составляет 10 629 километров. Кузов Mustang Shelby GT500 окрашен в красный цвет с белыми полосами. В интерьере применяется комбинированная отделка из черной и красной кожи.