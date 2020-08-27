Единственный выживший Ford Mustang Shelby GT500 со съемок фильма «Я - легенда»

Один из автомобилей Ford Mustang Shelby GT500 2007 года, из фильма «Я - легенда» с Уиллом Смитом в главной роли, только что появился в продаже. Сообщается, что помимо данного экземпляра, было еще 5 идентичных автомобилей, однако их уничтожили.
В объявлении написано, что машина имеет сертификат, подтверждающий ее подлинность, а пробег составляет 10 629 километров. Кузов Mustang Shelby GT500 окрашен в красный цвет с белыми полосами. В интерьере применяется комбинированная отделка из черной и красной кожи.
Под капотом модели установлен 5,4-литровый V8, мощность которого составляет 500 лошадиных сил и 651 Нм крутящего момента. Пару силовом агрегату составляет механическая коробка передач и задний привод. Цена автомобиля составляет 85 000 долларов (6,3 млн руб.).
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