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Единственный выживший Ford Mustang Shelby GT500 со съемок фильма «Я - легенда»

Единственный выживший Ford Mustang Shelby GT500 со съемок фильма «Я - легенда» (15 фото + 1 видео)

Автор:
27 августа 2020 13:34
Сообщество : Автомир
Метки: ford   ford mustang   mustang   Я – легенда   авто   автомобили   кинотачки   найдено на ebay   
200
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Один из автомобилей Ford Mustang Shelby GT500 2007 года, из фильма «Я - легенда» с Уиллом Смитом в главной роли, только что появился в продаже. Сообщается, что помимо данного экземпляра, было еще 5 идентичных автомобилей, однако их уничтожили.

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Метки: ford   ford mustang   mustang   Я – легенда   авто   автомобили   кинотачки   найдено на ebay   
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1  комментарий
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Alphyn 4 часа назад
Шелби всегда шикарен, фильм говно, книга отличная.
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