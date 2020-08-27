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Дело Шамаича живет: массовое ДТП на мосту в Калининграде

Дело Шамаича живет: массовое ДТП на мосту в Калининграде (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 августа 2020 12:20
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   массовое дтп   шамаич   шашечник   
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25 августа, на Берлинском мосту в Калининграде водитель "Мерседеса" устроил массовое ДТП, пытаясь опередить весь поток по правой полосе. Очевидцы насчитали не менее семи участников аварии.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   массовое дтп   шамаич   шашечник   
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5  комментариев
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55k
Viktor 19 часов назад
Да скинуть его с моста вместе с мусорником!
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46k
alertol 15 часов назад
Мда... Перестроился аки король... Зачотненько...
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895
Tu9R 16 часов назад
успел
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2k
Frank Borman 18 часов назад
А может, у него понос случился, и он в туалет спешил?
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7k
Мафусаил 19 часов назад
Мляяя вот не ехалось со всеми в потоке...
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Johnny

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