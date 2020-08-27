Дело Шамаича живет: массовое ДТП на мосту в Калининграде

25 августа, на Берлинском мосту в Калининграде водитель "Мерседеса" устроил массовое ДТП, пытаясь опередить весь поток по правой полосе. Очевидцы насчитали не менее семи участников аварии.
Движение по магистрали было существенно затруднено.
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