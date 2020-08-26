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Поддельный Ferrari LaFerrari на базе Acura NSX

Поддельный Ferrari LaFerrari на базе Acura NSX (5 фото + 1 видео)

Автор:
26 августа 2020 15:05
Сообщество : Автомир
Метки: LaFerrari   acura nsx   ferrari   ferrari laferrari   авто   копия   реплика   суперкар   
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Подделок на суперкары Ferrari - пруд пруди, но обычно они сделаны из недорогих моделей таких, как например Pontiac Fiero или Toyota MR2. Это не относится к данной реплике LaFerrari, поскольку на самом деле это замаскированная Acura NSX 1992 года выпуска.

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Метки: LaFerrari   acura nsx   ferrari   ferrari laferrari   авто   копия   реплика   суперкар   
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2  комментария
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6k
Тёплый Ламповый 5 часов назад
зачем портить и так хорошую машину? эти обвесы продаются в комплектах для приусов, делают полноценную копию ферари, если мне память не изменяет, стоит такой комплект 20000$.
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6k
kaboza Час назад
зачем nsx портить(
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