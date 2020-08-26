Поддельный Ferrari LaFerrari на базе Acura NSX

Подделок на суперкары Ferrari - пруд пруди, но обычно они сделаны из недорогих моделей таких, как например Pontiac Fiero или Toyota MR2. Это не относится к данной реплике LaFerrari, поскольку на самом деле это замаскированная Acura NSX 1992 года выпуска.
В данный момент на Ebay выставлена эта реплика супергибрида Ferrari LaFerrari. Она построена на базе купе Acura NSX. Продавец уверяет, что подделку выгодно отличает от аналогов умение неплохо ездить из-за качественного донора.
Большинство реплик суперкаров сразу же выдают себя искажёнными пропорциями кузова. Acura NSX меньше LaFerrari, однако по фотографиям разница в размерах не такая существенная. У автомобиля есть имя — Venenza.
Донор, проехавший 120 000 километров, получил новый обвес, который делает его похожим на итальянский суперкар, но салон при этом почти не трогали. Реализация проекта заняла четыре года.
Просят за копию 110 000 долларов, что эквивалентно восьми миллионам рублей по текущему курсу.
Просят за копию 110 000 долларов, что эквивалентно восьми миллионам рублей по текущему курсу.
Гиперкар Ferrari LaFerrari показали весной 2013 года. Его бензоэлектрическая силовая установка выдаёт 963 л.с. Разгон с места до 100 км/ч занимает меньше трёх секунд. Максимальная скорость — 350 км/ч. В 2014 году за машину просили в России под 100 миллионов рублей.
Ferrari LaFerrari
Acura 1992 года оснащена 3.0-литровым V6 мощностью 274 лошадиные силы и 285 Нм крутящего момента.
Acura NSX
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