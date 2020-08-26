Поддельный Ferrari LaFerrari на базе Acura NSX

Донор, проехавший 120 000 километров, получил новый обвес, который делает его похожим на итальянский суперкар, но салон при этом почти не трогали. Реализация проекта заняла четыре года.



Просят за копию 110 000 долларов, что эквивалентно восьми миллионам рублей по текущему курсу.