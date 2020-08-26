Пензенский автомобилист врезался в троллейбус

Автор ролика двигался по крайней правой полосе на улице Суворова в сторону Глобуса и его подрезала легковушка, он отвлекся на нее и врезался в троллейбус, который двигался впереди.

0 Выложивший видео пишет: "Просьба опубликовать дабы на душе было легче, чертила который подрезал меня на Глобусе, надеюсь на тебя каждый день будет выливаться тонны говна. Анонимно".