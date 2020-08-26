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Пензенский автомобилист врезался в троллейбус

Пензенский автомобилист врезался в троллейбус (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 августа 2020 12:48
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   подрезал   троллейбус   
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Автор ролика двигался по крайней правой полосе на улице Суворова в сторону Глобуса и его подрезала легковушка, он отвлекся на нее и врезался в троллейбус, который двигался впереди.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   подрезал   троллейбус   
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9  комментариев
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55k
Viktor Час назад
Рег сам едет как чертила!
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11k
Михаил Карпов Полчаса назад
Пензенский автомобилист врезался в троллейбус
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7k
Александр Час назад
Чертила гнал как чёрт, что бы не дать другому чёрту проскочить впереди себя и стукнул троллейбус.
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7k
Атеист Час назад
бл, сначала подумал, что видео ускоренно)) потом понял, что рег летун-залетун...
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13k
AlexЕЙ Час назад
Ну да, на сложный перекрёсток необходимо вылетать со всей дури.
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32k
dima423 Час назад
рег просто ездить не умеет от слова совсем))
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1k
Том Сойер Час назад
Пензенский автомобилист врезался в троллейбус
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60k
HundeBeißer2 Час назад
Сам ты чертила слепошарый!
(водитель который тебя как-будто подрезал)
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12k
Егор HundeBeißer2 51 минуту назад
Но тонны говна уже не отменить...
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Johnny

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