Пензенский автомобилист врезался в троллейбус

Автор ролика двигался по крайней правой полосе на улице Суворова в сторону Глобуса и его подрезала легковушка, он отвлекся на нее и врезался в троллейбус, который двигался впереди.
Выложивший видео пишет: "Просьба опубликовать дабы на душе было легче, чертила который подрезал меня на Глобусе, надеюсь на тебя каждый день будет выливаться тонны говна. Анонимно".
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Метки: авария авто авто авария видео дтп подрезал троллейбус
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(водитель который тебя как-будто подрезал)