Стали известны самые продаваемые внедорожники

Сегмент SUV – кроссоверы и внедорожники – остается самым популярным среди российских автолюбителей, в том числе и на вторичном рынке. В июле 2020 года объем продаж этих машин вырос на 28,9% по сравнению с прошлым годом и достиг 128,8 тыс. машин. Эксперты проанализировали, какие марки покупали с рук чаще всего и пришли к неожиданным выводам.



Наибольшим спросом в сегменте SUV в июле 2020 года пользовались японские марки Nissan и Toyota. По данным издания SpeedMe, за месяц было перепродано 12,5 тыс. внедорожников Nissan – почти на 32%, чем годом ранее – и 12,3 тыс. автомобилей Toyota – рост составил 29,8%.



На третьем месте по количеству проданных подержанных внедорожников оказалась российская LADA с объемом продаж 10,8 тыс. машин. и ростом 14,7%.



Самый большой рост продаж показали автомобили Renault – +46,4% к объемам июля 2019 года. Также увеличился оборот внедорожников Volkswagen (+40,5%), Hyndai (+39,8%) и Kia (+39,4%). Меньше всего выросли продажи подержаных УАЗ – всего на 12,6%.



Примечательно, что самой востребованной моделью внедорожника остается российская Niva. В июле их было перепродано 8,1 тыс. в версии LADA 2121, и еще 7 тыс. в варианте Chevrolet Niva.