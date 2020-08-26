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Стали известны самые продаваемые внедорожники

Стали известны самые продаваемые внедорожники (1 фото)

Автор:
26 августа 2020 05:46
Сообщество : Автомир
Метки: авто   рейтинг   топ   
884
1
Стали известны самые продаваемые внедорожники

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Метки: авто   рейтинг   топ   
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3  комментария
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49k
Серый 14 часов назад
Надо же, в стране разруха, все производства закрыли, народ нищие все, с голоду помирают, а продажи машин всё растут с каждым месяцем. Наверное Путин лично все джипы скупает чтоб статистику повысить. )

Кстати, минусовать пост уже начали ) дежурным свинкам не нравится.
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361
Андрей Смит 11 часов назад
Можно уточнить по регионам ! особенно где больше ведер покупают LADA !
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2k
sers 14 часов назад
Автор поставь к стенке тех кто скрывал от нас эту тайну.
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