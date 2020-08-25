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Необычный девайс для откачки воды под капотом ЛуАЗ

Необычный девайс для откачки воды под капотом ЛуАЗ (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 августа 2020 15:19
Сообщество : Автомир
Метки: ЛуАЗ-967   авто   видео   внедорожник   военный автомобиль   луаз   откачка воды   помпа   
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Все знают, что советский транспортёр переднего края ЛуАЗ-967 имеет обычный двигатель от "Запорожца", дополненный масляным радиатором. Однако, под капотом этого внедорожника есть особый аксессуар, предназначенный для откачки воды из моторного отсека.

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Метки: ЛуАЗ-967   авто   видео   внедорожник   военный автомобиль   луаз   откачка воды   помпа   
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4  комментария
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16k
kamanch Час назад
Дык Луаз жеж амфибия )
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48k
Серый kamanch Час назад
Только данная модель.
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638
The mask 16 минут назад
А там ещё колёса есть...4 штуки!
Надо топик запилить!
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42k
noName Час назад
А в чем чудо?Вся советская водоплавающая военка ими оборудована.Если правильно помню на БРДМе первом есть еще и теплообменник,который масло забортной водой охлаждает...
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