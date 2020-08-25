Необычный девайс для откачки воды под капотом ЛуАЗ

Все знают, что советский транспортёр переднего края ЛуАЗ-967 имеет обычный двигатель от "Запорожца", дополненный масляным радиатором. Однако, под капотом этого внедорожника есть особый аксессуар, предназначенный для откачки воды из моторного отсека.
В моторный отсек установлена помпа откачивающая воду и выбрасывающая ее через отверстие в левом переднем крыле
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