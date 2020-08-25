Отлетел на несколько метров: наезд на пешехода в Казахстане

Наезд на пешехода в Караганде попал на видео. На записи видно, как двое мужчин в спешке пытаются перейти дорогу по "зебре", чтобы успеть на автобус. Однин из пешеходов был сбит автомобилем ВАЗ-21099.
В результате 47-летний пешеход госпитализирован в больницу с различными травмами
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Теперь дима будет рассказывать историю про "никакого нарушения не было" судье и прокурору. Если не повезет, то и сокамерникам. ))))
Но Дима его переплюнул по всем статьям. )))
(Уж вам, как водителю со стажем, наверняка очевидно, что перед пешеходным лучше не газовать (это, как минимум).