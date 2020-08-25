Отлетел на несколько метров: наезд на пешехода в Казахстане

Наезд на пешехода в Караганде попал на видео. На записи видно, как двое мужчин в спешке пытаются перейти дорогу по "зебре", чтобы успеть на автобус. Однин из пешеходов был сбит автомобилем ВАЗ-21099.

В результате 47-летний пешеход госпитализирован в больницу с различными травмами