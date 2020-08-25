FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Аварии 3554 поста • 425 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Отлетел на несколько метров: наезд на пешехода в Казахстане

Отлетел на несколько метров: наезд на пешехода в Казахстане (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 августа 2020 12:10
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   пешеход   пешехода сбили   пешеходный переход   
1269
1
1
Наезд на пешехода в Караганде попал на видео. На записи видно, как двое мужчин в спешке пытаются перейти дорогу по "зебре", чтобы успеть на автобус. Однин из пешеходов был сбит автомобилем ВАЗ-21099.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   пешеход   пешехода сбили   пешеходный переход   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
45
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
45  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
64k
Варакин Алексей День назад
Бегом выскакивать из-за машины???? Премия Дарвина .На гробу у него будет написано-"зато он прав!!!!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 10)
8k
gnyS i 12 часов назад
Очень похоже на подставщиков, только сценарий пошел не по плану.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
238
andrey 22 часа назад
автобус то хоть подождал его ?* или уехал ? обидно будет если уехал ))!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
жорик День назад
водятел слепошарый гонщик канеш
но и товарищ бегун тоже мог по сторонам глянуть, дорога всё-таки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Олегbl4 День назад
В большинстве случаев в ДТП виноваты оба. Один бы притормозил,а второй (ая) хотя бы из-за машины выглянул бы для начала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Const День назад
Обычный бессмертный пешик. ПДД не читал, не соблюдает и не собирается. К сожалению, водителю придётся раскошелиться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
851
Pavel День назад
Водилу на кол посадить! За такие нарушение должно быть равноценное наказание! Переломать таким водилам половину костей чтоб на себе почувствовал! С таким наказанием все вмиг станут соблюдать пдд
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
dima423 Pavel День назад
так пешеход сам все сделал для того чтобы попасть под машину)) Ты ничего не слышал о правилах перехода пешеходного перехода? ...почитай я думаю тебе пригодится)) Надо посмотреть налево, посмотреть направо, убедиться что тебя пропускают и только после этого начинать переход, при этом ни в коем случае не бежать)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Борис Карабанов День назад
Есть чётко обозначенный ПП. Есть вступивший на ПП пешеход. Есть остановившаяся перед ПП машина. Что ещё надо? Впрочем, в Казахстане, возможно, несколько иные ПДД. По нашим ПДД - это просто пипец, а не водитель.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
dima423 Борис Карабанов День назад
а еще есть бегущий не глядя через дорогу пешеход, который не убедился в безопасности перехода и выбежал прямо под машину)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Олег Борис Карабанов День назад
На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
542
Кукулькан Борис Карабанов 19 часов назад
в казахстане водители в принципе не уступают пешеходам, другой менталитет. И подобные истории происходят повсеместно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Dmitry_61rus День назад
А разве бегать по переходу можно? Но 99я тоже же видела что останавливается в правом ряду машина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Taximaxi День назад
Грубейшее нарушение пдд. Надеюсь,права у дурака заберут навсегда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 16)
32k
dima423 Провокатор День назад
в том то и дело что его тут НЕ пропускали... и если он в этом убедился и все равно побежал под машину, значит он самоубийца просто)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
RoseM dima423 День назад
Дима, вот такой же дима за рулем сидел.

Теперь дима будет рассказывать историю про "никакого нарушения не было" судье и прокурору. Если не повезет, то и сокамерникам. ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
dima423 RoseM День назад
вот такой же Вася как ты, дорогу перебегал не глядя, теперь ЕСЛИ ПОВЕЗЕТ, Вася будет соседям по палате в больничке рассказывать как он был прав))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
RoseM dima423 День назад
Вася вел себя отпрометчиво, не достойно, взрослого и разумного человека.

Но Дима его переплюнул по всем статьям. )))

(Уж вам, как водителю со стажем, наверняка очевидно, что перед пешеходным лучше не газовать (это, как минимум).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
dima423 RoseM День назад
Для меня как водителя со стажем очевидно что автомобиль мгновенно не остановить, и что пешехода выбегающего изза машины часто не видно, еще для меня очевидно по личным наблюдениям и опыту, что очень многие водители не останавливаются, если в другом ряду машина тормозит перед ПП (вот такие уж они дурачки, неопытные, хамы и тд, подчеркнуть нужное, но это ФАКТ) я много раз наблюдал когда в 1 ряду машина пропускает пешехода а в соседнем летит, и слава богу если пешеход идет медленно, есть шанс что он сам увидит несущуюся машину в следующем ряду или водитель его увидит, но если пешеход бежит то шанса почти нет! А так же для меня как для пешехода (которым я тоже часто бываю) очевидно что переходя дорогу надо смотреть по сторонам, если мне дороги мое здоровье и жизнь)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Программное обеспечение, на которое сейчас действуют хорошие скидки Программное обеспечение, на которое сейчас действуют хорошие скидки В Симферополе автомобиль врезался в остановку с людьми, избегая столкновения с другой машиной В Симферополе автомобиль врезался в остановку с людьми, избегая столкновения с другой машиной Водитель насмерть сбил пешехода в Магнитогорске, скрылся и только потом употребил алкоголь Водитель насмерть сбил пешехода в Магнитогорске, скрылся и только потом употребил алкоголь Прокатил на крыше: в Новороссийске сбили пожилого мужчину Прокатил на крыше: в Новороссийске сбили пожилого мужчину В Беларуси учебный автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе В Беларуси учебный автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе Слава Богу, всё обошлось: пьяный водитель сбил коляску с младенцем Слава Богу, всё обошлось: пьяный водитель сбил коляску с младенцем
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1664920



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Актуальные цитаты из к/ф "Убить дракона"
5
116
Актуальные цитаты из к/ф "Убить дракона"
Ретро фотографии
3
13
Ретро фотографии
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Советы как быстро вывести алкоголь из организма
1
8
Советы как быстро вывести алкоголь из организма
Настоящая мужская дружба в искромётной фотосессии
0
55
Настоящая мужская дружба в искромётной фотосессии
Что такое ингибиторы холинэстеразы и могли ли ими отравить Навального ( 5 фото)
Что такое ингибиторы холинэстеразы и могли ли ими отравить Навального ( 5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Холст. Масло.
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#интересное#картинки#забавно#кино#семья#автоприкол#люди#автомобили
#прикол#факты#авария#подборка#сша#россия#навальный#девушки#приколы#актеры
#фото#история#животные#дтп#в мире#шоу бизнес#авто авария#дети#транспорт#врачи

На что жалуетесь?

Вернуться