Девушка попала под машину, перебегая дорогу на "красный"

В Рязани на улице Вокзальной 20-летняя девушка пыталась перебежать дорогу по переходу на запрещающий сигнал светофора и была сбита автомобилем Nissan X-Trail.

В результате происшествия пострадавшую госпитализировали с сотрясением головного мозга, а также переломами правой голени и плеча