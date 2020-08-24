Девушка попала под машину, перебегая дорогу на "красный"

В Рязани на улице Вокзальной 20-летняя девушка пыталась перебежать дорогу по переходу на запрещающий сигнал светофора и была сбита автомобилем Nissan X-Trail.
В результате происшествия пострадавшую госпитализировали с сотрясением головного мозга, а также переломами правой голени и плеча
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Точно??? Может всё-таки с сотрясением головы?
Одно плохо, закон у нас не в пользу водителя при любом раскладе.
На другом ресурсе писали что они пошли еще на зелёный и где-то ближе к середине дороги загорелся красный. В таком случае водитель должен дать закончить переход.
В общем без полного видео на 100% пока рано говорить.