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Девушка попала под машину, перебегая дорогу на "красный"

Девушка попала под машину, перебегая дорогу на "красный" (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 августа 2020 12:27
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   пешеход   пешехода сбили   пешеходный переход   
858
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В Рязани на улице Вокзальной 20-летняя девушка пыталась перебежать дорогу по переходу на запрещающий сигнал светофора и была сбита автомобилем Nissan X-Trail.

Источник:

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   пешеход   пешехода сбили   пешеходный переход   
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20  комментариев
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8k
Karelian 3 часа назад
"с сотрясением головного мозга"
Точно??? Может всё-таки с сотрясением головы?
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8k
Денис 17 минут назад
Кроссы ничешные так. И как минимум один кроссовок не пострадал почти. Всё хорошо. :)
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9k
ЕвгенийДончак 42 минуты назад
Искренне надеюсь, что это безмозглое 20-летнее существо женского пола оплатит водителю ремонт автомобиля и выплатит моральный ущерб...
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4k
Ivan Час назад
Ушиб головы. Мозга там нет.
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844
Pavel Час назад
Как они смогли диагностировать сотрясение головного мозга? Перебигая так дорогу надо иметь сплошную кость!
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785
мега гон 2 часа назад
а это точно не скрытая реклама кроссовок?
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623
Юрец 2 часа назад
Блин, у нее штиблеты от удара чуть ли не в космос улетели, а ее еще поднять пытаются? Чем вообще люди думают?
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1k
AndreyOnovamnado 2 часа назад
От удара еще и ласты послетали, один аж со взлётом.

Одно плохо, закон у нас не в пользу водителя при любом раскладе.
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11k
Kazanzaki 3 часа назад
Только тапки в небе тёмно-синем...
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14k
sanchesS80 3 часа назад
На счет "перебегала на красный" по видео однозначно не установить. Очень обрезано.
На другом ресурсе писали что они пошли еще на зелёный и где-то ближе к середине дороги загорелся красный. В таком случае водитель должен дать закончить переход.
В общем без полного видео на 100% пока рано говорить.
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1k
Xarrisaf sanchesS80 3 часа назад
Крайний левый светофор горит нижний сигнал. При этом синяя машина на встречке уже метров 15-20 за зебру уехала, плюс сама зебра метра три и зазор меж зеброй и полосой ожидания метр. Зелёный горел уже долго.
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6k
Doomer sanchesS80 3 часа назад
Если начало просмотреть покадрово, то видно, что вторую часть дороги она перебегала уже на красный. А должна была остановиться на островке безопасности или линии, разделяющей транспортные потоки противоположенных направлений, и дождаться разрешающего сигнала светофора. Пункт 4.6 ПДД. Так что никто ей уже ничего не должен был. До середины дороги её должны были пропустить, если она начала переход на зелёный. А вот дальше - уже фигушки.
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14k
sanchesS80 Doomer 18 минут назад
Про линию разделяющую потоки согласен. Принимается :)
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−110
............ 4 часа назад
ни ху.я там штиблет улетел!
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29k
Опаньки 4 часа назад
метко ботинком...
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12k
Егор Опаньки 4 часа назад
Отлетевший ботинок - верный признак перелома ноги. Знакомый врач говорил, что на балконы домов залетают даже...
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16k
Аня Егор 3 часа назад
А оба тапка слетели - значит почти 100% жмур.
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14k
sanchesS80 Аня 3 часа назад
Да пишут что живая она. Поломанная, да с сотрясением.
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11k
робт sanchesS80 3 часа назад
тоже на пользу, ноги шире раздвигаться будут и к головным болям привыкнет
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