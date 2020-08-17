В Братске автомобилистка сбила ребёнка, испугалась и уехала

На улице Гидростроителей в Братстке женщина за рулем автомобиля Toyota Carina сбила ребенка, который выбежал на дорогу вслед за матерью. Автомобилистка с места ДТП скрылась, однако позже сама приехала в полицию.

Ребенка увезли в больницу и после осмотра назначили амбулаторное лечение Источник: К проверке также привлечены инспекторы по делам несовершеннолетних, которые дадут правовую оценку действиям матери ребёнка, оказавшегося на проезжей части. Ей грозит административное наказание.