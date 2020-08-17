В Братске автомобилистка сбила ребёнка, испугалась и уехала

На улице Гидростроителей в Братстке женщина за рулем автомобиля Toyota Carina сбила ребенка, который выбежал на дорогу вслед за матерью. Автомобилистка с места ДТП скрылась, однако позже сама приехала в полицию.
Ребенка увезли в больницу и после осмотра назначили амбулаторное лечение
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К проверке также привлечены инспекторы по делам несовершеннолетних, которые дадут правовую оценку действиям матери ребёнка, оказавшегося на проезжей части. Ей грозит административное наказание.
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И тупая мамаша и "автоледи", которая не умеет оценивать ситуацию.
Перед тобой перебегают дорогу, затормози, дура!
Не притормози, а именно ЗАТОРМОЗИ!!!
По закону права отобрать и пусть ходит пешком, не надо ей такой впечатлительной водить источник повышенной опасности.
Ведь если её сейчас не остановить, то однажды, она таки завершит задуманное, а виноватым сделают какого-нибудь автомобилиста. Кстати, сильно повезло, что это была легковушка, у грузовиков тормозной путь длиннее.