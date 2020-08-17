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В Братске автомобилистка сбила ребёнка, испугалась и уехала

В Братске автомобилистка сбила ребёнка, испугалась и уехала (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 августа 2020 15:02
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   видео   дети   дтп   пешеход   пешехода сбили   
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На улице Гидростроителей в Братстке женщина за рулем автомобиля Toyota Carina сбила ребенка, который выбежал на дорогу вслед за матерью. Автомобилистка с места ДТП скрылась, однако позже сама приехала в полицию.

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Метки: авария   авто   видео   дети   дтп   пешеход   пешехода сбили   
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7  комментариев
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5k
z0_0b 3 часа назад
И ребёнка и маму (админкой)..
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615
The mask 15 минут назад
В этом ролике неправы все.
И тупая мамаша и "автоледи", которая не умеет оценивать ситуацию.
Перед тобой перебегают дорогу, затормози, дура!
Не притормози, а именно ЗАТОРМОЗИ!!!
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23k
Fat Lynx 2 часа назад
Ну хоть призналась... но не раскаялась!
По закону права отобрать и пусть ходит пешком, не надо ей такой впечатлительной водить источник повышенной опасности.
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9k
Юра Fat Lynx 13 минут назад
Скорее всего ей уже потом кто-то объяснил что при таком количестве свидетелей смыться не прокатит, вот и приехала сама
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15k
Марина 3 часа назад
Надеюсь, что детей заберут из этой семьи от такой дебильный мамаши.
Ведь если её сейчас не остановить, то однажды, она таки завершит задуманное, а виноватым сделают какого-нибудь автомобилиста. Кстати, сильно повезло, что это была легковушка, у грузовиков тормозной путь длиннее.
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23k
Fat Lynx Марина Час назад
Не надо никого забирать. Надо заставить мать выполнять свои обязанности.
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9k
Юра Марина 7 минут назад
Не надо передергивать, думаю мамаша итак хватанула адреналина на всю жизнь и как бы не заоберегала теперь ребенка так что тот до 25 из дома не выйдет
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