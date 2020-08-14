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Авария дня. Пьяный водитель на внедорожнике устроил смертельное ДТП в Башкирии

Авария дня. Пьяный водитель на внедорожнике устроил смертельное ДТП в Башкирии (1 фото + 6 видео)

Автор:
14 августа 2020 13:55
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   пьяный за рулем   смертельное дтп   
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Вечером 13 августа, на Сочинской улице в Уфе пьяный водитель Toyota Land Cruiser 200 протаранил ВАЗ-2109. От удара отечественную легковушку отбросило на автомобили Hyundai Elantra, ВАЗ-2115 и Renault Kaptur. Затем виновник попытался скрыться и столкнулся с Hyundai Santa Fe.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   пьяный за рулем   смертельное дтп   
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29  комментариев
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3k
КремлеКот 23 часа назад
Я бы таких судил как за умышленное убийство, со всеми вытекающими.
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2k
Semen 5 часов назад
А был ли тот парень которого заковали, за рулем?

Это Мишка Ефрефремов спрашивает.
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1k
Feathery 20 часов назад
Его бы в краш-тест такой же девятки отправить с той же скоростью, с какой он летел...
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11k
Kazanzaki 21 час назад
Однако, судя по видео, водитель ВАЗ-2109 выехал на полосу встречного движения для объезда неподвижного препятствия, не убедившись в безопасности своего манёвра, создав помеху автомобилю двигавшемуся во встречном направлении и имевшего приоритет в проезде данного участка дороги. Именно водитель ВАЗ-2109 совершил столкновение с автомобилем двигавшемся во встречном направлении, на полосе встречного движения.
И да, они оба ехали на красный цвет. Водила ВАЗа, что бы проехать на красный, даже пытался объехать уже остановившийся автомобиль, именно поэтому и оказался на пути синего лётчика.
Посмотрите первое видео.
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849
Провокатор Kazanzaki 9 часов назад
Я очень надеюсь что у вас нет прав. А если есть, то сожгите их на хрен.
1. На данной дороге 4-х рядное движение по две полосы в каждую сторону;
2. п.9.1. ПДД Количество полос движения для безрельсовых транспортных средств определяется разметкой и (или) знаками 5.15.1, 5.15.2, 5.15.7, 5.15.8, а если их нет, то самими водителями с учетом ширины проезжей части, габаритов транспортных средств и необходимых интервалов между ними. При этом стороной, предназначенной для встречного движения на дорогах с двусторонним движением без разделительной полосы, считается половина ширины проезжей части, расположенная слева, не считая местных уширений проезжей части.
Смотрите внимательно. Нарушитель находиться на две трети от своего края;
3. На данном перекрёстке не светофоров, установленный светофор только для регулирования пешеходного перехода. Движение автотранспорта регулируется знаками приоритета. Водитель ВАЗа выезжал на свою полосу движения, и скорей всего он бы остановился перед переходом для пропуска пешеходов идущих на разрешающий сигнал.
Я очень надеюсь что у вас нет прав. А если есть, то сожгите их на хрен. 1. На данной дороге 4-х рядное движение по две полосы в каждую сторону; 2. п.9.1. ПДД Количество полос движения для безрельсовых транспортных средств определяется разметкой и (или) знаками 5.15.1, 5.15.2, 5.15.7, 5.15.8, а если их нет, то самими водителями с учетом ширины проезжей части, габаритов транспортных средств и необходимых интервалов между ними. При этом стороной, предназначенной для встречного движения на дорогах с двусторонним движением без разделительной полосы, считается половина ширины проезжей части, расположенная слева, не считая местных уширений проезжей части. Смотрите внимательно. Нарушитель находиться на две трети от своего края; 3. На данном перекрёстке не светофоров, установленный светофор только для регулирования пешеходного перехода. Движение автотранспорта регулируется знаками приоритета. Водитель ВАЗа выезжал на свою полосу движения, и скорей всего он бы остановился перед переходом для пропуска пешеходов идущих на разрешающий сигнал.
Я очень надеюсь что у вас нет прав. А если есть, то сожгите их на хрен. 1. На данной дороге 4-х рядное движение по две полосы в каждую сторону; 2. п.9.1. ПДД Количество полос движения для безрельсовых транспортных средств определяется разметкой и (или) знаками 5.15.1, 5.15.2, 5.15.7, 5.15.8, а если их нет, то самими водителями с учетом ширины проезжей части, габаритов транспортных средств и необходимых интервалов между ними. При этом стороной, предназначенной для встречного движения на дорогах с двусторонним движением без разделительной полосы, считается половина ширины проезжей части, расположенная слева, не считая местных уширений проезжей части. Смотрите внимательно. Нарушитель находиться на две трети от своего края; 3. На данном перекрёстке не светофоров, установленный светофор только для регулирования пешеходного перехода. Движение автотранспорта регулируется знаками приоритета. Водитель ВАЗа выезжал на свою полосу движения, и скорей всего он бы остановился перед переходом для пропуска пешеходов идущих на разрешающий сигнал.
Я очень надеюсь что у вас нет прав. А если есть, то сожгите их на хрен. 1. На данной дороге 4-х рядное движение по две полосы в каждую сторону; 2. п.9.1. ПДД Количество полос движения для безрельсовых транспортных средств определяется разметкой и (или) знаками 5.15.1, 5.15.2, 5.15.7, 5.15.8, а если их нет, то самими водителями с учетом ширины проезжей части, габаритов транспортных средств и необходимых интервалов между ними. При этом стороной, предназначенной для встречного движения на дорогах с двусторонним движением без разделительной полосы, считается половина ширины проезжей части, расположенная слева, не считая местных уширений проезжей части. Смотрите внимательно. Нарушитель находиться на две трети от своего края; 3. На данном перекрёстке не светофоров, установленный светофор только для регулирования пешеходного перехода. Движение автотранспорта регулируется знаками приоритета. Водитель ВАЗа выезжал на свою полосу движения, и скорей всего он бы остановился перед переходом для пропуска пешеходов идущих на разрешающий сигнал.
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44
Sweetie 22 часа назад
Наказание за смерть в результате ДТП нужно многократно усилить. Сейчас судят на крайне смешные сроки. За ДТП в данной новости 15 лет срока это самый минимум который ему должен светить!!!
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48k
Серый 22 часа назад
Пару лет назад этот дебил сбил насмерть старушку 70-ти лет. Почему он на свободе?
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749
мега гон 22 часа назад
на органы этого хоббита разобрать, сделать пересадки кто в очереди ждет! продать все имущество его и деньги родственникам погибших!
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425
АлексЮстасу 22 часа назад
Когда за границей террорист на авто врезается в толпу людей - это акт терроризма. Когда в России пьяный, лишенный права управления транспортным средством как раз за пьяное управление, врезается в "толпу" автомобилей - это ДТП. Человек на двухсотом крузаке в России - это либо чиновник, либо гос.служащий, либо бандит/бизнесмен со связями, и да, либо известный актёр. Этих просто так хрен засудишь. На памяти русские поговорки, которые здесь уместны: "ворон ворону глаз не...", "рука руку моет".
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9k
ЕвгенийДончак 23 часа назад
Вот так, стоишь себе спокойно на светофоре, как какой-то синий членосос тебя убивает... И самое отвратительное это то, что очевидно, что убийца не понесёт никакого существенного наказания.
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30k
Олег 23 часа назад
это не ДТП. Это убийство
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14
ssvs0807 23 часа назад
а авца на оранжевом Рено я так понимаю проехала по лежащему человеку?
вышла и стала рассматривать свою поцарапанную дверь...
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11k
Объект реальности ssvs0807 22 часа назад
Походу проехала, видео подрезано. Но его ей под колеса закинуло и она его не видела. Хотя нахрена вообще было машину двигать.
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14
ssvs0807 Объект реальности 22 часа назад
аналогичный вопрос - нахрена было двигать машину. Читал на другом ресурсе, что человек, который прилетел к ней под колеса, был еще жив, но умер до приезда скорой. Оставалась бы га месте, может парень и был бы жив
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849
Провокатор ssvs0807 9 часов назад
Да, действительно переехала, но холостом ходу. На ютубе есть полное видео.
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2k
Борис Карабанов 23 часа назад
Не в тему.
Причудлива ты, топонимика российская. В Уфе улица "Сочинская". Как? Почему? Когда?
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48k
Серый Борис Карабанов 22 часа назад
К ней примыкают Кавказская и Армавирская )
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2k
Борис Карабанов Серый 22 часа назад
Я понимаю - пр.Ленина, ул.Салавата Юлаева, Цветочная или Колхозная, ул.Пушкина, наконец, можно понять, но Сочинская....
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48k
Серый Борис Карабанов 22 часа назад
пр.Ленина нету у нас, только улица Ленина.
А что не так с Сочинской? Вот рядом с моим домом Петропавловская, и по Уфе вообще улицы в честь чуть не всех городов России. И Крымская есть. Даже немцы попали - улица имени Округа Галле.
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23k
Fat Lynx 23 часа назад
К Ефремову в камеру на 12 лет, им будет что обсудить...
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2k
Борис Карабанов 23 часа назад
Через три дня все забудут - это же не Ефремов, особенно не попиаришься.
Ну, как такое возможно вообще? Только так: Сел за руль трезвым, но лишенным - срок и конфискация авто! Сел лишённый пьяным - хороший срок и конфискация! Сел пьяным и совершил ДТП, даже и без особых последствий - очень хороший срок! А за такое - пожизненное! Бестолково для таких уродов применять штрафы и повторные лишения.
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7k
Шурум-бурум 23 часа назад
о, очередной сын б@яди за рулем
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6k
Tamdima 23 часа назад
К нему в камеру пустить родственников погибших и разрешить им всё!
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3k
яна 23 часа назад
вот ведь тварь какая...ублюдок пьяный...как по мне я бы таких безо всякого суда на месте пристреливала б!
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16k
Очевидное-Невероятное 23 часа назад
Заефремил жигуленка...
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1k
Matrix 23 часа назад
этот контрацептив посидит в тюряге пару лет и выйдет по удо.
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265
Barrymore 23 часа назад
рубль за сто, через неделю эту новость на фишках забудут, за то с ефремовым будут обсасывать год
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3k
tamin 23 часа назад
Тварь поганая. Сел пьяным и без прав и убил людей.
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