Вечером 13 августа, на Сочинской улице в Уфе пьяный водитель Toyota Land Cruiser 200 протаранил ВАЗ-2109. От удара отечественную легковушку отбросило на автомобили Hyundai Elantra, ВАЗ-2115 и Renault Kaptur. Затем виновник попытался скрыться и столкнулся с Hyundai Santa Fe.
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«В результате аварии 38-летний водитель девятой модели и его неустановленный пассажир, на вид 30-35 лет, скончались на месте происшествия. Еще его два пассажира, с тяжелыми травмами были доставлены в больницу, где один из них скончался сегодня утром не приходя в сознание», – сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Водитель Land Cruiser был лишен права управления транспортным средством с января 2020 года за вождение в нетрезвом состоянии. На этот раз он также был пьян – медосвидетельствование показало содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе на уровне 1.200 мг/л.
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Это Мишка Ефрефремов спрашивает.
И да, они оба ехали на красный цвет. Водила ВАЗа, что бы проехать на красный, даже пытался объехать уже остановившийся автомобиль, именно поэтому и оказался на пути синего лётчика.
Посмотрите первое видео.
1. На данной дороге 4-х рядное движение по две полосы в каждую сторону;
2. п.9.1. ПДД Количество полос движения для безрельсовых транспортных средств определяется разметкой и (или) знаками 5.15.1, 5.15.2, 5.15.7, 5.15.8, а если их нет, то самими водителями с учетом ширины проезжей части, габаритов транспортных средств и необходимых интервалов между ними. При этом стороной, предназначенной для встречного движения на дорогах с двусторонним движением без разделительной полосы, считается половина ширины проезжей части, расположенная слева, не считая местных уширений проезжей части.
Смотрите внимательно. Нарушитель находиться на две трети от своего края;
3. На данном перекрёстке не светофоров, установленный светофор только для регулирования пешеходного перехода. Движение автотранспорта регулируется знаками приоритета. Водитель ВАЗа выезжал на свою полосу движения, и скорей всего он бы остановился перед переходом для пропуска пешеходов идущих на разрешающий сигнал.
вышла и стала рассматривать свою поцарапанную дверь...
Причудлива ты, топонимика российская. В Уфе улица "Сочинская". Как? Почему? Когда?
А что не так с Сочинской? Вот рядом с моим домом Петропавловская, и по Уфе вообще улицы в честь чуть не всех городов России. И Крымская есть. Даже немцы попали - улица имени Округа Галле.
Ну, как такое возможно вообще? Только так: Сел за руль трезвым, но лишенным - срок и конфискация авто! Сел лишённый пьяным - хороший срок и конфискация! Сел пьяным и совершил ДТП, даже и без особых последствий - очень хороший срок! А за такое - пожизненное! Бестолково для таких уродов применять штрафы и повторные лишения.