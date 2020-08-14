«В результате аварии 38-летний водитель девятой модели и его неустановленный пассажир, на вид 30-35 лет, скончались на месте происшествия. Еще его два пассажира, с тяжелыми травмами были доставлены в больницу, где один из них скончался сегодня утром не приходя в сознание», – сообщили в пресс-службе ГИБДД.