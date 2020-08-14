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Ford Mustang SSP — Полицейский жеребец

Ford Mustang SSP — Полицейский жеребец (13 фото)

Автор:
14 августа 2020 11:04
Сообщество : Автомир
Метки: ford   ford mustang   mustang   авто   автомобили   интрересные автомобили   полицейский автомобиль   янгтаймер   
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SSP — это высокопроизводительная спец версия Мустанга, которую Ford предлагал строго правоохранительным органам и правительственным учреждениям. Автомобиль состоял на вооружении полиции, ФБР, Военно-воздушных сил США, даже Службы дикой природы…

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Метки: ford   ford mustang   mustang   авто   автомобили   интрересные автомобили   полицейский автомобиль   янгтаймер   
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Андрей Ватрушкин День назад
Осмелюсь спросить: что эта высокопроизводительная версия производит?
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