Ford Mustang SSP — Полицейский жеребец

SSP — это высокопроизводительная спец версия Мустанга, которую Ford предлагал строго правоохранительным органам и правительственным учреждениям. Автомобиль состоял на вооружении полиции, ФБР, Военно-воздушных сил США, даже Службы дикой природы…
В начале 80-х типичными полицейскими машинами были громоздкие и неповоротливые Ford Fairmont и LTD и полицейское управление, занимавшееся патрулированием шоссе в Калифорнии, обратилось к Ford с запросом на легкий и мощный «перехватчик»! И Ford нашел, что ответить…
SSP Mustang представлял собой облегченную версию 5.0-литрового Fox Body Mustang с массой улучшений относительно гражданской версии, в т.ч. с переработанной системой охлаждения, сертифицированным спидометром, показания которого можно было использовать в суде, усиленным кузовом/ходовой частью и полноразмерной запаской. Приблизительно 15 000 SSP Mustang были построены и использовались повсеместно на территории США и Канады, а некоторые до сих пор принадлежат полицейским управлениям и используются на праздниках. Сегодня сохранилась ничтожная часть SSP Mustang, поскольку помимо службы в полиции данные автомобили были популярны у гонщиков. Списанные полицейские SSP Mustang, побывавшие в руках энтузиастов драг-рейсинга или прочих пилотов, как правило, представляют собой хлам
На фотографиях оригинальный Ford Mustang SSP 1989 года выпуска, один из 32 автомобилей, поступивших в распоряжение полиции Канады (Королевской Канадской конной полиции) и выданный капралу с «подозрительной» фамилией Попович ;)
5.0-литровый V8
Автомобиль оснащен 5-ступенчатой «механикой», что делает его очень редким, ведь подавляющее большинство полицейских SSP Mustang были с «автоматами», чтобы облегчить копам процесс вождения. Интерьер сохранен практически в первозданном виде, включая полицейское радио и крепление для дробовика! Кузов оформлен в сине-белых цветах полиции Канады, в наличии полный комплект сирен и проблесковых маячков.
Возможно, самое необычное применение SSP Mustang нашли в ВВС США – Ford использовался в качестве автомобиля сопровождения для самолета-разведчика Lockheed U-2. Огромный самолет отличался сложнейшим управлением и пилотам была необходима посторонняя помощь при взлете и посадке. Поэтому, специально обученный водитель «летел» на мощном автомобиле по взлетно-посадочной полосе на скорости более 220 км/ч, передавая по радио пилоту U-2 необходимую информацию, в режиме реального времени.
Изначально ВВС использовались разные автомобили (недостатка мощных машин в США никогда не было), в т.ч. Chevrolet El Camino и прочие маслкары. В 80-х подошло время SSP Mustang, идеально подошедшего для сопровождения U-2. Военно-воздушные силы США заказали 20 Фордов. К сожалению, считается, что до наших дней «дожил» только один SSP Mustang ВВС США, в свое время отправленный в Европу на американскую военную базу. Остальные 19 машин были уничтожены в процессе эксплуатации. Казенное же!
В общем, не только в Германии, где особо удачливые служители порядка патрулировали автобаны на Porsche 911, работа в полиции могла быть в радость фанатам быстрых машин!
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