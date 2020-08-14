Ford Mustang SSP — Полицейский жеребец

SSP Mustang представлял собой облегченную версию 5.0-литрового Fox Body Mustang с массой улучшений относительно гражданской версии, в т.ч. с переработанной системой охлаждения, сертифицированным спидометром, показания которого можно было использовать в суде, усиленным кузовом/ходовой частью и полноразмерной запаской. Приблизительно 15 000 SSP Mustang были построены и использовались повсеместно на территории США и Канады, а некоторые до сих пор принадлежат полицейским управлениям и используются на праздниках. Сегодня сохранилась ничтожная часть SSP Mustang, поскольку помимо службы в полиции данные автомобили были популярны у гонщиков. Списанные полицейские SSP Mustang, побывавшие в руках энтузиастов драг-рейсинга или прочих пилотов, как правило, представляют собой хлам