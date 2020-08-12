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Росгвардия сливает бензин у граждан, да и еще каким способом!

Росгвардия сливает бензин у граждан, да и еще каким способом! (1 видео)

Автор:
12 августа 2020 16:31
Метки: авто   бензин   росгвардия   
1273
1
Видел всякое, но такое ....

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Метки: авто   бензин   росгвардия   
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26  комментариев
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2k
Sanar 3 дня назад
Они со служебной сливают в свою, не благодарите, ваш КЭП
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6k
Алеksей 3 дня назад
старое видео с канала "Движение", там оно пополнее будет. Но актуальности не теряет..
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916
arcush 3 дня назад
Да ладно.. Постановка.., не постановка. Нацгвардия - стая поганых подлецов! Нормальный человек не сядет срать на километре с росгвуардейцем(думцем, чиновником.. да презик с димоном в списке). Их дети должны скрывать место "работы" папани... Заплюют одноклассники. Все равно, что сказать - мамка проститутка.
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71
Дмитрий Т 3 дня назад
позор!!!
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16k
Хозяин твоих дырочек 3 дня назад
Росгвардия сливает бензин у граждан, да и еще каким способом!
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8k
alexis 3 дня назад
Ни одного номерного знака не попало в видео. Почему?
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8k
Bill alexis 3 дня назад
Чтобы не палить постанову
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6k
Gamletof Bill 3 дня назад
Постанова? Хочешь номера? смотри.
Ссылка www.youtube.com
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8k
Bill Gamletof 2 дня назад
убедил
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15k
Розарио 3 дня назад
Ну это такая кривая постанова, что аж не интересно. Даже без звука понятно. "Сливают" с третьего фокуса, а в нем горловина easy fuel, без крышки, она открывается либо пистолетом, либо специальной воронкой, ни того ни другого на видео нет.
Далее. Куда они "сливают" в подкапотное? какой в жопу "включен инжектор" ?
Если присмотреться, в шланге нет ничего, он пустой. Короче топорно, очень топорно
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565
Владимир Панин Розарио 2 дня назад
Насчет "изи фюел" - не панацея, у самого такой же. Если придрючиться - можно открывать любой трубкой и двумя пальцами, лично пробовал когда косу заправить надо было. Другое дело, что заливная трубка в баке имеет S-образный изгиб, примерно как дреннаж под раковиной. Не любой шланг пролезет.
А насчет слива- так они наоборот качают из рампы служебной в свой бак)
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−131
Обратная сторона Луны 3 дня назад
Выдали пистолет - крутись, как хочешь.

Видео - говно. Надо фиксировать лица и гос номера.

Кстати, бензин как раз сливают со служебной машины. Так что воруют у государства. Но в конечном счёте - у граждан
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13k
Максим 3 дня назад
заминусовали,елсиб это видеоп было с украины или беларуси,лайков под 500 бы было
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27k
Кот Баюн Максим 3 дня назад
по тому, что постанова голимая, ни одного нагрудного номера нету, шланг пустой, какой нах инжектор? куда они сливают?
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13k
Максим Кот Баюн 2 дня назад
естественно,
было бы это заграницей ткаих вопросов бы не задавали про нагрудные номера
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−70
Василий Васильев 3 дня назад
это видео взорвало интернет. ШОК СЕНСАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ
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11k
робт Василий Васильев 3 дня назад
да не, хуня, интернет может взорвать только ложка соды, если ее каждый день...
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5k
ЛеонидТерехов Автор поста робт 3 дня назад
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8k
Хью́берт 3 дня назад
Ни чё не меняется.
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4k
Иван Хью́берт 3 дня назад
Это называется Стабильность.
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