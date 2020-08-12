Росгвардия сливает бензин у граждан, да и еще каким способом!

Видел всякое, но такое ....
Грамотно работают ...
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Метки: авто бензин росгвардия
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Далее. Куда они "сливают" в подкапотное? какой в жопу "включен инжектор" ?
Если присмотреться, в шланге нет ничего, он пустой. Короче топорно, очень топорно
А насчет слива- так они наоборот качают из рампы служебной в свой бак)
Видео - говно. Надо фиксировать лица и гос номера.
Кстати, бензин как раз сливают со служебной машины. Так что воруют у государства. Но в конечном счёте - у граждан