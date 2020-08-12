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ДТП с участием электросамокатчика и мотоциклиста в Петербурге

ДТП с участием электросамокатчика и мотоциклиста в Петербурге (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 августа 2020 13:53
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   дтп   междурядчик   мотоциклист   самокат   хруст   электросамокат   
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На Ушаковском мосту в Санкт-Петербурге мотоциклист не глядя пререстроился вправо и столкнулся со своим электрическим собратом.

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Метки: авария   авто   дтп   междурядчик   мотоциклист   самокат   хруст   электросамокат   
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199  комментариев
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2k
Frank Borman 3 дня назад
Самокатчика на дороге вообще не должно было быть. Пускай дует по тротуару. Прав нет, страховки нет, номеров нет - пошел вон с дороги.
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−39
ВаН Неов День назад
"Самокатчик"... Можно смело использовать словосочетание "Пилот электросамоката".
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852
Дмитрий Брагин 2 дня назад
Скоро самокатчики начнут ныть что хрустики их не ставят не во что и не смотрят в зеркала)))
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24k
Сергей 2 дня назад
Для двухколёсных это нормально, требуют, чтобы все смотрели в зеркала, в ожидании его, родимого, но сами мотоциклёры такими сложностями не заморачиваются и ездят ровно так, как мотоциклёр на видео. Не успел увернуться - это твои проблемы.
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1k
agentfsb 2 дня назад
Ахах, автомобилистов ругают, что не смотрят в зеркала, а сами туда-же долбятся. Вот уроды двухколесные, Камаз всем вам твари!
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834
lis-artful agentfsb 12 часов назад
Взаимно. Аминь
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1k
Партизан 2 дня назад
Можно смотреть вечно)))
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269
gonza 2 дня назад
[мат] разбить мотоциклисту шашечнику.. эти [мат] похлеще самокатчиков ведут себя...
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85
юрий никулин 2 дня назад
как [мат] эти самокатчики не только на дорогах но и в парках носятся с приличной скоро
стью
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7k
Потапыч юрий никулин 2 дня назад
На 4PDA целые обсуждения есть, где электросамокаты модернизируют, увеличивая скорость и т.д. Один раз такой увалень на тротуаре мне в спину врезался, и тут же свалил дальше, так хотелось в него камень кинуть.
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16k
kamanch Потапыч 2 дня назад
Камень может не долететь. Метай нож.
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2k
Барсук 2 дня назад
Во-о-от!!! Теперь и мотоциклист на себя примерил "стандартное"..... "Вдруг, откуда ни возьмись, появился вротъебись...." Ну и как оно, нормалёк???
Вот именно так себя и ощущают ВСЕ автомобилисты, когда с бока появляется кто-то, кого там быть, как бы, и быть-то не должно
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4k
Bhaal 2 дня назад
Виноват хруст, как обычно.
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2k
RoseM Bhaal 2 дня назад
Жаль, что жив....
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49
parhi 2 дня назад
Один петушара присунул другому) долбоящеры!
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4k
Андрей Крылов 3 дня назад
На мой взгляд тут реально 2 виноваты. Самокатчику не место на дороге. Его место - тротуар. А мотоциклист тоже тот ещё "лось". Так перестраиваться, не глядя, разве можно? А если бы ему в жопу такой де въехал, но на скорости километров сто в час? Вот такой де как он, "джигит"? Тут главное правило - убедись в безопасности манёвра!
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3k
Сергей С 3 дня назад
Сочувствую фольцу и всем кто будет стоять в километровой пробке сзади
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19k
Юрьевич 3 дня назад
Ну всё... мало было хрустов, теперь к ним самокатчики присоединились...
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3k
Andrey Abramov 3 дня назад
Велосепедисты и самокаты являются участниками ДД. Согласно ПДД. Если полосы для них нет, значит они должны двигаться справа паралельно тротуару. А вот мотоцикл, это уже ТС и в данной ситуации он совершил опасный маневр с обгоном, находясь в одной полосе с фольцом, мотохрусты от безнаказанности уже охренели вконец. Я сам в прошлом году снес такого, еле отмазался это при том, что я ехал в крайнем правом ряду и не совершал никаких маневров. Просто даун обогнал справа и не расчитал выезд в мой ряд, цепанув меня задним колесом.
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44k
Георгий 3 дня назад
Ждал ли мотоциклист собрата? Скорее всего и не посмотрел даже.
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2k
Сергей 3 дня назад
Ну вот и встретились 2 п,..са!
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5k
elektrod161 3 дня назад
Как на этой гадости тормозить??? :))))) Ездил 2 лета на мопедке на работу. Едешь в полосе посередке, никаких к тебе вопросов ни у кого и у тебя к окружающим тоже!
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830
alex 3 дня назад
картина маслом - уроды на мосту
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397
Cергей 3 дня назад
Самокат или нет, но чувак на мотоцикле даже голову не повернул посмотреть, а если бы второй
на мотоцикле был а не электро?
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162
Дмитрий Копыльцов Cергей 3 дня назад
Зеркала есть. другое дело, что он и представить не мог, что самокат настолько быстро движется.
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3k
Руслан 3 дня назад
Самокатчики приравнены к пешеходам (идиотизм на мой взгляд, но тем не менее) так что пусть дует на тротуар.
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3k
Руслан Евгений Корольков 2 дня назад
А вы переведите на русский язык слово "автомобиль". ;-)
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3k
Andrey Abramov Андрей Н. 2 дня назад
9.9. Запрещается движение транспортных средств по разделительным полосам и обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 12.1, 24.2 - 24.4, 24.7, 25.2 Правил), а также движение механических транспортных средств (кроме мопедов) по полосам для велосипедистов. Запрещается движение механических транспортных средств по велосипедным и велопешеходным дорожкам. Допускается движение машин дорожно-эксплуатационных и коммунальных служб, а также подъезд по кратчайшему пути транспортных средств, подвозящих грузы к торговым и другим предприятиям и объектам, расположенным непосредственно у обочин, тротуаров или пешеходных дорожек, при отсутствии других возможностей подъезда. При этом должна быть обеспечена безопасность движения. Т.е. мопедам можно двигаться только по велосипедным дорожкам.
"Механическое транспортное средство" - транспортное средство, приводимое в движение двигателем. Термин распространяется также на любые тракторы и самоходные машины.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.03.2014 N 221)
Пдд1.2"Мопед" - двух- или трехколесное механическое транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50 куб. см, или электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт.
Согласно ПДД электросамокат это мопед.
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15k
Андрей Н. Andrey Abramov День назад
А че так мелко?
Берите сразу:"Мотоцикл" - двухколесное механическое транспортное средство с боковым прицепом или без него, рабочий объем двигателя которого (в случае двигателя внутреннего сгорания) превышает 50 куб. см или максимальная конструктивная скорость (при любом двигателе) превышает 50 км/ч. А она реально превышает!К мотоциклам приравниваются трициклы, а также квадрициклы с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа, имеющие ненагруженную массу, не превышающую 400 кг (550 кг для транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов) без учета массы аккумуляторов (в случае электрических транспортных средств), и максимальную эффективную мощность двигателя, не превышающую 15 кВт.

Или лучше:"Электромобиль" - транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.
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3k
Andrey Abramov Андрей Н. День назад
Если мощность двигателя превысит 4кВт, тогда мотоцикл.
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15k
Андрей Н. Andrey Abramov День назад
Да Электромобиль! Точно говорю!
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