ДТП с участием электросамокатчика и мотоциклиста в Петербурге

На Ушаковском мосту в Санкт-Петербурге мотоциклист не глядя пререстроился вправо и столкнулся со своим электрическим собратом.
С таким же успехом, там мог быть другой мотоциклист...
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На том и порешили
на мотоцикле был а не электро?
"Механическое транспортное средство" - транспортное средство, приводимое в движение двигателем. Термин распространяется также на любые тракторы и самоходные машины.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.03.2014 N 221)
Пдд1.2"Мопед" - двух- или трехколесное механическое транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50 куб. см, или электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт.
Согласно ПДД электросамокат это мопед.
Берите сразу:"Мотоцикл" - двухколесное механическое транспортное средство с боковым прицепом или без него, рабочий объем двигателя которого (в случае двигателя внутреннего сгорания) превышает 50 куб. см или максимальная конструктивная скорость (при любом двигателе) превышает 50 км/ч. А она реально превышает!К мотоциклам приравниваются трициклы, а также квадрициклы с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа, имеющие ненагруженную массу, не превышающую 400 кг (550 кг для транспортных средств, предназначенных для перевозки грузов) без учета массы аккумуляторов (в случае электрических транспортных средств), и максимальную эффективную мощность двигателя, не превышающую 15 кВт.
Или лучше:"Электромобиль" - транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.