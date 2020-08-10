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Курьер-велосипедист столкнулся с автомобилем на пешеходном переходе

Курьер-велосипедист столкнулся с автомобилем на пешеходном переходе (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 августа 2020 13:45
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   видео   дтп   
6322
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1
В Москве доставщик еды не слез с велосипеда, проезжая по пешеходному переходу, и был сбит автомобилем.

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Метки: авария   авто   видео   дтп   
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107  комментариев
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3k
DNK 5 дней назад
Оба молодцы. А реально пострадавший - тот, кто не дождался своей пиццы.
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2k
МихаилМаковейчук День назад
Два дебила - это сила!
Один из-за автобуса вылетает, не спешившись, но что самое главное - быстро! И не убедившись, что его пропускают, чем нарушил и ПДД и правила здравого смысла.
И дебил в авто - у тебя переход перед мордой, автобус загораживает обзор, куда ты летишь?! Мозга нет сообразить,что не просто так автобус тормозит в правом ряду, так хоть ПДД перечитай!!
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6k
Валерий 2 дня назад
Ну может в следующий раз будет ногами переходить дорогу.... Хотя, мозга все равно нет. Сомневаюсь что-то...
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3k
кот базилий 4 дня назад
Мне понравилось,едут где хотят и как хотят.
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13k
ВОВЧЕГ 4 дня назад
Бессмертный долпойоб, водила тоже мудель видит переход и летит, так же и человек мог просто выбежать из за автобуса, результат был бы тот же.
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2k
Дмитрий Барановский 4 дня назад
В кишлаке нет разметок.
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5k
Николай 4 дня назад
Велосипедисты,мопедисты и самокатчики вообще думают что они бессмертные и не спешиваться для них это значит быстрее пересечь дорогу...
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804
Oggych 4 дня назад
Курьер теперь будет знать как надо, но баба тоже видно неопытная: видно же что автобус торомозит перед переходом , значит кто-то есть. Овца и осел встретились
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604
Олег 5 дней назад
С такой ездой водила и обычного пешехода сбил бы.
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1k
Belgarath 5 дней назад
Вот интересно, велосипеды продают только неграмотным? А то ни разу не видел велосипедиста, который бы знал, что есть ПДД для велосипедистов!
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30k
Игорь Belgarath 4 дня назад
ПДД одни, и для автомобилистов, и для мотоциклитов, и для велосипедистов, и для пешеходов. Только первые две группы его знать обязаны, а с последних двух никто не спрашивает.
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1k
Belgarath Игорь 4 дня назад
А жаль... Очень жаль.
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147
Ххх 5 дней назад
Я так понимаю что курьеры забивают на все ПДД, и едут как им удобно, так вот в том месте где они берут форму нужно Это видео без перерыва крутить, с напоминанием о том что бы слазили с великов при переходе проезжей части
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1k
Grandelo 5 дней назад
Переход пешеходный. Велосипед - транспортное средство. Движение транспортных средств по пешеходному переходу запрещено. Велосипедисту за это штраф 800 рублей.
За что наказывать водителя авто? За то, что не пропустил транспортное средство (велосипед) движущееся по пешеходному переходу? А что, разве должен был? Пешеходов и приравненных к ним (самокатчиков, роллеров и т.п.) - да должен пропустить!
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2k
Литоффчег Grandelo 5 дней назад
За 14.2. На твой вопрос ответил.
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32
Игорь Великолепный 5 дней назад
С этими ублюдками на великах только так
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9k
Seledochnik Игорь Великолепный 5 дней назад
....и с такими, как этот автомобилист, который при стоящем правом ряде перед пешеходным (явно не случайно остановились....), лупит по левому на все бабки...
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13k
ВОВЧЕГ Игорь Великолепный 4 дня назад
А водил не притормаживающих на ПП вообще на бутылку сажать.
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154
Виктория Виктория 5 дней назад
а у нас в латвии можно на велосипеде ехать по зебре.только велосепидист должен скинуть скорость до скорости пешего человека
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2k
Rekapra Виктория Виктория 5 дней назад
В каждой стране есть свои особенности в ПДД. Где-то презерватив должен быть в автоаптечке, а где-то за безостановочный проезд под знак 2.5 ответственность может быть уголовной...
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17k
ЕвГений Виктория Виктория 4 дня назад
как и кто скорость пешего измеряет?
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154
Виктория Виктория ЕвГений 4 дня назад
Средняя скорость пешехода, который передвигается по ровной дороге с твердым покрытием, составляет 5-6 км/ч, а скорость движения этого же пешехода по разбитой грунтовой дороге снизится примерно до 3 км/ч.
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1k
Alakazam 5 дней назад
Пи&ды ему ещё дать!
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17k
Vital Idol 5 дней назад
опять вместо видео черный квадрат...
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376
vasily.asd12 Vital Idol 5 дней назад
У меня в firefox видео VK не показывает (чёрный квадрат), а в яндекс-браузере - показывает. Вывод сами делайте.
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2k
Литоффчег vasily.asd12 5 дней назад
У меня тоже в firefox видео VK не показывает.
Захожу в VK, подключаюсь, опять иду на фишки и уже тогда показывает. Вывод сам делать не буду, пусть делают кто разбирается, мне и так хорошо, я видео посмотрел.
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17k
Vital Idol vasily.asd12 5 дней назад
а, у меня и Эдж и Хром не показывает)))
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17k
Vital Idol Литоффчег 5 дней назад
ну, видимо, они так ваш аккаунт на фишках идентифицируют!!! пошли они нах*уй!!!
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376
vasily.asd12 Литоффчег 3 дня назад
Ну и замечательно.
Заметил, если запустить firefox без дополнений (безопасный режим), видео VK показывает. Пробовал отключать дополнения в обычном режиме - не помогает, переустанавливать с нуля не хочу.
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7k
*Сергей* 5 дней назад
Два оленя...
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4k
Максус 5 дней назад
эти пид.ары из ближнего зарубежья реально достали суки. Я сам на капот несколько раз чуть не одел этих камикадзе. Буквально вчера из яндекс еды чуть таджика или узбека на эл.самокате не раздавил,он через втречку мне в лоб на тротуар решил свернуть.
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7k
GRuslan Максус 5 дней назад
Одеть можно ган.он на х.й причем не на свой, на свой обычно надевают, а в твоем случае чуть не положил на капот или не посадил на капот, если уж так хочется вульгарно выразиться вместо обычного сбил. Конечно же если вообще такие случаи имели место быть...
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4k
Bhaal 5 дней назад
Постоянно замечаю, что велосипедисты нарушают п. 24.8 ПДД
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1k
Alex Trahtenberg Bhaal 4 дня назад
а я постоянно замечаю что все автомобилисты постоянно нарушают все правила и приоритета и 14.2 и вообще любые и на красный едут и влоб тебе на обгон идут и обгоняют с разу перед твоим носом тормозят с поворотом направо и чего только не встречаю так что теперь все автомобилисты суки и дауны?
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1k
Андрей 5 дней назад
Два дебила - это сила! Первый на авто - видя что в правом ряду машины притормозили перед переходом, уже даёт сигнал к тому, что видимо кого-то пропускают на пешеходном и стоит хотя бы замедлится(ну а вдруг!). Ну а второй олень на велосипеде - хрен с ним не знает правил, что велосипед по пешеходному нужно катить, ну хоть по логике то понятно, что отпрыгнуть от велика проще чам спрыгнуть с него в случае опасности.
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4k
Енот Потаскун 5 дней назад
овца, куда так топить перед зеброй, которую из-за автобуса не видно?
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