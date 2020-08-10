Курьер-велосипедист столкнулся с автомобилем на пешеходном переходе

В Москве доставщик еды не слез с велосипеда, проезжая по пешеходному переходу, и был сбит автомобилем.
ДТП с велосипедистом в Москве
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Один из-за автобуса вылетает, не спешившись, но что самое главное - быстро! И не убедившись, что его пропускают, чем нарушил и ПДД и правила здравого смысла.
И дебил в авто - у тебя переход перед мордой, автобус загораживает обзор, куда ты летишь?! Мозга нет сообразить,что не просто так автобус тормозит в правом ряду, так хоть ПДД перечитай!!
За что наказывать водителя авто? За то, что не пропустил транспортное средство (велосипед) движущееся по пешеходному переходу? А что, разве должен был? Пешеходов и приравненных к ним (самокатчиков, роллеров и т.п.) - да должен пропустить!
Захожу в VK, подключаюсь, опять иду на фишки и уже тогда показывает. Вывод сам делать не буду, пусть делают кто разбирается, мне и так хорошо, я видео посмотрел.
Заметил, если запустить firefox без дополнений (безопасный режим), видео VK показывает. Пробовал отключать дополнения в обычном режиме - не помогает, переустанавливать с нуля не хочу.