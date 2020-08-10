На Ленинградском шоссе буквально не из-за чего произошел дорожный конфликт между автором ролика и таксистом. Все закончилось небольшим ДТП с последующим использованием перцового баллончика.
Автор ролика заботливо вызвал скорую помощь своему оппоненту
Авторский пост
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1. То, что мы видим на видео. Из негатива - рег потерял на разборки кучу времени (и не известно чем вообще всё закончится), услышал брань в свой адрес, сделал другому человеку больно. И не сомневаюсь, что в результате у него самого настроение было испорчено. Из позитива? - даже и не знаю, что тут можно позитивного найти.
2.Альтернативный вариант - пропустить таксиста вперед. Сделал человеку приятно, ощутил себя великодушным и добрым, вместо мата получил слова благодарности (например, в виде мигания стоп-сигналами). Из негатива - потенциальная задержка в движении на 5-10 секунд.
Что-то мне не кажется, что рег сделал правильный выбор.
Лично я считаю, что да левый поток главнее, но разметка в данном случае не противоречит знаку, а дополняет его, что конкретно по этим полосам движение такое...