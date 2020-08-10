Наглая барышня устроила ДТП и обвинила во всем другого водителя

Автомобилистка устроила небольшое ДТП, пытаясь повернуть налево с правого ряда и не пропустив при этом автора ролика. Виноватой в случившемся она себя не считает.
Лучшая защита – это нападение!
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И дальше идёт аргументы уровня \b - "У меня была прерывистая", "У вас помеха с права, вы должны были уступить", "У меня машина красивее, поэтому у меня приоритет".. итд.
Её отпустит и она начнёт соображать, но это через минут 20.. к сожалению у женщин часто случается. НО.. важно понимать что случается и у мужчин, когда кто-нить наломает дров, выскакивает из своей колымаги и начинает верещать"Смотри куда едешь! видишь что натворил?", хотя сам прёт по встречке :)
Авария это всегда стресс, и если никто не пострадал из людей, то просто надо обозначить место ДТП, уйти на обочину, вызвать ГАИ, зафиксировать на видео положение и повреждение авто, сохранить (если имеется) запись с видеорегистратора и без лишнего словоблудия ждать инспекторов.
Заглавная только первая буква.
Или же в данном случае "главное" выступает в качестве вводного слова. В этом случае оно отделяется запятой.
Главное, раздельно.