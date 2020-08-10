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Наглая барышня устроила ДТП и обвинила во всем другого водителя

Наглая барышня устроила ДТП и обвинила во всем другого водителя (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 августа 2020 12:05
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   видео   дтп   женщина за рулем   прикол   юмор   
24806
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Автомобилистка устроила небольшое ДТП, пытаясь повернуть налево с правого ряда и не пропустив при этом автора ролика. Виноватой в случившемся она себя не считает.

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Метки: авария   авто   видео   дтп   женщина за рулем   прикол   юмор   
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232  комментария
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6k
Михаил Филиппов 5 дней назад
да хоть 5 раз она там прерывистая была бы. так нельзя перестраиватся
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2k
Romanlt 2 дня назад
барышня конечно овца, но я бы ее наказал
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32k
Example 6.2.6 4 дня назад
К сожалению такое случается: у человека в стрессовой ситуации мозг уходит в фазу отрицания.. мол если что-то и произошло, то виноват кто угодно, но только не я. "Я ехала как обычно, всё делала как обычно и всегда всё было нормально.. А тут появился какой-то хер с горы и всё пошло не так.. очевидно что он- виноват."
И дальше идёт аргументы уровня \b - "У меня была прерывистая", "У вас помеха с права, вы должны были уступить", "У меня машина красивее, поэтому у меня приоритет".. итд.
Её отпустит и она начнёт соображать, но это через минут 20.. к сожалению у женщин часто случается. НО.. важно понимать что случается и у мужчин, когда кто-нить наломает дров, выскакивает из своей колымаги и начинает верещать"Смотри куда едешь! видишь что натворил?", хотя сам прёт по встречке :)
Авария это всегда стресс, и если никто не пострадал из людей, то просто надо обозначить место ДТП, уйти на обочину, вызвать ГАИ, зафиксировать на видео положение и повреждение авто, сохранить (если имеется) запись с видеорегистратора и без лишнего словоблудия ждать инспекторов.
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50
Алексей Петров 4 дня назад
Скажи спасибо что в изнасиловании не обвинила.., приоретет полос - это семечки..
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221
RuSeek 4 дня назад
Баба права! Ну разве она может быть не правой, ну вы же видели её честные глаза!
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68k
Иван 4 дня назад
Наверно такая, как тут.
Наверно такая, как тут.
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7k
Кыся 4 дня назад
Полоса прерывистая! Просто одна черточка длиннее остальных, немного, метров на 200.
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81
Игорь Меншиков 4 дня назад
вот она е...нутая с гранатой
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17k
ЕвГений 4 дня назад
Наглая барышня устроила ДТП и обвинила во всем другого водителя
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485
Tigerclaw Ω 4 дня назад
Наглая барышня устроила ДТП и обвинила во всем другого водителя
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8k
Сол Гудман 4 дня назад
Наглая барышня устроила ДТП и обвинила во всем другого водителя
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822
Bambucha Andrianov 4 дня назад
очередная КТ
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4k
slesarnick 4 дня назад
До приезда сотрудников можно сделать прерывистую.
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9k
Mille slesarnick 4 дня назад
хоть 2 прерывистых, один хрен вина ее
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1k
agentfsb 4 дня назад
Вот так, с такой надо:
Ссылка youtu.be
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7k
uehl agentfsb 4 дня назад
и где видео?
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1k
agentfsb uehl 4 дня назад
Ютуб удалил, бутафорская кровь их испугала.
Ссылка vk.com
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2k
Дмитрий Барановский 4 дня назад
Идиотка.
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18k
Валерий 4 дня назад
ну, все правильно, на чувство вины давит!
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47
OLS10 4 дня назад
А полное видео с этой ситуацией есть? Очень узнать захотелось мнение самой девушки о созданном ей дтп.
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6k
Matthew Hopkins 4 дня назад
Я б ей вдул.
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91
Павел Сотников 5 дней назад
Женская логика: у меня пилотка, мне все должны
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55
Правда и только правда !! 5 дней назад
Уже не интересно ...На дорогах дебилов всех полов хватает .Иных мужиков так и хочется поздравить с 8 марта ....И истерия по хлеще любой бабы
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18
ЕвгенийТрапезников Cornho 4 дня назад
То же самое...
Заглавная только первая буква.
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7k
Cornho ЕвгенийТрапезников 4 дня назад
Главное раздельно.
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18
ЕвгенийТрапезников Cornho 3 дня назад
Главное - раздельно.
Или же в данном случае "главное" выступает в качестве вводного слова. В этом случае оно отделяется запятой.
Главное, раздельно.
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7k
Cornho ЕвгенийТрапезников 3 дня назад
По-моему, запятая однозначно. Тире здесь не совсем уместно.
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18
ЕвгенийТрапезников Cornho 3 дня назад
Есть мнение, что в данном случае слово "главное" выполняет роль субстантивированного подлежащего в предложении. В этом случае тире вполне уместно.
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4
Кэм 5 дней назад
Такая чушь. Зачем это вообще выкладывать. Ну врезалась - ну вызвал Дпс ну оформил ее молча и все. Пошёл страховку получать. Wtf?
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Александр Кэм 4 дня назад
Вот тоже не понял, что в этой ситуации интересного. Еврик заполнили и поехали. Если не согласна вину признать, ждать дпс.
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378
Почтальон Стечкин Александр 4 дня назад
Именно этим они и занимаются, ждут ДПС, так как самка не согласна
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Александр Почтальон Стечкин 3 дня назад
Я про другое... эта история не стоит выкладывания в интернет. Обычная-рядовая ситуация, которая абсолютно не интересна и не требует обсуждения.
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