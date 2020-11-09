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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (42 фото + 1 видео)

Автор:
09 ноября 2020 08:52
Метки: комментарии   политика   юмор   
3866
42
1
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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68  комментариев
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267k
NAZARETH Автор поста 21 час назад
Герои - люди невидимые, незаметные, ходят среди нас, исполняют свой долг каждый на своём участке ответственности.
Герои - люди невидимые, незаметные, ходят среди нас, исполняют свой долг каждый на своём участке ответственности.
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4k
Сергей 4 часа назад
Майор говорит, что он Урук-хай, а мы все гоблины.

Майор говорит, что он Урук-хай, а мы все гоблины.
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208
Rredd 11 часов назад
Кххххм. Да я сам к этому событию руку (ну, то есть, не совсем руку) приложил. Добавил, так сказать, ольгинским сотрудников. Сделал я мальчика Ваню 57 сантиметров) Вчера родился)

Кххххм.
Да я сам к этому событию руку (ну, то есть, не совсем руку) приложил.
Добавил, так сказать, ольгинским сотрудников.
Сделал я мальчика Ваню 57 сантиметров)
Вчера родился)
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267k
NAZARETH Автор поста Rredd 8 часов назад
Благодарю...
Благодарю...
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208
Rredd NAZARETH 8 часов назад
Нее, это не проблемы, это приятные хлопоты)
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208
Rredd NAZARETH 8 часов назад
Выращу металлиста)
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267k
NAZARETH Автор поста Rredd 8 часов назад
Согласен . У меня 3 сына , дочь , 2 внука и внучка. Младший из армии 5 ноября пришел.
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208
Rredd NAZARETH 7 часов назад
Еще один мужик.
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116k
DeOrio 11 часов назад
Политические комментарии из инета
Политические комментарии из инета
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267k
NAZARETH Автор поста DeOrio 10 часов назад
А я все думаю ,кого он мне напоминает...
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9
Диана Кулакова 12 часов назад
Комментарий к фото
хотелось бы посмотреть данные декабря ( с учетом 9 месяцев). У нас в Крыму всплеск рождаемости был когда хохлы ЛЭП перерубили. А всего пару месяцев и какой эффект, а сейчас уже полгода народ по домам сидит :)))
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13k
Fat boy slim is * in a heaven Диана Кулакова 12 часов назад
Комментарий к фото
Предлагаешь на новогодние каникулы блэкаут устроить?
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40k
Митрий 13 часов назад
Политические комментарии из инета
Политические комментарии из инета
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16k
бат св Митрий 11 часов назад
оперативный доклад Счетной палаты РФ,кстати,официального органа:пруф: https://ach.gov.ru/audit/9-mon-2020#macrohttps://ach.gov.ru/audit/9-mon-2020#macro не понравился четырем придуркам с фишек и они поставили минус. В реале с такими лучше не встречаться,покусают
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6k
Churi VALO Митрий 10 часов назад
Внимательно читай. Про сентябрь пишут.
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1k
Marat бат св 8 часов назад
Вы мух от котлет отделяйте. Не сравнивайте прирост рождаемости с соотношением рождаемость/смертность. Счётная доклад делала про рождаемость/смертность - это и есть убыль населения. А прирост рождаемости, когда количество рождённых детей растёт из месяца в месяц. У нас сейчас демографическая яма, пожинаем плоды 90-х. Сейчас пора, когда семьи заводят люди, родившиеся в середине 90-х, а в те годы рождаемость была сами знаете какая, отсюда и убыль населения, детей заводить некому. Приходится нам - старикам 35-40 летним по третьему ребёнку делать :)
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7k
Михалыч 14 часов назад
Ну она, хоть, лесбиянка?

Ну она, хоть, лесбиянка?
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267k
NAZARETH Автор поста Михалыч 10 часов назад
Достаточно того , что нигер...
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69k
ЮрГен 15 часов назад
Политические комментарии из инета
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1k
Федор Медведев 16 часов назад
А Трамп молодец, подстраховался, быстренько короной переболел, чтоб не было резона его под шумок в расход пустить...
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81k
Confidential 16 часов назад
СПАСИБО!
СПАСИБО!
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81k
Confidential 17 часов назад
те 10 млн, которые не вымрут к 2030, работать не приучены... просто подыхать будут последними... так вижу
те 10 млн, которые не вымрут к 2030, работать не приучены... просто подыхать будут последними... так вижу
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2k
mobi dic 17 часов назад
демократ и либерал то же себя дискредитировали, к сожалению.
демократ и либерал то же себя дискредитировали, к сожалению.
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2k
mobi dic 17 часов назад
китай уже давно первая экономика мира ,не надо втирать что ввп у амеров больше.
молоток произведённый в китае стоит в китае 5 баксов а в сша 200 и это вовсе не означает что что он стал золотым, это всё тот же молоток за 5 баксов из китая.
китай уже давно первая экономика мира ,не надо втирать что ввп у амеров больше. молоток произведённый в китае стоит в китае 5 баксов а в сша 200 и это вовсе не означает что что он стал золотым, это всё тот же молоток за 5 баксов из китая.
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193k
Северное сияние 18 часов назад
Политические комментарии из инета
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36k
Нейтралитет 18 часов назад
Текст другой:
В Турции найдена мертвой итальянская художница Джузеппина Паскуалино ди Маринео, которая проводила акцию в защиту мира под названием "Невесты в пути". Одетая в свадебное платье, она собиралась проделать путь автостопом из Милана в Тель-Авив.
Текст другой: В Турции найдена мертвой итальянская художница Джузеппина Паскуалино ди Маринео, которая проводила акцию в защиту мира под названием "Невесты в пути". Одетая в свадебное платье, она собиралась проделать путь автостопом из Милана в Тель-Авив.
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81k
Confidential Нейтралитет 17 часов назад
изнОсилована
в нос чтоле насиловали, изуверы?
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36k
Нейтралитет Confidential 17 часов назад
мотороллер не мой (с)
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81k
Confidential 16 часов назад
я не тебе, я в принципе
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107
Anatolij Нейтралитет 11 часов назад
Да и Турция всю жизнь в Европах числилась.
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1k
NiThR0 Anatolij 10 часов назад
Если только в мечтах.
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6k
ALFIE 18 часов назад
Комментарий к фото
малова-то будет :) без шуток, 100 шт, ну как то не серьезно. вещь уже обкатанная, массовость нужна.. это ж не ракета за квадралион бабла

малова-то будет :)
без шуток, 100 шт, ну как то не серьезно. вещь уже обкатанная, массовость нужна.. это ж не ракета за квадралион бабла
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16k
бат св ALFIE 11 часов назад
Комментарий к фото
И не говори,ижмашу на полсмены работы
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6k
ALFIE 18 часов назад
Комментарий к фото
да уж, я думаю вопрос обострения и новых могилизаций на украине - это вот как раз 21й год..чо ждать то? начнут сразу...

да уж, я думаю вопрос обострения и новых могилизаций на украине - это вот как раз 21й год..чо ждать то? начнут сразу...
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2k
mobi dic ALFIE 17 часов назад
Комментарий к фото
думаю не только на украине полыхать будет.
байден не адекватен,вернее даже не так,байден ни чего не решает,кукла.
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6k
ALFIE 18 часов назад
Комментарий к фото
так я об этом еще пару месяцев назад писал...ибо финт именно в этом...повторюсь: он решил с собой сразу 2х вице притащить, 1 из них - фашиствующая черная фемка (если у нее еще и болт есть - то ваще джек пот)... и то что он долго не протянет, а оно займет его место - это и есть цель..ибо 2й раз бибизянку бы уже не выбрали...обамой накушались все...и поняли, что нужен белый мужик, пусть даже подыхающий от старости)) как то традиционно чтоли...а пропихнуть надо..ну вот и...нашли белого дедушку, который уже в 21м году уступит дорогу "молодым" :)

так я об этом еще пару месяцев назад писал...ибо финт именно в этом...повторюсь: он решил с собой сразу 2х вице притащить, 1 из них - фашиствующая черная фемка (если у нее еще и болт есть - то ваще джек пот)... и то что он долго не протянет, а оно займет его место - это и есть цель..ибо 2й раз бибизянку бы уже не выбрали...обамой накушались все...и поняли, что нужен белый мужик, пусть даже подыхающий от старости)) как то традиционно чтоли...а пропихнуть надо..ну вот и...нашли белого дедушку, который уже в 21м году уступит дорогу "молодым" :)
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2k
mobi dic ALFIE 17 часов назад
Комментарий к фото
не будут его убирать,он и так овощ ,мешать не будет.
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6k
ALFIE 18 часов назад
Комментарий к фото
а я нет.. почему? так это ж в лучших традициях Македонского: набрать армию боевых пи...сов :)) ну а если подумать - чуваки просто стебутся

а я нет.. почему? так это ж в лучших традициях Македонского: набрать армию боевых пи...сов :))
ну а если подумать - чуваки просто стебутся
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21k
Е-Лена 18 часов назад
Супруга действующего президента США Дональда Трампа Мелания одним своим твитом испортила планы сочиняющим сплетни. Первая леди Америки заявила, что жители страны заслуживают честных выборов, и поддержала позицию своего супруга, таким образом развеяв слухи о том, что она убеждает Трампа признать поражение.
Супруга действующего президента США Дональда Трампа Мелания одним своим твитом испортила планы сочиняющим сплетни. Первая леди Америки заявила, что жители страны заслуживают честных выборов, и поддержала позицию своего супруга, таким образом развеяв слухи о том, что она убеждает Трампа признать поражение.
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6k
ALFIE 18 часов назад
Комментарий к фото
ну, после таких баннеров... кхм... зеля точно не лох....лохи все те, кто за его партию на местных выборах голосовал... (хотя, что это банда проходимцев еще ясно было на парламентских, но ....)

ну, после таких баннеров... кхм... зеля точно не лох....лохи все те, кто за его партию на местных выборах голосовал... (хотя, что это банда проходимцев еще ясно было на парламентских, но ....)
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