Политические комментарии с сарказмом.
20.
Да ладно, как говорят всякие неполживые это же всё "Путинские мультики", чего шум-то поднимать?
23.
На "своей территории"? А когда это американцы аннексировали территорию Сирийской Арабской Республики?
41.
Авторский пост
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Метки: комментарии политика юмор
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Майор говорит, что он Урук-хай, а мы все гоблины.
Кххххм.
Да я сам к этому событию руку (ну, то есть, не совсем руку) приложил.
Добавил, так сказать, ольгинским сотрудников.
Сделал я мальчика Ваню 57 сантиметров)
Вчера родился)
молоток произведённый в китае стоит в китае 5 баксов а в сша 200 и это вовсе не означает что что он стал золотым, это всё тот же молоток за 5 баксов из китая.
В Турции найдена мертвой итальянская художница Джузеппина Паскуалино ди Маринео, которая проводила акцию в защиту мира под названием "Невесты в пути". Одетая в свадебное платье, она собиралась проделать путь автостопом из Милана в Тель-Авив.
малова-то будет :)
без шуток, 100 шт, ну как то не серьезно. вещь уже обкатанная, массовость нужна.. это ж не ракета за квадралион бабла
да уж, я думаю вопрос обострения и новых могилизаций на украине - это вот как раз 21й год..чо ждать то? начнут сразу...
байден не адекватен,вернее даже не так,байден ни чего не решает,кукла.
так я об этом еще пару месяцев назад писал...ибо финт именно в этом...повторюсь: он решил с собой сразу 2х вице притащить, 1 из них - фашиствующая черная фемка (если у нее еще и болт есть - то ваще джек пот)... и то что он долго не протянет, а оно займет его место - это и есть цель..ибо 2й раз бибизянку бы уже не выбрали...обамой накушались все...и поняли, что нужен белый мужик, пусть даже подыхающий от старости)) как то традиционно чтоли...а пропихнуть надо..ну вот и...нашли белого дедушку, который уже в 21м году уступит дорогу "молодым" :)
а я нет.. почему? так это ж в лучших традициях Македонского: набрать армию боевых пи...сов :))
ну а если подумать - чуваки просто стебутся
ну, после таких баннеров... кхм... зеля точно не лох....лохи все те, кто за его партию на местных выборах голосовал... (хотя, что это банда проходимцев еще ясно было на парламентских, но ....)