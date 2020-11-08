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Красные линии пучеглазых патріотів

Красные линии пучеглазых патріотів (3 фото)

Автор:
08 ноября 2020 14:50
Метки: Россия-Запад   геополитика   новороссия   политика   украина   факты   
1627
3
После сотен эфиров с пучеглазыми кричащими патриотами (и сегодня тоже) коротко изложу их позиции в дискуссиях о Минских соглашениях:
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Метки: Россия-Запад   геополитика   новороссия   политика   украина   факты   
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71k
Я Только спросить. 2 дня назад
Был на Украине в этом году большинство нормальные люди.
Был на Украине в этом году большинство нормальные люди.
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5k
zurapod День назад
все проще. у хохляндии нет не чего кроме интересов США и Европы ро уничтожению России . хохляндия не является самостоятельной политической единицей. Помните зеленский в молодости играл членом на рояле ? даже хохлы считают что не кто не будет серьезно разговаривать с клоуном, играющим членом на рояле , хотя да тогда это была его работа.
Ссылка youtu.be
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28k
Юр21 День назад
Хохлы, вы главное не останавливайтесь, мы здорово на билетах в цирк экономим глядя на Цеевропу!
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2k
Frank Borman День назад
Кто в Незалежной живет, тот в цирке не смеется.
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433
яков джугашвили День назад
Как жаль ведь много нормальных людей живет в этой стране, а пришли кучка бандер и все обосрали.
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13k
Сталкер яков джугашвили День назад
Всё просто: "Моя хата с краю."
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12k
Killgrave яков джугашвили 7 часов назад
"много нормальных людей живет в этой стране"
Многие из этих "нормальных" абсолютно не против, когда кого-то убивают, кроме них, естественно. Хохлячья суть - отсутствие чести, достоинства и справедливости. Стадность и примитивность мышления, склонность к зомбированию и одержимости.
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53k
Dominus 2 дня назад
Красные линии пучеглазых патріотів
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2k
Aleksandr Surovyy 2 дня назад
Колян, мы всё знаем и всё видим. И пусть "оне" знают то, что им дают для "счастья", а мы зробим то, что треба нам.
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