Красные линии пучеглазых патріотів

После сотен эфиров с пучеглазыми кричащими патриотами (и сегодня тоже) коротко изложу их позиции в дискуссиях о Минских соглашениях:
1. Они категорически против прямых переговоров с ОРДЛО потому что ОРДЛО - марионетки Кремля и ключи от мира у Путина, а они выше того, чтоб сесть за стол переговоров с террористами, выше и лучше. Поэтому пусть идет война. А с Путиным они хотели бы разговаривать ядерными бомбардировками НАТО, но НАТО все никак не спешит развязывать по этому поводу третью мировую, поэтому надо подождать.
2. Они хотят каждый день топтать евроинтегрированную, а не пророссийскую Конституцию, поэтому в ней не должно быть особого статуса Донбасса и русского языка
3. Они хотят гордиться армией, которую разворовывают. Минские соглашения это капитуляция, нужен силовой сценарий, но армия все время разворовывается, надо немного подождать с выполнением Минска.
4. Они против выборов на Донбассе, якобы из заботы о безопасности жителей неподконтрольных территорий, которых ненавидят, которых лишили пенсий и возможности пересекать линию разграничения, и авиаудары по которым поддерживали.
2. Они хотят каждый день топтать евроинтегрированную, а не пророссийскую Конституцию, поэтому в ней не должно быть особого статуса Донбасса и русского языка
3. Они хотят гордиться армией, которую разворовывают. Минские соглашения это капитуляция, нужен силовой сценарий, но армия все время разворовывается, надо немного подождать с выполнением Минска.
4. Они против выборов на Донбассе, якобы из заботы о безопасности жителей неподконтрольных территорий, которых ненавидят, которых лишили пенсий и возможности пересекать линию разграничения, и авиаудары по которым поддерживали.
×
Вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил о готовности разместить гуманитарные лагеря на админгранице с Крымом и на линии разграничения с ОРДЛО
5. Они знают, что за них никогда и никто на Донбассе не проголосует, но выборы на Донбассе должны происходить только с участием майданных партий, и только тогда, когда на Донбассе можно будет купить их патриотические газеты, которых и на подконтрольной территории никто не читает и не покупает. И только тогда , когда Донбасс будет смотреть украинские ТВ-каналы, поэтому для надежности, они закодировали сигналы.
6. Они категорически против амнистии для комбатантов ОРДЛО, но совсем не хотят сами нести ответственность за военные преступления. В порядке большого одолжения они готовы непонятно за что прощать и амнистировать мирное население Донбасса
7. Самый рабочий их вариант возврата Донбасса - план А- развал России в результате санкций. Но надо немного подождать, а с последствиями такого гипотетического развала (ну например десятками миллионов мигрантов или установкой прямых дипотношений с Чечней) они дело иметь тоже не хотят, Россия должна распасться на что-то другое. План Б - пока Путин президент - Минские соглашения выполнять не стоит, потому что он тиран, а они выше этого. Надо подождать, пока придет какой-нибудь принц или эльф. Ведь для управления огромной 140-миллионной страной после Путина подходит именно принц или эльф, но никак не следующий авторитарный лидер.
8. Главные усилия украинской власти, делегации в контактной группе и дипломатии должны быть направлены на ябедничание о том, как Россия не выполняет Минск. В результате должна или распасться Россия (см выше план А), или расцвести Украина и Донбасс должен как-то сам вернуться, тут до конца они не додумали немного.
9. Россия должна заплатить всем гражданам, которые утратили свою собственность в результате боевых действий, по всем вопросам граждане должны звонить в Кремль. Но всем, кто лишившись пенсии, работы и источника дохода, вынуждены оформлять российское гражданство - надо впаять статью за госизмену
Вот коротко их красные линии, которые, при близком рассмотрении рассыпаются в пыль, но в которые верит президент Зеленский
Елена Дьяченко
6. Они категорически против амнистии для комбатантов ОРДЛО, но совсем не хотят сами нести ответственность за военные преступления. В порядке большого одолжения они готовы непонятно за что прощать и амнистировать мирное население Донбасса
7. Самый рабочий их вариант возврата Донбасса - план А- развал России в результате санкций. Но надо немного подождать, а с последствиями такого гипотетического развала (ну например десятками миллионов мигрантов или установкой прямых дипотношений с Чечней) они дело иметь тоже не хотят, Россия должна распасться на что-то другое. План Б - пока Путин президент - Минские соглашения выполнять не стоит, потому что он тиран, а они выше этого. Надо подождать, пока придет какой-нибудь принц или эльф. Ведь для управления огромной 140-миллионной страной после Путина подходит именно принц или эльф, но никак не следующий авторитарный лидер.
8. Главные усилия украинской власти, делегации в контактной группе и дипломатии должны быть направлены на ябедничание о том, как Россия не выполняет Минск. В результате должна или распасться Россия (см выше план А), или расцвести Украина и Донбасс должен как-то сам вернуться, тут до конца они не додумали немного.
9. Россия должна заплатить всем гражданам, которые утратили свою собственность в результате боевых действий, по всем вопросам граждане должны звонить в Кремль. Но всем, кто лишившись пенсии, работы и источника дохода, вынуждены оформлять российское гражданство - надо впаять статью за госизмену
Вот коротко их красные линии, которые, при близком рассмотрении рассыпаются в пыль, но в которые верит президент Зеленский
Елена Дьяченко
Источник:
Ссылки по теме:
- Знакомьтесь! Её зовут Рита.
- Life News троллит Украину
- Пушкин-украинец и другие невероятные "факты" из истории исключительных
- Отнятая жизнь
- Ганьба в прямом эфире
132
Понравилось132
Новости партнёров
Загрузка...
Многие из этих "нормальных" абсолютно не против, когда кого-то убивают, кроме них, естественно. Хохлячья суть - отсутствие чести, достоинства и справедливости. Стадность и примитивность мышления, склонность к зомбированию и одержимости.