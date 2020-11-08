Красные линии пучеглазых патріотів

5. Они знают, что за них никогда и никто на Донбассе не проголосует, но выборы на Донбассе должны происходить только с участием майданных партий, и только тогда, когда на Донбассе можно будет купить их патриотические газеты, которых и на подконтрольной территории никто не читает и не покупает. И только тогда , когда Донбасс будет смотреть украинские ТВ-каналы, поэтому для надежности, они закодировали сигналы.



6. Они категорически против амнистии для комбатантов ОРДЛО, но совсем не хотят сами нести ответственность за военные преступления. В порядке большого одолжения они готовы непонятно за что прощать и амнистировать мирное население Донбасса



7. Самый рабочий их вариант возврата Донбасса - план А- развал России в результате санкций. Но надо немного подождать, а с последствиями такого гипотетического развала (ну например десятками миллионов мигрантов или установкой прямых дипотношений с Чечней) они дело иметь тоже не хотят, Россия должна распасться на что-то другое. План Б - пока Путин президент - Минские соглашения выполнять не стоит, потому что он тиран, а они выше этого. Надо подождать, пока придет какой-нибудь принц или эльф. Ведь для управления огромной 140-миллионной страной после Путина подходит именно принц или эльф, но никак не следующий авторитарный лидер.



8. Главные усилия украинской власти, делегации в контактной группе и дипломатии должны быть направлены на ябедничание о том, как Россия не выполняет Минск. В результате должна или распасться Россия (см выше план А), или расцвести Украина и Донбасс должен как-то сам вернуться, тут до конца они не додумали немного.



9. Россия должна заплатить всем гражданам, которые утратили свою собственность в результате боевых действий, по всем вопросам граждане должны звонить в Кремль. Но всем, кто лишившись пенсии, работы и источника дохода, вынуждены оформлять российское гражданство - надо впаять статью за госизмену



Вот коротко их красные линии, которые, при близком рассмотрении рассыпаются в пыль, но в которые верит президент Зеленский



Елена Дьяченко