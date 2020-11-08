14.

Навальный нападает на медиков, спасших ему жизнь. Милов называет детского доктора Леонида Рошаля «старой образиной» и «преступником». "Обезьяна Ходорковского" Пивоваров набросился на Соловьева в YouTube, брызжа слюной и изрыгая непристойности в его адрес.



Хорошо, что за ветерана, которого блогер обозвал «холуем» заступились, и против Навального возбуждено уголовное дело. Но что делать обычным людям, которых либералы оскорбляют в соцсетях?



Не пора ли защитить и их, вернув 130 статью УК РФ? Максимальное наказание - лишение свободы до 2 лет может охладить пыл безнаказанным либералам.