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С юмором о выборах 46-го Президента США

С юмором о выборах 46-го Президента США (22 фото)

Автор:
08 ноября 2020 02:35
Метки: карикатура   политика   юмор   
3552
22
Только позитив и лёгкая ирония .
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Метки: карикатура   политика   юмор   
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28  комментариев
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131
nwdvylbp 2 дня назад
Никогда Россия не жила так плохо, как при Трампе - она оказалась, практически, на краю пропасти. Но при Байдене она сможет сделать огромный шаг вперед!
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4k
Дмитрий Горчилин 19 часов назад
Надо отметить, что решение США по остановке СП-2 просто беспрецедентно. На такое США не шли даже во времена холодной войны, когда СССР и США видели себя потенциальными противниками. Миллиарды долларов бестолку утопили в море, по меньшей мере, на год. Такого еще не было! В этом плане дружественность пока еще действующего президента под большим вопросом.
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3k
Алексей Куликов 2 дня назад
Как часто Байден будет "работать с документами "?
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107
Anatolij 2 дня назад
Про вишенку - последнюю картинку. Как же один неправильно переведенный союз искажает смысл. Там где Укр и сша, надо переводить именно "И", а не тупым Гуглом - "а также". Может просто создаться впечатление, что у каклов гордость и какое-то самоопределение появилось. Ну, хорошо, что на первое место всё-таки свой флаг поставили - уже дерзко.
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☣️Месть печенегов☣️ 2 дня назад
С юмором о выборах 46-го Президента США
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1k
☣️Месть печенегов☣️ Татьянин день День назад
Ну главное - вы себя острыми считаете. Там у меня какое то г-но в чс, наверное тоже "острит"
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28k
Юр21 ☣️Месть печенегов☣️ День назад
Чёж твои хозяева то с выборами так обосрались? Как теперь про честные выборы писдеть будете? Чё там в методичках у вас написано, ай не прислали ещё?
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☣️Месть печенегов☣️ Юр21 День назад
Успокойтесь, болезный
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28k
Юр21 ☣️Месть печенегов☣️ День назад
Ну пробулькай хоть что нибудь на тему американской демократии, или отсебятина у вас запрещена?
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☣️Месть печенегов☣️ Юр21 День назад
Ой, дурак
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☣️Месть печенегов☣️ 2 дня назад
С юмором о выборах 46-го Президента США
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11k
Алекс ☣️Месть печенегов☣️ 2 дня назад
Тухляшка.... не потей. Русский народ развлекается а ты за чистую монету все принемаешь, болезный.
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☣️Месть печенегов☣️ 2 дня назад
С юмором о выборах 46-го Президента США
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11k
Алекс ☣️Месть печенегов☣️ 2 дня назад
Твоя молитва питорок?
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2k
Frank Borman 2 дня назад
Всем спасибо, все свободны! Командовать парадом буду я! Джо уже старенький, ему надо побольше отдыхать.
Всем спасибо, все свободны! Командовать парадом буду я! Джо уже старенький, ему надо побольше отдыхать.
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320
Алексей Frank Borman День назад
Ну уж просвети, что за шмара, а то твой пост не ясен....
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236
Иван Алексей День назад
Камала Харрис, вероятно будущий вице президент сша
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320
Алексей Иван День назад
Ужос то какой....
...спасибо.......
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180k
MASK 2 дня назад
С юмором о выборах 46-го Президента США
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7k
Сергей MASK 2 дня назад
Зачем ему это? Просто для красоты?
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11k
Иван MASK 2 дня назад
Царь был стар
Но )(ер стоял
Всех он в царстве
За@бал (с) Ю. Хой
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267k
NAZARETH 2 дня назад
Крайнее фото убило... Хотя и ожидаемо. Что-то похожее уже было.
===Запасаемся попкорном и ждем продолжения сериала...
Крайнее фото убило... Хотя и ожидаемо. Что-то похожее уже было. ===Запасаемся попкорном и ждем продолжения сериала...
Крайнее фото убило... Хотя и ожидаемо. Что-то похожее уже было. ===Запасаемся попкорном и ждем продолжения сериала...
Крайнее фото убило... Хотя и ожидаемо. Что-то похожее уже было. ===Запасаемся попкорном и ждем продолжения сериала...
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