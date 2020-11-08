С юмором о выборах 46-го Президента США

Только позитив и лёгкая ирония .
×
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Если бы Дональд Трамп жил в России: творения ульяновского художника
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 30/04/2016
- Итоги митингов 26.03.27. Как это было
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 24/07/2016
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: карикатура политика юмор
211
Понравилось211
Новости партнёров
Загрузка...
...спасибо.......
Но )(ер стоял
Всех он в царстве
За@бал (с) Ю. Хой
===Запасаемся попкорном и ждем продолжения сериала...