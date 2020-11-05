32.

На Украине продолжает стремительно развиваться масштабный конституционный и политический кризис. Один из судей КС Украины Игорь Слиденко заявил журналистам, что президент Украины Владимир Зеленский уже «наговорил себе на 150 лет тюрьмы».



В ходе заседания в Раде начались и первые потасовки, сегодня депутаты от фракции Зеленского заблокировали трибуну Верховной Рады, чтобы не дать другим депутатам и фракциям выступить по этому поводу.



Таким образом, Украина стоит на границе точки невозврата. После принятия антиконституционного решения Верховной Радой, она станет немедленно нелегитимной, как и президент Зеленский, который получит после этого приставку «узурпатор». Так как такие действия Зеленского классифицируются как государственный переворот и узурпация власти.



Ветви власти в Украине, как и в любой стране, разделены. Ни Зеленский, ни Верховная Рада, не имеют никаких законных прав и оснований отменять решения суда и отправлять судей в отставку. Если бы это было возможно даже в теории, то тогда зачем вообще какие-то суды в этой стране, закон и конституция?