FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Радиоведущая поиздевалась над угонщиками её Tesla Model 3 Радиоведущая поиздевалась над угонщиками её Tesla Model 3 Ученые узнали, от кого могли произойти лошади и носороги Ученые узнали, от кого могли произойти лошади и носороги Лимонный вор против электрического забора Лимонный вор против электрического забора Хит "Степан!" в рок-версии Хит "Степан!" в рок-версии Саш, что тебе в девушках нравится? Саш, что тебе в девушках нравится? Игра рукой вне поля: как интимное видео Дзюбы разделило интернет Игра рукой вне поля: как интимное видео Дзюбы разделило интернет Разносортица Разносортица Наглая, но неудавшаяся автоподстава из Лесосибирска попала на видео Наглая, но неудавшаяся автоподстава из Лесосибирска попала на видео Хохотальня Хохотальня Бесплатные квартиры в Советском Союзе — миф или реальность Бесплатные квартиры в Советском Союзе — миф или реальность Пенсионер наказал наглого мотоциклиста, выбив его из седла пакетом Пенсионер наказал наглого мотоциклиста, выбив его из седла пакетом Появилось видео задержания срочника, застрелившего сослуживцев в Воронеже Появилось видео задержания срочника, застрелившего сослуживцев в... Солдат-срочник в Воронеже расправился с сослуживцами и сбежал из части Солдат-срочник в Воронеже расправился с сослуживцами и сбежал из части На что тратит деньги Том Хэнкс? На что тратит деньги Том Хэнкс? Понты дороже денег: показушники из соцсетей Понты дороже денег: показушники из соцсетей Удивительные фотографии полёта МКС на фоне Солнца и Луны Удивительные фотографии полёта МКС на фоне Солнца и Луны Хитрый на встречке Хитрый на встречке Забавные тонкости китайского языка Забавные тонкости китайского языка Продавец достучался молоточком до уборки Продавец достучался молоточком до уборки
Главная > Антифишки 
Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (42 фото + 2 видео)

Автор:
05 ноября 2020 11:43
Метки: комментарии   политика   юмор   
4601
42
2
Политические комментарии с сарказмом.

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: комментарии   политика   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
28
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
39  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
141k
☭Cheкаво☭ 5 дней назад
Комментарий к фото
Вчера Любка С.,пистела что в США самые честные выборы)
Вчера Любка С.,пистела что в США самые честные выборы)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
141k
☭Cheкаво☭ 5 дней назад
Комментарий к фото
Политические комментарии из инета
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
? ? ? 4 дня назад
98я? везунчики!
мы до сих пор за трампа с 3.11fwg голосуем
98я? везунчики! мы до сих пор за трампа с 3.11fwg голосуем
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Ashabad 4 дня назад
Путин, походу, пока ещё не определился, кто будет президентом США...
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Руслан 4 дня назад
синяя все равно симпатичней,потому что девушка..
синяя все равно симпатичней,потому что девушка..
синяя все равно симпатичней,потому что девушка..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Андрей Соболев Руслан 4 дня назад
А как правильно - трансгендер стала или стал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Gilmor Андрей Соболев 3 дня назад
СталО.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
mobi dic 4 дня назад
да всё довольно просто,выборщиков меньше,соответственно их можно купить и выйдет это дешевле.такое моё мнение.
да всё довольно просто,выборщиков меньше,соответственно их можно купить и выйдет это дешевле.такое моё мнение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
так он , как и зеля, коксовый торчок же... хотя, дурь, ну может быть, может быть...ну так, чисто на десерт после кокса))))))

так он , как и зеля, коксовый торчок же... хотя, дурь, ну может быть, может быть...ну так, чисто на десерт после кокса))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
заикнутся? кхе кхе...да волать будут, что все хорошо, все это другое, что понимать надо и ваще и т.д. и т.п.

заикнутся? кхе кхе...да волать будут, что все хорошо, все это другое, что понимать надо и ваще и т.д. и т.п.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
несите огнемёт....

несите огнемёт....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
кошелёк - гаманець (звучит забавно, да)

кошелёк - гаманець (звучит забавно, да)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
очень демократично защитили свободу слова, а ведь могли по-старинке: заслать бородачей и завалить из автоматов половину персонала и прохожих с полицейскими заодно... :)

очень демократично защитили свободу слова, а ведь могли по-старинке: заслать бородачей и завалить из автоматов половину персонала и прохожих с полицейскими заодно... :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Ashabad 5 дней назад
Народ, я уже пятый день вдрова. Но долг пред родиной выполнил, проголосовать сходил. Тока не помню за кого.
Кто победил-то? Наш красавчик, ольгинский, это тот дебил пригожинский?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
267k
NAZARETH Автор поста Ashabad 4 дня назад
Кто первый до Литовской границы добежит , за удостоверением.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
193k
Северное сияние 5 дней назад
Политические комментарии из инета
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Сергей Северное сияние 4 дня назад
Можно вечно смотреть на то, как горит огонь, как течет вода и как американцы считают голоса.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
193k
Северное сияние Сергей 4 дня назад
Если терпеливо сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как проплывает труп Байдена.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Мойша 5 дней назад
Комментарий к фото
Политические комментарии из инета
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Федор Медведев 5 дней назад
Теран молчит! Вот америкосы и не знали за кого голосовать, голоса примерно поровну из-за этого и поделились. Ольгинские, лахтинские еще статистику поправляли...
Опять Путин виноват!
Теран молчит! Вот америкосы и не знали за кого голосовать, голоса примерно поровну из-за этого и поделились. Ольгинские, лахтинские еще статистику поправляли... Опять Путин виноват!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
88
serg Федор Медведев 13 часов назад
лишь бы Темнейший ручку не бросил на стол, а то перевыборы будут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Татьянин день 5 дней назад
Политические комментарии из инета
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Татьянин день 5 дней назад
Политические комментарии из инета
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Татьянин день 5 дней назад
Политические комментарии из инета
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Velho Safado Татьянин день 5 дней назад
Не поможет. Пациент безнадежен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
ALFIE Velho Safado 4 дня назад
так на усыпление же! :)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Татьянин день 5 дней назад
Политические комментарии из инета
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
робт Татьянин день 5 дней назад
скорей котлетами

Ссылка vk.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
141k
☭Cheкаво☭ 5 дней назад
Комментарий к фото
Политические комментарии из инета
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Татьянин день 5 дней назад
Политические комментарии из инета
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Velho Safado Татьянин день 5 дней назад
Ну, один он у них на две республики. Никак поделить не могли, вот и поломали невзначай.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Ashabad Velho Safado 5 дней назад
Они по очереди, что ли, пуляют им?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
ALFIE Татьянин день 4 дня назад
я еще парочку таких сказочников знаю :D :D :D
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Crechet Татьянин день 4 дня назад
Ну так территория спорная, и принадлежность РСЗО спорная))) По факту все правы))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Татьянин день 5 дней назад
К скакунам из Окраины можно добавить и белорусских змагаров - клоунов !!!
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Нагайна Татьянин день 5 дней назад
У этих ещё кастрюли не выросли, ещё не всё потеряно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 1 комментарий
Одна из самых красивых детских моделей из России. Как она выглядит сейчас? (7 фото) Одна из самых красивых детских моделей из России. Как она выглядит сейчас? (7 фото) Политические комментарии и картинки из соц. сетей 21 Политические комментарии и картинки из соц. сетей 21 Итоги митингов 26.03.27. Как это было Итоги митингов 26.03.27. Как это было Политические комментарии и картинки из соц. сетей 30/04/2016 Политические комментарии и картинки из соц. сетей 30/04/2016 Политические комментарии и картинки из соц. сетей Политические комментарии и картинки из соц. сетей Политические комментарии и картинки из соц. сетей 24/07/2016 Политические комментарии и картинки из соц. сетей 24/07/2016
NAZARETH

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

267210



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий покинул этот мир
1
379
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий покинул этот мир
Вся история победы Байдена на выборах президента США в мемах
3
142
Вся история победы Байдена на выборах президента США в мемах
﻿
Набирающие популярность
Хватит шутки шутить, у нас, кажется, реальная проблема с вакциной от COVID–19
0
304
Хватит шутки шутить, у нас, кажется, реальная проблема с вакциной от COVID–19
Отца шокировало домашнее задание сына
0
71
Отца шокировало домашнее задание сына
Радиоведущая поиздевалась над угонщиками её Tesla Model 3
Радиоведущая поиздевалась над угонщиками её Tesla Model 3
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Бариста Зинка разливает эспрессо гурманам
1
19

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#факты#интересное#смешно#в мире#авария#люди#смешные#на различный вкус#комментарии
#фото#животные#автомобили#автомир#дтп#авто авария#происшествие#СССР#ford#настроение
#прикол#интересно#картинки#прикольные#история#забавно#россия#шоу бизнес#кино#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться