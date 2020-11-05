Политические комментарии с сарказмом.
2.
В центре Москвы задержали десятки участников несанкционированного «Русского марша»
20.
С этой хохмой Кравчук возглавляет украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе в переговорах по минским соглашениям.
21.
В Мичигане Байден каким-то образом ночью получил 138 339 голосов, а Трамп не получил вообще ни одного, ноль!!!
Это не выборы, а сплошное шарлатанство. Даже где-нибудь в Буркина-Фасо, или Эритрее, всё выглядело бы более цивилизованно.
Это не выборы, а сплошное шарлатанство. Даже где-нибудь в Буркина-Фасо, или Эритрее, всё выглядело бы более цивилизованно.
22.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему Москва объявила в розыск лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую.
По его словам, ничего личного в этом нет. Россия просто исполняет свои обязательства по договору со странами СНГ.
Лавров пояснил, что речь идёт о договоре, который был заключён между странами-участницами СНГ 10 декабря 2010 года. Он обязывает подписантов помогать своим партнёрам в поиске подозреваемых, которые были объявлены в межгосударственный розыск.
По его словам, ничего личного в этом нет. Россия просто исполняет свои обязательства по договору со странами СНГ.
Лавров пояснил, что речь идёт о договоре, который был заключён между странами-участницами СНГ 10 декабря 2010 года. Он обязывает подписантов помогать своим партнёрам в поиске подозреваемых, которые были объявлены в межгосударственный розыск.
24.
Кто не скачет , тот москаль...Везде и всюду. Просто улыбнись
27.
Европе нет смысла грозить Украине отменой безвизового режима, потому что на практике он и так не работает.
32.
В КС Украины заявили, что Зеленский «наговорил себе на 150 лет тюрьмы»
На Украине продолжает стремительно развиваться масштабный конституционный и политический кризис. Один из судей КС Украины Игорь Слиденко заявил журналистам, что президент Украины Владимир Зеленский уже «наговорил себе на 150 лет тюрьмы».
В ходе заседания в Раде начались и первые потасовки, сегодня депутаты от фракции Зеленского заблокировали трибуну Верховной Рады, чтобы не дать другим депутатам и фракциям выступить по этому поводу.
Таким образом, Украина стоит на границе точки невозврата. После принятия антиконституционного решения Верховной Радой, она станет немедленно нелегитимной, как и президент Зеленский, который получит после этого приставку «узурпатор». Так как такие действия Зеленского классифицируются как государственный переворот и узурпация власти.
Ветви власти в Украине, как и в любой стране, разделены. Ни Зеленский, ни Верховная Рада, не имеют никаких законных прав и оснований отменять решения суда и отправлять судей в отставку. Если бы это было возможно даже в теории, то тогда зачем вообще какие-то суды в этой стране, закон и конституция?
В ходе заседания в Раде начались и первые потасовки, сегодня депутаты от фракции Зеленского заблокировали трибуну Верховной Рады, чтобы не дать другим депутатам и фракциям выступить по этому поводу.
Таким образом, Украина стоит на границе точки невозврата. После принятия антиконституционного решения Верховной Радой, она станет немедленно нелегитимной, как и президент Зеленский, который получит после этого приставку «узурпатор». Так как такие действия Зеленского классифицируются как государственный переворот и узурпация власти.
Ветви власти в Украине, как и в любой стране, разделены. Ни Зеленский, ни Верховная Рада, не имеют никаких законных прав и оснований отменять решения суда и отправлять судей в отставку. Если бы это было возможно даже в теории, то тогда зачем вообще какие-то суды в этой стране, закон и конституция?
Авторский пост
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Метки: комментарии политика юмор
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мы до сих пор за трампа с 3.11fwg голосуем
так он , как и зеля, коксовый торчок же... хотя, дурь, ну может быть, может быть...ну так, чисто на десерт после кокса))))))
заикнутся? кхе кхе...да волать будут, что все хорошо, все это другое, что понимать надо и ваще и т.д. и т.п.
несите огнемёт....
кошелёк - гаманець (звучит забавно, да)
очень демократично защитили свободу слова, а ведь могли по-старинке: заслать бородачей и завалить из автоматов половину персонала и прохожих с полицейскими заодно... :)
Кто победил-то? Наш красавчик, ольгинский, это тот дебил пригожинский?
Опять Путин виноват!