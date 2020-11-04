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Туркменистан передал России гуманитарную помощь на сумму почти $1 млн

Туркменистан передал России гуманитарную помощь на сумму почти $1 млн (3 фото)

Автор:
04 ноября 2020 06:26
Метки: гуманитарная   передал   помощь   россия   туркменистан   
662
3
Туркменистан передал России партию гуманитарной помощи на общую сумму почти $1 млн на фоне пандемии. Об этом сообщил замглавы МИД России Андрей Руденко на заседании комитета Совета Федерации по международным делам, передает ТАСС.
«Туркменистан, наверное, единственная страна из государств Центральной Азии, которая предоставила России гуманитарную помощь во время пандемии», — отметил Руденко.

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Метки: гуманитарная   передал   помощь   россия   туркменистан   
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Леонид 6 дней назад
"а также 80 млн трехслойных масок" -То есть Россия не осилила столь технологически сложный предмет , мы пока не готовы к тряпочке 2 резиночки пришить?
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Роман 5 дней назад
эрэфия надавала туркембаши невозвратных кредитов на десяток лярдов, а они нам гуманитаркуна лям... профит
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Денис Роман 5 дней назад
кому нам ? унылому хохляцко-еврейскому г@вну ?
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663
Роман Денис 4 дня назад
во-первых я далек и от хохлов, и от евреев, во-вторых - я в чем-то соврал?
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56k
Опиум для народа 5 дней назад
Чётко так туркмены нас потроллили...)))
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54k
7guest 6 дней назад
А я думал, что прислали миллион туркменов.
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27k
KiploksAKS 6 дней назад
Всего полгода прошло...
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