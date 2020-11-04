Туркменистан передал России гуманитарную помощь на сумму почти $1 млн

Туркменистан передал России партию гуманитарной помощи на общую сумму почти $1 млн на фоне пандемии. Об этом сообщил замглавы МИД России Андрей Руденко на заседании комитета Совета Федерации по международным делам, передает ТАСС.
«Туркменистан, наверное, единственная страна из государств Центральной Азии, которая предоставила России гуманитарную помощь во время пандемии», — отметил Руденко.
«Туркменистан, наверное, единственная страна из государств Центральной Азии, которая предоставила России гуманитарную помощь во время пандемии», — отметил Руденко.
По его словам, большой груз «из пищевых продуктов, нефтяных продуктов и прочего» направили в Астрахань.
Руденко отметил, что отношения двух стран демонстрируют положительную динамику, что выражается и в увеличении торгового оборота.
Как сообщается на сайте МИД России, гуманитарный груз весом около 1000 т был передан российской стороне «в рамках сотрудничества между странами, основанного на принципах стратегического партнерства».
В частности, помощь представлена туркменскими товарами, в том числе текстилем, строительными материалами, продовольствием.
«Российская сторона глубоко признательна Туркменистану за этот жест дружбы и добрососедства, который особенно ценен в текущей непростой ситуации, обусловленной глобальной пандемией новой коронавирусной инфекции», — указано в заявлении МИД России.
В ведомстве добавили, что переданная продукция будет направлена медицинским учреждениям. В первую очередь она поступит задействованным в борьбе с коронавирусом учреждениям, а также организациям, оказывающим социальную поддержку гражданам из групп риска.
Руденко отметил, что отношения двух стран демонстрируют положительную динамику, что выражается и в увеличении торгового оборота.
Как сообщается на сайте МИД России, гуманитарный груз весом около 1000 т был передан российской стороне «в рамках сотрудничества между странами, основанного на принципах стратегического партнерства».
В частности, помощь представлена туркменскими товарами, в том числе текстилем, строительными материалами, продовольствием.
«Российская сторона глубоко признательна Туркменистану за этот жест дружбы и добрососедства, который особенно ценен в текущей непростой ситуации, обусловленной глобальной пандемией новой коронавирусной инфекции», — указано в заявлении МИД России.
В ведомстве добавили, что переданная продукция будет направлена медицинским учреждениям. В первую очередь она поступит задействованным в борьбе с коронавирусом учреждениям, а также организациям, оказывающим социальную поддержку гражданам из групп риска.
Узбекистан передал Москве гуманитарную помощь в виде медицинских масок и медицинской марли. Самолет с грузом прибыл в столичный аэропорт Шереметьево, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление секретариата вице-премьера Алексея Оверчука.
В общей сложности российской стороне передадут 5 млн масок.
Как отметили в секретариате, в аэропорту самолет встречали представители посольства Узбекистана и Министерства экономического развития России.
Как ранее подтвердил замглавы Минпромторга России Алексей Груздев, в апреле — начале мая Китай дополнительно поставит в страну медицинские маски и защитные костюмы.
По словам Груздева, речь идет о месячных контрактах на поставку 1,05 млн защитных костюмов типа Tyvek, а также 80 млн трехслойных масок.
В свою очередь Россия до конца весны планирует отправить в страны СНГ 3065 тест-наборов для лабораторной диагностики, каждый из которых позволяет сделать до 100 исследований на коронавирус, сообщили ри в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом и в МИД России. По их данным, в течение марта российская сторона отправила странам содружества 1376 таких тест-наборов.
В общей сложности российской стороне передадут 5 млн масок.
Как отметили в секретариате, в аэропорту самолет встречали представители посольства Узбекистана и Министерства экономического развития России.
Как ранее подтвердил замглавы Минпромторга России Алексей Груздев, в апреле — начале мая Китай дополнительно поставит в страну медицинские маски и защитные костюмы.
По словам Груздева, речь идет о месячных контрактах на поставку 1,05 млн защитных костюмов типа Tyvek, а также 80 млн трехслойных масок.
В свою очередь Россия до конца весны планирует отправить в страны СНГ 3065 тест-наборов для лабораторной диагностики, каждый из которых позволяет сделать до 100 исследований на коронавирус, сообщили ри в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом и в МИД России. По их данным, в течение марта российская сторона отправила странам содружества 1376 таких тест-наборов.
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Метки: гуманитарная передал помощь россия туркменистан
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ну то есть будешь очередной находильщик через три пиз*ды прослойка...
так хул ты тогда вые*бываешься, если сам такой же ган*дон как и остальные "искальщики где шить"?