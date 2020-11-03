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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (37 фото + 1 видео)

Автор:
03 ноября 2020 09:55
Метки: комментарии   политика   юмор   
4414
37
1
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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56  комментариев
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193k
Северное сияние 7 дней назад
Если старые маразматики Трамп и Байден позашибут друг друга завтра, то предлагаю нашим, выбрать для них Скалу Дуэйна Джонсона. Хороший чувак. Мне он нравится.

Если старые маразматики Трамп и Байден позашибут друг друга завтра, то предлагаю нашим, выбрать для них Скалу Дуэйна Джонсона. Хороший чувак. Мне он нравится.
Если старые маразматики Трамп и Байден позашибут друг друга завтра, то предлагаю нашим, выбрать для них Скалу Дуэйна Джонсона. Хороший чувак. Мне он нравится.
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4k
Сергей 6 дней назад
Иванов Виолетта

Иванов Виолетта
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26k
Aleks Сергей 6 дней назад
Цыку Октавиан - наместнк римского императора на украине
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1k
Вадим Аполонов 6 дней назад
на мотив Любе "Комбат"...

Каграманов хачевская сцука
забоится наших ребят
Атас, а каграманов 3.14дорас, атас
А ну-ка мальчики у3.14здим хачика, Атас!!!


на мотив Любе "Комбат"... Каграманов хачевская сцука забоится наших ребят Атас, а каграманов 3.14дорас, атас А ну-ка мальчики у3.14здим хачика, Атас!!!
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7k
Михалыч 7 дней назад
2 кило помидоров, чтобы в жопу этому кондому напихать?
2 кило помидоров, чтобы в жопу этому кондому напихать?
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27k
Дмитрий 7 дней назад
Ага и поэтому СССР развалили сегодняшние лидеры во главе с пыней.
Ага и поэтому СССР развалили сегодняшние лидеры во главе с пыней.
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10k
Яромиръ Юр21 6 дней назад
....не обращайте внимания это местный юродивый. Пожалуйста не бейте его по голове
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28k
Юр21 Яромиръ 6 дней назад
Местный дурачок тут Фридом, бегает и всякую ересь пишет, а это существо не из нашего района!
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27k
Дмитрий Юр21 6 дней назад
А я и забыл сколько здесь кремлесосов пригоженских
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28k
Юр21 Дмитрий 5 дней назад
ПригожИн, пригожИнских. Писать грамотно научись, чушок!
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27k
Дмитрий Юр21 5 дней назад
На куй иди
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16k
Мойша 7 дней назад
Комментарий к фото
Выбирайте из алфавита.
Выбирайте из алфавита.
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267k
NAZARETH Автор поста Мойша 6 дней назад
Комментарий к фото
ВЕЛИК И БОГАТ РУССКИЙ ЯЗЫК.
ВЕЛИК И БОГАТ РУССКИЙ ЯЗЫК.
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116k
DeOrio 7 дней назад
Ссылка coub.com
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116k
DeOrio 7 дней назад
Ссылка coub.com
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141k
☭Cheкаво☭ 7 дней назад
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Политические комментарии из инета
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267k
NAZARETH Автор поста ☭Cheкаво☭ 7 дней назад
Комментарий к фото
Точно , нормы отпуска по талонам в 90-е. Только вроде у нас кол-во продуктов поменьше было. И то , если есть в наличии...
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6k
ALFIE 7 дней назад
Комментарий к фото
скорее они рассматривают вариант, как припереться туда, вакцинироваться самим (ну организаторам и прочим спонсорам), а заодно и жителям европы продавать билеты, именно с уклоном на вакцинацию....могу только представить ценник билета....думаю, до аукционов дойдет

скорее они рассматривают вариант, как припереться туда, вакцинироваться самим (ну организаторам и прочим спонсорам), а заодно и жителям европы продавать билеты, именно с уклоном на вакцинацию....могу только представить ценник билета....думаю, до аукционов дойдет
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267k
NAZARETH Автор поста ALFIE 6 дней назад
Комментарий к фото
Ну сначала двухнедельный карантин не помешает. За их счет разумеется.
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6k
ALFIE 7 дней назад
Комментарий к фото
расценки на хаты в Ростове узнавал, не иначе.

расценки на хаты в Ростове узнавал, не иначе.
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6k
ALFIE 7 дней назад
Комментарий к фото
т.е. хохма с Дарт Вейдером на украине, еще ничо так, даже все посмеялись....

т.е. хохма с Дарт Вейдером на украине, еще ничо так, даже все посмеялись....
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6k
ALFIE 7 дней назад
Комментарий к фото
забавно. интересно, за какие такие подвиги запретили вьезд?....

забавно. интересно, за какие такие подвиги запретили вьезд?....
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6k
ALFIE 7 дней назад
Комментарий к фото
срочно его в розыск на тер. РБ, а как припрется в РФ, так экстрадировать, и пусть на бутылке сидит )

срочно его в розыск на тер. РБ, а как припрется в РФ, так экстрадировать, и пусть на бутылке сидит )
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7k
Сергей 7 дней назад
Да сколько ж можно глумиться над нашей косорылой оппозицией!?
Да сколько ж можно глумиться над нашей косорылой оппозицией!?
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1k
Федор Медведев 7 дней назад
я что-то не понял, а чего все на фишках то трутся? Там кто президента то выбирать будет?
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267k
NAZARETH Автор поста 6 дней назад
У кого нет , можно получить или обменять у тов. майора.
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25k
Ashabad NAZARETH 6 дней назад
Ребята, я с бодуна... Вчера на планёрке не был... И позавчера не был... Что за кипишь-то? За кого голосовать-то? Ежей давать будут?
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361
Данное родителями при рождении NAZARETH 6 дней назад
Удостоверение получил, в Ленинграде адрес Ольгинского филиала не подскажешь. Шифровку в сейфе на службе оставил, а так не помню.
Да и мойор мой гад третью неделю пьет... не дозвониться.
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267k
NAZARETH Автор поста Данное родителями при рождении 6 дней назад
Принеси с собой выборный листок и все восстановят. А потом на склад за ежатиной. Еще и 200 г. спирта обещали.
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267k
NAZARETH Автор поста Любушка 6 дней назад
Не спалитесь , наша рука - длинная.Везде свои агенты.
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84
ДМИТРИЙ Ф 7 дней назад
Мечты сбываются. Хотя бы на 9 месяцев...

Мечты сбываются. Хотя бы на 9 месяцев...
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53k
Racer777 7 дней назад
Нужна граница на замке с 404-й территорией. И визовый режим. Каклосрань должна сожрать себя сама.
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11k
Роберт Шекли 7 дней назад
"Создано 10 рабочих мест" )))
"Создано 10 рабочих мест" )))
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13k
Габит Калыков Роберт Шекли 7 дней назад
Если уровень механизации соответствующий, то и 10 рабочих мест хватит для обслуживания 29 гектаров.
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60k
Максим Роберт Шекли 7 дней назад
а что на виноградниках должно быть по 1 негру на 10 м2? Главное пукнуть негодующе.. Либерахи©
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4k
Владимир Роберт Шекли 7 дней назад
Ты виноградники видел не на картинке? Там много людей нужно лишь при уборке урожая. Так называемые "сезонные рабочие". С остальным вполне справятся и 10 человек.
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10k
Яромиръ Роберт Шекли 6 дней назад
Политические комментарии из инета
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NAZARETH

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