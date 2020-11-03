Политические комментарии с сарказмом.
22.
На Украину завезли первую партию американской вакцины от коронавируса, испытания идут полным ходом
24.
Призываю граждан США не признавать итоги выборов и выходить на улицы. Вы не рабы, рабы немы. Весь мир с вами. Америка будет свободной, або безлюдной!
26.
Первые данные экзитполов: Рязань голосует за земляка, Екатеринбург и Томск - за Байдена.
Авторский пост
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Метки: комментарии политика юмор
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Иванов Виолетта
Каграманов хачевская сцука
забоится наших ребят
Атас, а каграманов 3.14дорас, атас
А ну-ка мальчики у3.14здим хачика, Атас!!!
скорее они рассматривают вариант, как припереться туда, вакцинироваться самим (ну организаторам и прочим спонсорам), а заодно и жителям европы продавать билеты, именно с уклоном на вакцинацию....могу только представить ценник билета....думаю, до аукционов дойдет
расценки на хаты в Ростове узнавал, не иначе.
т.е. хохма с Дарт Вейдером на украине, еще ничо так, даже все посмеялись....
забавно. интересно, за какие такие подвиги запретили вьезд?....
срочно его в розыск на тер. РБ, а как припрется в РФ, так экстрадировать, и пусть на бутылке сидит )
Да и мойор мой гад третью неделю пьет... не дозвониться.
Мечты сбываются. Хотя бы на 9 месяцев...