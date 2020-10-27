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Остановите планету, Макрону срочно нужно сойти

Остановите планету, Макрону срочно нужно сойти (3 фото)

Автор:
27 октября 2020 17:32
Метки: Шарли Эбдо   адок   митинг   провокации   франция   
1241
3
Французский лидер, которого не однократно сравнивали с персонажем Сауз Парка именуемым, как "полотенчик" превзошел сам себя.

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Метки: Шарли Эбдо   адок   митинг   провокации   франция   
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27k
parallax 4 дня назад
Макрон молодец! Он единственный из европейских лидеров, который не побоялся вслух сказать то, о чём думает большинство европейцев. Приехали жить в чужую страну, уважайте устои и традиции коренных жителей. Не нравятся устои, валите назад в свой чуркистан, вас силой в Европе ни кто не удерживает.
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14k
Александр 3 дня назад
Мемом с диваном, Макрон, походу, не обделается.

Будем посмотреть, чего там аборигены отчебучат.
Мемом с диваном, Макрон, походу, не обделается. Будем посмотреть, чего там аборигены отчебучат.
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3k
евгений Александр 3 дня назад
Это уже коренные жители. А белый откуда то приехал.
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69
ДМИТРИЙ Ф 3 дня назад
Клоуны, что одни, что другие.
Они могут сколько угодно байкотировать французские товары, но они никогда не байкотируют переселение в саму Францию :)
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1k
Сергей 3 дня назад
Если разобраться, а в чем логика мусульман?
Неужели их Аллах настолько слаб, что нуждается в каких то людишках для своей защиты?
Разве он не должен просто покарать неверных, если эти карикатуры каким то образом ему вредят?
Верх тупости просто...
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13k
Александр 3 дня назад
Лишнее доказательство что Ислам - террористическая секта, выращивающая в человеке только злость и ненависть. Для сравнения, вспомнить фильм "Догма". Там был юмор касательно всего, бога, апостолов, ангелов, пророков, Иисуса, католиков. И ни одной отрезанной головы, ни одного убийства на фоне религиозной вражды. А Ислам это совсем другое, это секта ненависти.
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1k
Bogdan Krasota 4 дня назад
Все обидятся и уедут из Франции.
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69
ДМИТРИЙ Ф Bogdan Krasota 3 дня назад
Ага, держи карман шире :)
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3k
евгений Bogdan Krasota 3 дня назад
Наоборот всю родню привезут
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12k
Владислав Грецов 4 дня назад
там не все так просто....короче вспотеет высылать
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12k
Владислав Грецов 4 дня назад
мда....похоже он посеял бурю...
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27
Buba_kastorkin 4 дня назад
Макрону респект...дети гор сначало головы режут,а потом кричат что их оскорбляют за это.и кстати,чем он там оскорбил?сказал что это исламисткий акт?он что соврал?а пропагандоны тут как тут....авторишка,лучше пиши как завтра доллару кирдык.
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8k
СПКиНР 4 дня назад
Хороший кремлебоик - Шугалеесый.
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3k
Едондер пуп 4 дня назад
Этот пост - прямая поддержка терроризма!
Удалите, пожалуйста.
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−757
Сергей Микула 4 дня назад
Посмотреть бы, как эти резальщики голов будут валяться в ногах Макрона, причитая - не высылайте нас из Франции, мы хорошие.
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1k
☣️Месть печенегов☣️ Бровеносец в потёмках 4 дня назад
Ага. Это пока. Вон, Рамзан уже макрону грозит
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730
Opliut Бровеносец в потёмках 4 дня назад
Уже есть. Просто пока не на очень критическом уровне.
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13k
Юрий ☣️Месть печенегов☣️ 4 дня назад
И какие же слова Кадырова можно считать за угрозу?
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33k
dima423 ☣️Месть печенегов☣️ 4 дня назад
причем тут чеченцы то вообще...там арабов миллионы, больше чем всего чеченцев на земле))
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10k
Тролль Бровеносец в потёмках 3 дня назад
Да бл.дь...Как только какая либо толпа радикалов двинется в сторону Елисейского дворца то тут же будут расстреляны силами спецназа....Да и радикалов готовых пойти на все среди мусульман не особо много, в массе своей это обычные люди.
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