Остановите планету, Макрону срочно нужно сойти

Французский лидер, которого не однократно сравнивали с персонажем Сауз Парка именуемым, как "полотенчик" превзошел сам себя. Только представьте, он разрешил спроецировать карикатуры на из журнала Charlie Ebdo, на стену ратуши в городе Монпелье во Франции. Те самые карикатуры из-за которых 18-летний чеченец жестоко расправился над школьным учителем Самюэлем Пати.

После такого религиозного противостояния явно не избежать. Протесты уже начались в Саудовской Аравии, в Пакистане, в Бангладеш, в Турции, в Ливии, в Сирии, в Иордании, в Кувейте...И много где еще.