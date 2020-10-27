Остановите планету, Макрону срочно нужно сойти

Французский лидер, которого не однократно сравнивали с персонажем Сауз Парка именуемым, как "полотенчик" превзошел сам себя.
Французский лидер, которого не однократно сравнивали с персонажем Сауз Парка именуемым, как "полотенчик" превзошел сам себя. Только представьте, он разрешил спроецировать карикатуры на из журнала Charlie Ebdo, на стену ратуши в городе Монпелье во Франции. Те самые карикатуры из-за которых 18-летний чеченец жестоко расправился над школьным учителем Самюэлем Пати.
После такого религиозного противостояния явно не избежать. Протесты уже начались в Саудовской Аравии, в Пакистане, в Бангладеш, в Турции, в Ливии, в Сирии, в Иордании, в Кувейте...И много где еще.
После такого религиозного противостояния явно не избежать. Протесты уже начались в Саудовской Аравии, в Пакистане, в Бангладеш, в Турции, в Ливии, в Сирии, в Иордании, в Кувейте...И много где еще.
Муфтий Чеченской Республики Салаха Хаджи-Межиева написал пост в своем инстаграме и пообещал каюк западной цивилизации и лично Макрону, который обеспечит гнев двух миллиардов мусульман.
Каким идиотом нужно быть. Сначала страна десятилетиями пускает к себе беженцев с Ближнего Востока, которые строят внутри страны свой халифат (почти незаметно, всего 300 убийств на религиозной почве за несколько лет), а затем демонстрирует им карикатуры на пророка.
Это прям...Даже слов нет.
Каким идиотом нужно быть. Сначала страна десятилетиями пускает к себе беженцев с Ближнего Востока, которые строят внутри страны свой халифат (почти незаметно, всего 300 убийств на религиозной почве за несколько лет), а затем демонстрирует им карикатуры на пророка.
Это прям...Даже слов нет.
Конечно, отрезание головы человеку - это первобытное варварство, достойное поистине сурового наказания. Но действия Макрона вообще не туда.
В Бангладеш собрались десятки тысяч мусульман с плакатами Макрона. Они принесли портреты лидера Франции для того, чтобы растоптать их, а затем сжечь. Люди решили бойкотировать французскую продукцию.
Вот он демократичный, мудрый и заботливый политик: позаботился не только о безопасности граждан страны, но и о налаживании международного экономического сотрудничества. Просто гений стоит у руля государства, иначе и не скажешь.
В Бангладеш собрались десятки тысяч мусульман с плакатами Макрона. Они принесли портреты лидера Франции для того, чтобы растоптать их, а затем сжечь. Люди решили бойкотировать французскую продукцию.
Вот он демократичный, мудрый и заботливый политик: позаботился не только о безопасности граждан страны, но и о налаживании международного экономического сотрудничества. Просто гений стоит у руля государства, иначе и не скажешь.
Авторский пост
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Метки: Шарли Эбдо адок митинг провокации франция
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Будем посмотреть, чего там аборигены отчебучат.
Они могут сколько угодно байкотировать французские товары, но они никогда не байкотируют переселение в саму Францию :)
Неужели их Аллах настолько слаб, что нуждается в каких то людишках для своей защиты?
Разве он не должен просто покарать неверных, если эти карикатуры каким то образом ему вредят?
Верх тупости просто...
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