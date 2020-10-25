Ой, я не могу! Ой, смехота... Гарик и Сванидзе не в курсе, по ходу, что советский "негатив" никуда не делся, до сих пор ещё россияне покупают молоко не там, где удобнее, а там, где сегодня скидки пожирнее. Потому что без скидок молочко получается не всем россиянам по карману. Как и колбаса, между прочим. Как и билет до Москвы, если уж на то пошло. И ситуация осложняется тем, что про мелкий советский "позитив" - "стабильную зарплату", о которой Гарик с некоторым пренебрежением отзывается (типа - "эка невидаль!") россияне давно забыли. Зарплата в "лотерею" превратилась, многие россияне её, родимую, вынуждены ждать по два-три месяца. Гарик сам попадал в ситуацию, когда нечем за квартиру заплатить, не на что еды купить - потому что начальство с зарплатой "продинамило"? Нееет, он явно сам с безработицей не сталкивался и никогда сильно не бедовал, иначе не приравнял бы полную необеспеченность жизни к необходимости очередь за батоном колбасы отстоять. Я даже не говорю о том, что советская тоталитарная колбаса из мяса делалась, а нонешняя, демократическая, есть круто замешанный паштет из кожи, хрящей и потрохов, по сути. Но и такой дешманский суррогат многим россиянам не по карману.