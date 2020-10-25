Давным-давно одна забугорная журнашлюха, не то бибисишная, не то сиэнэновская посетила Афганистан, освобождённый американскими Воинами Света от деспотии и обнаружила, что Освободителей афганцы не любят вот вообще ни разу. Даже ненавидят.
А вспоминают с ностальгией - времена совковой "оккупации". Мол, никогда лучше и вольнее не жили - ни до, ни после. А сейчас, мол, при демократичных пендосах-то, вообще гиблуха настала, даже хуже, чем при фанатиках-талибах. Вроде бы, разрыв шаблонов? Нееет, журнашлюха-то, ясен-красен, была правоверная, несгибаемая либерастка. Поэтому она ни разу не смутилась и объяснила настроения афганцев "частичной потерей памяти". Мол, давние времена всегда с теплотой и ностальгией вспоминаются, вот и. Меня до того пассаж про "частичную потерю памяти" впечатлил, настолько этот пассаж был за гранью добра и зла, что я его, вишь, запомнил и до сих пор в памяти храню. Как образчик буржуйской запредельной наглости.
А нонче читаю, что уже отечественные журнализды пишут - о ностальгии россиян по Совку.
А нонче читаю, что уже отечественные журнализды пишут - о ностальгии россиян по Совку.
Называется: "почувствуй себя афганцем"! На голубом глазу журнализд рассказывает мне, читателю, что я просто-напросто позабыл весь совковый "негатив". Оттого, мол, я СССР и люблю. Но журнализд мне сейчас напомнит отрицательные момЭнты и я снова возрадуюсь, что не при коммуняцком тоталитаризЬме живу, а при Свободе, Рынке и Демократии (ура! ура! ура!). Давайте, товарищи, почитаем статейку лентаврушного правдоруба Игоря Дмитрова "Совок небесный", вспомним получше все совковые пакости и отречёмся уже наконец от вредной ностальгии, начнём в полную силу наслаждаться прелестями капиталистического общества!
Игорёк сразу заходит с козырей:
Игорёк сразу заходит с козырей:
«Нерушимый» Советский Союз распался почти три десятилетия назад.
Видите - "нерушимый" и вдруг распался! Какие вам ещё нужны доказательства порочности советской системы?
Правда, мне помнится, что Союз не сам "распался", но по воле совершенно конкретных людей, подлецов-заговорщиков, которые до поры до времени притворялись коммунистами, а потом каааак прыгнули…
Правда, мне помнится, что Союз не сам "распался", но по воле совершенно конкретных людей, подлецов-заговорщиков, которые до поры до времени притворялись коммунистами, а потом каааак прыгнули…
Собственно, многие из подлецов до сих пор ещё интервью раздают, рассказывают, как они ненавидели коммунизм и как мечтали его искоренить, как потихоньку ломали советскую систему, устой за устоем... Короче говоря, убийцы СССР ни разу не скрывают своих мерзотных злодеяний.
Но у Гарика нашего Дмитрова, тем не менее, Совок "распался" как-то сам, из-за неразрешимых внутренних противоречий, типа. Это как сказать про человека, которого грабители подкараулили и насмерть забили, что он, мол, "сам скоропостижно скончался", а потом начать язвительные замечания по поводу здоровья погибшего отпускать. В очереной раз буржуйская пресса нам показала своё циничное, лживое, отвратительное мурло.
Но дальше - ещё лучше. Далее Гарик начинает нас пугать совковыми ужасами
Но у Гарика нашего Дмитрова, тем не менее, Совок "распался" как-то сам, из-за неразрешимых внутренних противоречий, типа. Это как сказать про человека, которого грабители подкараулили и насмерть забили, что он, мол, "сам скоропостижно скончался", а потом начать язвительные замечания по поводу здоровья погибшего отпускать. В очереной раз буржуйская пресса нам показала своё циничное, лживое, отвратительное мурло.
Но дальше - ещё лучше. Далее Гарик начинает нас пугать совковыми ужасами
Россияне хорошо помнят времена закрытых границ, пустых полок и дефицитной мебели из стран Восточного блока.
Лично я очень хорошо помню времена, когда можно было на Украину, в Грузию, в Армению, в Азербайджан, в Прибалтику и ещё в десяток республик свободно прокатиться. Для Гарика это время - "время закрытых границ", ага. Ну конечно, тогда ведь нельзя было свободно съездить в США, например. Или в ОАЭ. Ну знаете - куда сегодня все россияне запросто гоняют, чисто проветриться на выходные. (По квотам-то можно было сгонять и при Совке, но те квоты ещё попробуй получи, то ли дело сегодня на тур по Эмиратам заработать...) Тем не менее, вот лично мне было бы приятнее, если б граница с Украиной открыта была, бо у меня в Хохляндии родня проживает. А на поездку в ОАЭ у меня всё равно денег нет, так что тамошние границы мне по барабану. Вопчем, первая гарикова страшилка вообще не пугает. НизачОт.
Вторая страшилка - про "пустые полки". Я не понял, кого Гарик собирается этой страшилкой напугать. Тех россиян (20 миллионов душ, по официальной статистике), которые вынуждены существовать на 11 рублей в месяц? Или расейский "средний класс", вынужденный существовать на 17 рублей с полтиною в месяц (это не я, это Путин сказал, что у нас "средний класс" столько зарабатывает)? Гарик на полном серьёзе считает, что с такими "доходами" можно насладиться капиталистическим изобилием товаров? Или он пугает не бедолаг расейских, а буржуёв и "сливки" буржуйской обслуги? Дык, к чему условного Михалкова пугать Совком? Михалков и так Совка боится до судорог...
Про мебель же скажу, что на нонешний "прожиточный минимум" (равно как и на доходы "среднего класса") не особо укупишь даже дешёвый шведский хлам из "Икеи". Так что у многих пожилых россиян квартиры до сих пор заставлены той самой совковой, югославской да чехословацкой мебелью, которой г-н Дмитров читателя стращает.
Кстати, "Восточный блок", который совкам козЫрную мебель поставлял, тоже стал не тот, что раньше.
Кстати, "Восточный блок", который совкам козЫрную мебель поставлял, тоже стал не тот, что раньше.
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Можно много говорить о достопримечательностях Праги, об архитектуре, истории, потрясающей кухне. Но давайте будем откровенны, многие едут в чешскую столицу ради секса. Благодаря легализации проституции и огромному количеству борделей, стрип-клубов и массажных салонов, Прага стала столицей холостяцких вечеринок Европы.
Ну да, зачем делать мебель для унылых совков, если можно обслуживать богатеньких купчиков в борделе? Благодать!
В Югославии тоже жизнь со времён Совка здорово улучшилась. Ещё пуще, чем в Чехии.
В Югославии тоже жизнь со времён Совка здорово улучшилась. Ещё пуще, чем в Чехии.
Ведь часто жители регионов действительно ездили в столицу за такими обычными и общедоступными сейчас продуктами, как колбасные изделия, кофе и апельсины из Марокко.
Ой, я не могу! Ой, смехота... Гарик и Сванидзе не в курсе, по ходу, что советский "негатив" никуда не делся, до сих пор ещё россияне покупают молоко не там, где удобнее, а там, где сегодня скидки пожирнее. Потому что без скидок молочко получается не всем россиянам по карману. Как и колбаса, между прочим. Как и билет до Москвы, если уж на то пошло. И ситуация осложняется тем, что про мелкий советский "позитив" - "стабильную зарплату", о которой Гарик с некоторым пренебрежением отзывается (типа - "эка невидаль!") россияне давно забыли. Зарплата в "лотерею" превратилась, многие россияне её, родимую, вынуждены ждать по два-три месяца. Гарик сам попадал в ситуацию, когда нечем за квартиру заплатить, не на что еды купить - потому что начальство с зарплатой "продинамило"? Нееет, он явно сам с безработицей не сталкивался и никогда сильно не бедовал, иначе не приравнял бы полную необеспеченность жизни к необходимости очередь за батоном колбасы отстоять. Я даже не говорю о том, что советская тоталитарная колбаса из мяса делалась, а нонешняя, демократическая, есть круто замешанный паштет из кожи, хрящей и потрохов, по сути. Но и такой дешманский суррогат многим россиянам не по карману.
Главное не это. Главное - сегодня-то "жители регионов" тоже толпами едут в Москву, но не чтобы дефицитными деликатесами затариться, а чтобы... найти работу. Потому что по месту жительства тупо негде и нечем на кусок хлеба заработать. Не то что на колбасу. И российские провинциалы вынуждены мыкаться в столице и в областных центрах по съёмным квартирам, чтоб сшибить копеечку. Россияне вынуждены бросать пожилых и малолетних родственников без присмотра и месяцами жить в чужом городе на положении гастарбайтеров. Апесьсины, *****, из Марокко, ****...
Кстати, откуда у Гарика инфа, что нонче все россияне поголовно балуются колбаской, кофейком и марроканскими апельсинами? Вот правительственные эксперты предлагают малоимущим совсем другую диету: макарошки с кефиром.
Дальше Гарик делает пас на Сванидзе.
Сванидзе седлает привычного конька и пускается в рассуждения о... всё той же колбасе!
Я ж говорил: антисоветчик - всегда кишкоман и кишко*****!
Сванидзе седлает привычного конька и пускается в рассуждения о... всё той же колбасе!
Я ж говорил: антисоветчик - всегда кишкоман и кишко*****!
«Это как — нет в магазине мяса? Значит, в соседнем есть. Как это — нет десяти сортов колбасы или сыра? Значит, в соседнем есть. Поэтому когда им говорят, что было все поровну, была справедливость, они хотят этот фантастический райский мир. Вот и все», — объясняет историк.
Люди бросились в рыночную стихию, но быстро осознали, что это трудно, а главное — опасно. Советского человека, привыкшего к размеренной жизни, такое перманентное состояние опасности буквально шокировало.
Ыкспердов не поймёшь. Только что про ужасы Совка рассказывали, а теперь выясняется, что там была "спокойная, размеренная жизнь". То есть премудрые эксперты таки признают, что мотаться в Москву на заработки тяжелее и напряжнее, чем мотаться в Москву за деликатесами? Признают, что житие посреди капиталистической анархии и войны всех против всех - труднее и опаснее, чем совковое житие? Ну, спасибочки.
Только почему журнализды изображают дело так, будто вздорные фантазии о "прелестях" рынка сами собой в головах советских граждан зародились? Как будто восторженные идиотики и подкупленные мрази из числа советских интеллигентов не расписывали нам в красках "Дивный Капиталистический Мир" 24\7, не заманивали наивных "совков" в волшебный Капитализм, используя как подпольные газетёнки и забугорные радиостанции, так и (ближе к концу 80-х) всю грандиозную машину советского Агитпропа? Разве не рассказывали нам, что на волшебном Западе безработные - это ленивые и ни к чему не способные олухи, а любой мало-мальски талантливый и энергичный человек там мигом в миллионеры выбьется? Разве не причёсывали нам, что западным бездомным самим нравится под мостами ночевать, газетками накрываясь? Да нам и по сю пору такое причёсывают, если подумать...
Резюмируем уже, а то совсем тошно.
На ностальгию по СССР нужно с классовой точки зрения смотреть. Вот тогда всё будет ясно и понятно. Спекулянту, ростовщику, фабриканту - сейчас жить намного лучше, чем было при Совке. У них и деньги на кармане пачками, и возможность свободно уехать за кордон, развеяться. И колбасы у них - хоть обожрись. И на "мерседесах" они катаются. Также неплохо живётся всяким гарикам, которых буржуи, спекулянты, ростовщики и прочие куркули содержат. А раз все мал-мало крупные СМИ принадлежат куркулям и работают в них сплошь гарики - стоит ли удивляться потокам антисоветчины из любого утюга?
И гарики абсолютно уверены: народ можно убедить в чём угодно! Подельник г-на Дмитрова примерно так и говорит:
На ностальгию по СССР нужно с классовой точки зрения смотреть. Вот тогда всё будет ясно и понятно. Спекулянту, ростовщику, фабриканту - сейчас жить намного лучше, чем было при Совке. У них и деньги на кармане пачками, и возможность свободно уехать за кордон, развеяться. И колбасы у них - хоть обожрись. И на "мерседесах" они катаются. Также неплохо живётся всяким гарикам, которых буржуи, спекулянты, ростовщики и прочие куркули содержат. А раз все мал-мало крупные СМИ принадлежат куркулям и работают в них сплошь гарики - стоит ли удивляться потокам антисоветчины из любого утюга?
И гарики абсолютно уверены: народ можно убедить в чём угодно! Подельник г-на Дмитрова примерно так и говорит:
Люди живут не в объективной реальности, а в своих представлениях о ней.
То есть они на полном серьёзе думают, что нам можно и хер за кролика пропихнуть!
Сталин же сказал, что при царе было плохо, а при социализме жить стало лучше, жить стало веселей - и совки тогда так прониклись, что сразу забыли сытую да привольную жизнь за царём-батюшкой, не заметили на радостях даже огромный Архипелаг ГУЛаг! Гарик уверен, что так оно в реальности и было.
Сталин же сказал, что при царе было плохо, а при социализме жить стало лучше, жить стало веселей - и совки тогда так прониклись, что сразу забыли сытую да привольную жизнь за царём-батюшкой, не заметили на радостях даже огромный Архипелаг ГУЛаг! Гарик уверен, что так оно в реальности и было.
Потому Гарик упорно и нагло рассказывает ограбленным, униженным, до скотства и убожества доведённым жителям РФ, что им - на самом-то деле! - стало лучше и радостнее жить. Просто они этого ещё не понимают, ага. Гарик ждёт, когда же тупое быдло, как в 30-е года, проникнется его сказочками, построится в колонны и восторженно запоёт: "Я другой такой страны не знаю"... Но Сталин, видать, владел какой-то чОрной коммуняцкой магией. Сталина быдлосовки слушали, а дмитровых со сванидзами - хрен там. Сколько дмитровы и сванидзы ни кричат, что в Совке был ад, а теперь жить стало лучше - россияне всё равно хотят обратно в Совок.
Приходится журнализдам делать "ход конём", начинать рассказывать о неполноценности россиян, о их косности, об их идиотизме... Надо же перед Начальством оправдаться - почему бюджеты на очернение Совка успешно освоены, а толку от очернения, если по соцопросам судить, ноль-ноль, да хрен вдоль? "А это, ваше высокоблагородие, у русских просто национальная черта такая! Они вечно по прошлому ностальгируют-с! Ещё Чехов, знаете ли, про небо в алмазах писал! Хи-хи-с!“
Приходится журнализдам делать "ход конём", начинать рассказывать о неполноценности россиян, о их косности, об их идиотизме... Надо же перед Начальством оправдаться - почему бюджеты на очернение Совка успешно освоены, а толку от очернения, если по соцопросам судить, ноль-ноль, да хрен вдоль? "А это, ваше высокоблагородие, у русских просто национальная черта такая! Они вечно по прошлому ностальгируют-с! Ещё Чехов, знаете ли, про небо в алмазах писал! Хи-хи-с!“
Что же... Работайте, братья-журнашлюхи!
Лучше, чтоб буржуи на вас деньги переводили, чем на всякие "эскадроны смерти"!
А соотечественникам, продолжающим игнорировать всяких там мутных гариков и ностальгировать по СССР - пламенный привет! Не оставляйте своей ностальгии! Не прекращайте мечтать о социализме, братцы и сестрицы!
Ведь все дела человеческие начинаются с мечты, друзья мои!
Лучше, чтоб буржуи на вас деньги переводили, чем на всякие "эскадроны смерти"!
А соотечественникам, продолжающим игнорировать всяких там мутных гариков и ностальгировать по СССР - пламенный привет! Не оставляйте своей ностальгии! Не прекращайте мечтать о социализме, братцы и сестрицы!
Ведь все дела человеческие начинаются с мечты, друзья мои!
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Метки: Реми Майснер Рот Фронт СССР история
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ну да десятками миллионов "врагов народа" истреблял по одному доносу, вот и остались в большинстве населения доносчики и их потомство, а потом кааааакже такое случилась та??? Шта, ани как прыгнули...
А всё это соплежуйство и причитания о совке, так они постоянно подпитываются как раз стоящими при власти капиталистами, чем больше будете причитать о прошлом, тем им спокойнее
Я не помню, чтобы мы голодали. Чтобы голодать в СССР - это надо быть либо бездельником, либо алкоголиком, либо всё вместе.
Колбасы конечно было меньше видов в магазине. Но вся она была съедобна. "Любительская" и "Прима" в магазине были всегда. Но я их не любил. Не люблю колбасу с жиром, а "Прима" - вкус не нравился. Она по-моему самая дешёвая была.
"Останкинская" была самая вкусная, вот её разбирали быстро.
Впрочем, полки в магазинах не пустовали.
Всегда свежее молоко с местного коровника, сметана - с бидончиком ходил в соседний магазин. Сейчас нету . Ни этого молока, ни коровника . Вообще ничего нету. Два птичника закрылись, кстати, уже при Путине. А так и яйца свои были, и курица и куриные колбасы/пельмени. Туломский совхоз тоже похерел . Всё стало привозное. Так видимо, дешевле.
Все забыли как было хорошо. Все вспоминают "совок" конца 80-х. Горбачёвский "совок", когда были талоны и очереди, пустые полки магазинов.
Нет, СССР не был идеальным. Я не хочу тот самый СССР снова. Я не верю в коммунизм. Я за здоровый социализм. Я за новый СССР, который будет построен, учитывая все недостатки предыдущего. Без того пафоса, без гонки в коммунизм. Возможно общество когда-то само к нему придёт, но это будет далеко не сразу. Это десятки, если не сотни лет. А вот здоровый социализм построить вполне реально!
Ради справедливости, хочу отметить, что за последние 20 лет, я поменял немало работ, но во всех зарплата выплачивалась вовремя, день в день.
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Ну а в чем тут не правда, все так и есть. Большинство сами такую жизнь выбирают. А теперь задумайтесь, какая должна быть альтернатива, чтобы человеку под мостом накрывшись газеткой было лучше "жить нормальной жизнью"... Как человека нужно достать работой, и как мало при этом надо платить, что кажется что бомжом жить лучше и спокойнее...
Так скажи спасибо товарищу Пу, ему же очень Крыма для величия не хватало. Атак ездил бы спокойно, без границ.
Коммунистическое государство - это не цель - это процесс движения к недостижимой цели. Сам главный посыл коммунизма, что все равны - ошибочен. Мы разные - кто то умнее, кто то глупее, кто то сильнее, кто то слабее, кто то чеснее, кто то хитрее. Делить блага по потребностям всего лишь будет означать что хитрым и лживым элементам будет доставаться больше. Подобная система может существовать только в условиях жесткой партийной номенклатуре, задачей которой является разделение благ. Но отдавая всю ответсвенность в одни руки мы тем самым начинаем подмывать систему. Давая все больше прав и полномочий по сути в руки подонков.
Вторая часть - экономическая. В попытке угнаться за сиюминутными показателями показателями в целях популизма, власти начинают печатать денег больше чем сумма произведенного товара. Впервые в послевоенное время эмиссия денежных средств превысила рост товаров в 1954 года. И очень скоро после этого мы услышали новое слово - дефицит.
С тех пор разрыв между денежной массой и товарами только увеличивался.
Отдельный момент связанный с этим - коррупция. Коррупция в СССР была невиданных масштабов. Но имела другое проявление, нежели сейчас. Люди несли с работы все. "На работе ты не гость, неси домой хотя бы гвоздь". Отсутствие заинтересованного хозяина, пассивное руководство и завершение эпохи сталинских репрессий приводило к росту хищений с места работы. кто то нес гвозди кто то списывал и тащил в гараж инструменты, металл, мелкие станки.
Советсткое руководство ни могло ни повысить цены ни понизить зарплаты. Все это противоречило социалистической идеологии. Добиться повышения производства, особенно в условиях повсеместной власти несунов, тоже не могло.
Все усугублялось ручными управлением. Тут были и ошибки и личные мотивы и политические амбиции. В результате, в условиях дефицита, один регионы и города получали больше товаров на на единицу населения, другие меньше. Неравенство все больше усугублялось. Но не замечалось советским руководством.
Обратие внимание, что процесс этот был запущен гораздо ранее Горбачева и Ельцина.
Так что не конкретные личности развалили страну. Сама система приводила к власти пассивных, безответственных личностей. А позже - и просто подонков. Не только к власти над страной. Директорая заводов, цехов и пр - везде была такая же система.
А как только народ был доведен до того чтобы продать страну за джинсы и жвачку, этим не премянули воспользоваться теже самые личности, мгновенно переобувшись. Посмотрите на руководителей России тех лет, олигархов и пр - все они бывшие коммунисты. Номенклатура времен СССР.
Но могу сказать больше: он на частных примерах выводит вывод об общем.
Мы в начале пути. Однако альтернативы у нас две: или коммунизм или Кин-Дза-Дза. Ибо ресурсы планеты не бесконечны, а капитализм заточен именно на потребление ресурсов.
Социализм не продержался и сотни..
Это, чтобы ты знал.
А современная Европа сейчас усиленно адаптирует практику СССР для себя. Это и принципы плановой экономики, и/или субсидирование доступа к социальным благам. Конечно, не копирует, ибо это не возможно, но адаптирует под свои реалии.
А вот современная Россия похоже идёт в тупик. Тотальный рост цен вызывает снижение покупательной способности населения, снижение покупательной способности населения тормозит развитие экономики, и в первую очередь малого и среднего бизнеса. Получается замкнутый круг. Недавние слова президента о недопущении падения доходов насенения очень напоминают крик отчаяния... или очередной популизм.
- Сколько в СССР стоило заказать доставку пиццы?
- Сколько в СССР стоил капучино на вынос?
- Сколько в СССР стоила горящая путевка в Париж?
- Сколько в СССР стоила ксерокопия А4?
- Сколько в СССР стоило строительство или покупка трехэтажного дома под ключ?
- Сколько в СССР стоила пачка памперсов (одноразовых подгузников)?
- Сколько в СССР стоила видеокассета с художественным фильмом "Крёстный отец" (или "Эммануэль", или "Звездные войны")?
Спасибо.
ксерокопия стоила бесплатно так как была только в учреждениях, и тогда аппараты были не только громоздкими но и жрали до фига энергии, тоже сомнительна их массовость на западе, первые памперсы набивались опилками и стоили по баксу за штуку. А привычный вид приняли с распространением полиэтилена расцвет которого приходится на 80-90е.
Ну и краткая история vhs
1976 год разработки и внедрения на японском рынке формата VHS (Video Home System) компанией JVC;
1977 появление видеомагнитофонов VHS в США[2];
1982 начало выпуска видеокассет VHS-C;
1983 произведен первый советский видеомагнитофон стандарта VHS «Электроника ВМ-12»;
1985 первые признаки победы в войне форматов над конкурентами Betamax и Video 2000[2];
2003 прокат фильмов на DVD превысил прокат VHS-кассет;
2006 фильм «Оправданная жестокость» стал последним фильмом, выпущенным на VHS;
2008 последний крупный поставщик прекратил производство видеокассет VHS[11];
2016 последний производитель VHS-видеомагнитофонов, компания Funai, объявила о полном прекращении их производства[12][13].
Как видно тоже середина 80-х
- в каком возрасте в СССР выходили на пенсию?
-сколько в СССР стоили лекарства?
-сколько в СССР стоило высшее образование?
-сколько в СССР платили за ЖКХ?
-сколько бомжей было в СССР?
А для здравомыслящих людей, вот видео, на подумать:
1) Демография считается из 2 составляющих
а) Естественный прирост (рождаемость и смертность)
б) Миграционный прирост (людей получивших Российское гражданство)
Просто факт На сегодняшний день. Население России растет на 163 человека в день. 2) По данным ООН Россия занимает 52 место по детской смертности из 193 стран. 6.5 на 1000. Например в США она 5.9. А у Украины, откуда данное видио 8.3 (отслыка к пункту 4)
3) Конституцию меняет не Путин, а граждани Российской Федерации. Что и было показано на референдуме.
4) Ну про нападение России на Украину, сразу понятно, кто делает видосик. Хохлы ваши уши торчат.
5) Доходы граждан.
Средняя зп 1999 год 1 523 руб. в долларах 58$ 2
020 год 49 693 руб. в долларах 653$
Если бы этот человек делал бы свою работу хорошо и вовремя, то мне и не пришлось бы предлагать деньги.