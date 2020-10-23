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Зеленский раскритиковал и обозвал украинского политика, которым оказался он сам

Зеленский раскритиковал и обозвал украинского политика, которым оказался он сам (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 октября 2020 13:27
Сообщество : Сетевое издание Tochka Zрения
Метки: Зеленский   выборы на украине   интервью зеленского   курьёзы   новости   общество   политика   украина   
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Состояние президента Украины Владимира Зеленского вызывает тревогу у украинских СМИ и жителей. Зеленский, в своём вчерашнем интервью, процитировал некоего политика, забыв при этом кто это был, и обозвав его — поверхностным, т.е. недалёким человеком. Но, как выяснилось, Зеленский говорил о собственной цитате сказанной им же в собственном интервью.

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Метки: Зеленский   выборы на украине   интервью зеленского   курьёзы   новости   общество   политика   украина   
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11k
Yasen_Perec 14 часов назад
Походу ему тексты Кличко пишет.
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Дмитрий 4 часа назад
Он и не такое про себя говорил.
Ссылка youtu.be
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596
Серый Мех 9 часов назад
Нормально жил, вроде не плохим артистом слыл. Чего подвязался на эту политику, дурень? Вот крыша и едет
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357k
Алексей Серый Мех 8 часов назад
ну не знаю не знаю. и как актер и как политик полное Г.О.В.Н.О.
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202
СергейБернатович 13 часов назад
Самокритика )))) бессознательная походу
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Frank Borman 13 часов назад
Если курить слишком много цигарок с каннабисом, до добра это не доводит.
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5k
М С 14 часов назад
Думаю, второй срок у него в кармане.
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15k
Топпер Харли 15 часов назад
Повэрхный людына..
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22k
Андрей 15 часов назад
Ну а что вы хотели от клоуна?
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2k
Александр Андрей 14 часов назад
Самокритичного клоуна, что делает ему "честь"
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