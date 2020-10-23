Зеленский раскритиковал и обозвал украинского политика, которым оказался он сам

Состояние президента Украины Владимира Зеленского вызывает тревогу у украинских СМИ и жителей. Зеленский, в своём вчерашнем интервью, процитировал некоего политика, забыв при этом кто это был, и обозвав его — поверхностным, т.е. недалёким человеком. Но, как выяснилось, Зеленский говорил о собственной цитате сказанной им же в собственном интервью.
Вчера президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью украинским телеканалам, которое оказалось гораздо хуже его последнего выступления в Раде. Сегодня это интервью комментирует вся Украина, а также украинские пользователи соцсетей. Все сходятся во мнении, что состояние Зеленского, мягко говоря, неадекватное.
Комментируя ситуацию с коронавирусом в Украине Зеленский сказал журналистам: «Я недавно смотрел интервью, у нас один из политиков, кто-то, не помню кто, не так давно сказал, у нас будет так, как в Италии — это поверхностный человек».
И всё бы ничего, если бы это не было высказывание самого же Зеленского, которое он произнёс в эфире телеканала Украина-24 некоторое время назад.
Видео с двумя этими высказываниями Зеленского, сейчас набирает популярность в Украине.
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Комментируя ситуацию с коронавирусом в Украине Зеленский сказал журналистам: «Я недавно смотрел интервью, у нас один из политиков, кто-то, не помню кто, не так давно сказал, у нас будет так, как в Италии — это поверхностный человек».
И всё бы ничего, если бы это не было высказывание самого же Зеленского, которое он произнёс в эфире телеканала Украина-24 некоторое время назад.
Видео с двумя этими высказываниями Зеленского, сейчас набирает популярность в Украине.
Тогда Зеленский заявил украинским журналистам: «Если наши медики не справятся с коронавирусом, у нас будет так, как в Италии».
Вчера же Зеленский подчеркнул, что тот политик, который так сказал, и чьё интервью с этим высказыванием он смотрел, но не помнит кто это — поверхностный человек…
Исходя из всего этого, украинские пользователи сети и СМИ гадают сегодня, смотрит ли Зеленский собственные интервью, как вроде бы это выступление какого-то другого политика, или же это два одинаковых каких-то Зеленских, которые не согласуются между собой, или у него просто стандартное и психическое раздвоение личности. Некоторые пользователи сети предполагают, что Зеленский перед интервью что-то употребил.
фото: пресс-служба Зеленского, видео: украинские соцсети, текст: Александр Точка
Вчера же Зеленский подчеркнул, что тот политик, который так сказал, и чьё интервью с этим высказыванием он смотрел, но не помнит кто это — поверхностный человек…
Исходя из всего этого, украинские пользователи сети и СМИ гадают сегодня, смотрит ли Зеленский собственные интервью, как вроде бы это выступление какого-то другого политика, или же это два одинаковых каких-то Зеленских, которые не согласуются между собой, или у него просто стандартное и психическое раздвоение личности. Некоторые пользователи сети предполагают, что Зеленский перед интервью что-то употребил.
фото: пресс-служба Зеленского, видео: украинские соцсети, текст: Александр Точка
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