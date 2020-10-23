Зеленский раскритиковал и обозвал украинского политика, которым оказался он сам

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Вчера президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью украинским телеканалам, которое оказалось гораздо хуже его последнего выступления в Раде. Сегодня это интервью комментирует вся Украина, а также украинские пользователи соцсетей. Все сходятся во мнении, что состояние Зеленского, мягко говоря, неадекватное.Комментируя ситуацию с коронавирусом в Украине Зеленский сказал журналистам: «Я недавно смотрел интервью, у нас один из политиков, кто-то, не помню кто, не так давно сказал, у нас будет так, как в Италии — это поверхностный человек».И всё бы ничего, если бы это не было высказывание самого же Зеленского, которое он произнёс в эфире телеканала Украина-24 некоторое время назад.Видео с двумя этими высказываниями Зеленского, сейчас набирает популярность в Украине.