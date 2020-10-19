Google доказал: "украина" населена русскими

На графике не относительный процент. Числа обозначают уровень интереса к теме по отношению к наиболее популярному запросу (а это может быть любое слово) для определенного региона и периода времени. К примеру 31 марта 2019 года, когда запрос "украина" стал самым популярным словом в украинском поисковике (уровень интереса 100), то запрос на украинском "україна" составлял по популярности лишь 8% от русскоязычной версии. Кто не верит, тот легко по ссылке может проверить цифры самостоятельно.



В целом соотношение в 2019 году:

- запрос "украина" - 66 баллов;

- запрос україна - 8 баллов;

- запрос ukraine - 3 балла.



Соотношение 66 к 8 я думаю каждый может высчитать самостоятельно. Кому лень считать, то тем сообщу, что это 8,25 к 1. Если же считать средний удельный вес русскоязычных, украиноязычных и англоязычных запросов в процентах, то это выйдет 86% - 10% - 4% соответственно.



Так как на украине исторически наблюдаются контрасты между разными регионами (как во мнениях, так и во всём остальном), то интересно взглянуть и по ним.



Если брать по регионам то соотношение запросов "украина / україна / ukraine", то в процентах выходит так:



98-1-1 Донецкая обл.

98-2-1 Луганская обл.

95-4-1 Херсонская обл.

95-3-2 Запорожская обл.

94-4-2 Николаевская обл.

94-4-1 Днепропетровская обл.

93-3-4 Харьковская обл.

92-3-5 Одесская обл.

92-6-2 Сумская обл.

90-8-2 Черниговская обл.

90-8-2 Кировоградская обл.

90-8-2 Полтавская обл.

85-11-4 Киевская обл.

84-14-2 Черкасская обл.

83-8-9 город Киев

83-15-2 Житомирская обл.

78-19-3 Винницкая обл.

74-24-2 Хмельницкая обл.

73-22-5 Закарпатская обл.

73-22-5 Черновицкая обл.

61-36-3 Волынская обл.

60-33-7 Львовская обл.

56-42-2 Ровенская обл.

55-39-6 Ивано-Франковская обл.

52-42-6 Тернопольская обл.



Неожиданно, правда? Только западные области украины имеют что-то отдалённо похожее на паритет в запрашиваемом в Гугле на украинском и русском языках. Абсолютное же большинство предпочитает спрашивать на русском. И их соотношение к украиномовным "8+ / 1".



Идём дальше. Кто возможно не согласится с взятым мною вариантом анализируемых слов?

Хорошо, возьмём один из самых популярных на украине запросов, такую абсолютно хозяйственно-бытовую версию, как : "Мебель / Меблі / Furniture"



Что можно заметить? Соотношение популярности запросов на русском / украинском / английском языках: 85-19-6. Если рассчитать средний удельный вес русскоязычных, украиноязычных и англоязычных запросов, в процентах, то выйдет 77%-17%-5%



То есть на русском языке даже по абсолютно бытовым темам запросы в 4,5 популярнее, чем на украинском. Да, соотношение изменилось. Но за счёт чего? За счёт СУГУБО Западной Украины - видать тяжело им без мебели.



Что в Одессе, что в Харькове и даже в Киеве, не говоря уж о Донбассе - мова абсолютно не популярна.



Желающие среди читателей могут попробовать любые варианты запросов по популярности на украине. И все они покажут, что везде, кроме Западной украины, большинство разговаривает на русском. Что и требовалось доказать.



Только вот кого на украине пытаются навязыванием мовы обмануть? Самих себя?



Кстати, для Беларуси аналогичный запрос "Мебель / Мэбля / Furniture" покажет вообще соотношение 81 / 0 (ноль!) / 2, то есть в процентах это 97%-0!%-2,5%. Это я к тому, что если вы услышите вдруг случайно на каком нибудь митинге крики змагаров на белорусском - не верьте им. Тех, кто разговаривает в повседневности на белорусском, я встречаю реже чем 1/1000.