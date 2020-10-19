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Google доказал: "украина" населена русскими

Google доказал: "украина" населена русскими (2 фото)

Автор:
19 октября 2020 19:01
Метки: google   говорят   русский   
843
2
Так как Google является самым популярным поисковиком на украине, для анализа взял данные с сервиса trends.google. В качестве форы украиноязычным взял статистику не с 2004 г., как позволяет сервис, а чисто за последний 2019-й год. Статистика показала любопытные вещи.
Оказывается количество поисковых запросов на русском языке более чем в 8 раз превышает число аналогичных поисковых запросов на украинском.

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Метки: google   говорят   русский   
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3k
ZmeyUA День назад
Я в Киеве украинский слышу только по телевизору
Я в Киеве украинский слышу только по телевизору
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38k
короновирус 4 часа назад
сами мову то не знают
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4k
enchanted 9 часов назад
По переписи 1897 г Донбасс был преимущественно украиноязычным.
Краткая украинизация с 1930-го сменилась русификацией, которая продолжалась до конца СССР, плюс голодомор, когда между переписями 1926 и 1939 украинцев в СССР стало на 11% меньше, а русских - на 28% больше. И выморенный голодом Донбасс заселялся русскими понаехами, потомки которых и орали в 2014-м:"Путин, введи!".

"К началу XX века численность и языковой состав населения Донбасса (Бахмутский уезд, Мариупольский уезд, Славяносербский уезд, Старобельский уезд, г. Славянск), по данным Всероссийской переписи 1897 года, были следующими (указан родной язык)[25]:

Малороссийский язык: 710 613 62,5 %
Великороссийский язык: 275 274 24,2 %
Белорусский язык: 11 061 1 %
Греческий язык: 48 452 4,2 %
Немецкий язык: 33 774 3,0 %
Еврейский язык: 22 416 2,0 %
Татарский язык: 15 992 1,4 %
Всего 1 136 361 человек, без учёта территорий, расположенных восточнее Кальмиуса. Если учитывать территории в составе Донщины, то численность людей, указавших в качестве родного языка великороссийский, вырастает до 37 %, а численность указавших малороссийский падает до 49 % соответственно".

https://ru.wikipedia.org/wiki/Донетчинаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Донетчина

(Малороссийский язык это украинский, великороссийский язык это русский. Таврическая область = Крым по переписи 1897 тоже была преимущественно украиноязычной: 611 121 чел против 404 463 чел http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_lan_97_uezd.php?reg=1420http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_lan_97_uezd.php?reg=1420. Вот вам и русский Крым ))))
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2k
Сергей enchanted 4 часа назад
Основная проблема в этих цифрах, как раз классификация. Что такое украинский язык, что такое малороссийский и великоросский, какое отношение имеет современный украинский к малоросским диалектам? Называть языком диалекты - спорное дело в принципе. Ведь был на западе современной Украины свой диалект, на востоке свой и оба они имеют весьма разное отношение к малороссийскому "языку", однако, оба попадают в группу малороссийский, нерабочий подход? Это жонглирование цифрами только выглядит правдоподобно.

Мы же не говорим, о диалектах юга россии и очень сильно непохожих на него диалектах северных областей, как о разных языках, хотя они, на деле, различаются не меньше, чем указанные выше великоросский и малороссийский "языки". Это вы так ищите себе оправдание и подтверждение своих убеждений. Это все тлен и наматывание национализм, да и все.

Вот когда люди хотят пользоваться удобным и привычным для них языком, им запрещают - вот это не нормально.
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3k
brrr 10 часов назад
Искустаенно разделённый Русский народ Польскими нация строителями Украины.
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1k
Потомственный Минчанин 14 часов назад
У нас даже змагары уроки беларускай мовы прогуливали, потому что никому не нужна была
Теперь пытаются выходить под БКБ флагом, не зная мовы - что уже позорище.
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13k
Граммар-наци Потомственный Минчанин 11 часов назад
Чым табе не падабаецца беларуская мова?
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−59
_I_am_an_albatross 24 часа назад
"Хм, интересно, а клавиатуры компов выпускают с украинской раскладкой"
Харьков. Да, везде есть украинская раскладка.
"Одно непонятно, почему это подавляющее большинство, так долго терпит диктат украинских нациков?"
Потому что диктат только в головах кремлеботов, боятся что вместе с обнулённым рухнет их источник дохода. А в Украине чувство самосохранения против российских наёмников.
Довго витравлювали, але спільний ворог згуртує. Діти в усіх вчать українську
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181
ДМИТРИЙ Ф _I_am_an_albatross 17 часов назад
Раскладка хохлядская есть, а пишут все равно на русском. Что-то подозрительно...
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13k
Габит Калыков _I_am_an_albatross 17 часов назад
Почему-то не все клавы с украинской раскладкой распродают на Украине. В Казахстане попадаются в продаже эти клавы.
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1k
ПавлиноУткоЁж _I_am_an_albatross 4 часа назад
После майдана переехамши "патриотизму" схиднякив поучать или с детства скорбны на головушку?
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2k
evzhur День назад
У меня родня на белорусском разговаривает. Только вот никто из них либо вообще не был в Белоруссии, либо был лет 70 назад. Живу в Алтайском крае.
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7k
Андрей Ватрушкин evzhur День назад
То не белорусский. В самой Белоруссии на чистом белорусском разговаривают разве что учителя белорусского или филологи, остальные на трасянке.
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26k
parallax День назад
Одно непонятно, почему это подавляющее большинство, так долго терпит диктат украинских нациков?
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6k
ALFIE parallax 23 часа назад
когда пытались не терпеть - убивали и жгли в Одессе...всякие нацики, вооруженные и безнаказанные...а все остальные страны этого не заметили, либо максимум - выразили озабоченность...как итог - у кого пулемет тот и "ровнее"...нацики с амерскими бабками, карт бланшем и пулеметами, ровнее остального населения, без поддержки, оружия и ваще без нифига... и если их убьют - никого волновать не будет. кто не в курсе, что ничего не будет: можно посмотреть на Донбасс...7й год война, убивают людей..и что? ....
но местным троллям кровопийцам охота чужой крови и новых фото убитых детей....
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181
ДМИТРИЙ Ф parallax 17 часов назад
Нацисты в Германии пришли к власти, когда за них голосовали всего 20% населения.
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1k
maloy ДМИТРИЙ Ф 15 часов назад
Проблема того времени, что не было интернета, и люди могли что то узнать (иное мнение, правду) исключительно из газет и сарафанному радио. Так что придя к власти, естественно выпускались новости нужные нацистами. И у них была своя правда. Плюсом хитлер вывел страну из огромного кризиса, что естественно было в радость простому обывателю. Да и лозунги у него по началу были очень патриотичные и ничего в общем не предвещало беды
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7k
albedo День назад
Хм, интересно, а клавиатуры компов выпускают с украинской раскладкой.
Или все таки нет спроса ?
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9k
Денис albedo День назад
У меня масса знакомых украинцев, работаем вместе в Кракове.
Клавы с мовной раскладкой нах никому не нужны. Всё равно весь трындёжи переписка на русском 99% либо, если команды смешанные, то русско-польско-английская речь.
Используют либо стандартные: где по две буквы на клаве: русские с английскими.
Либо наклеивают русские.
Я привёз себе как-то из отпуска из Питера пару наклеек с русскими буквами, наклеил один комплект на рабочую клаву в офисе, в след.отпуск когда поехал несколько человек попросили привезти тоже.
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15k
Flying Dutchmen. Денис День назад
На Ебее полно...
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6k
ALFIE albedo 23 часа назад
да, выпускаются. "обязаловка" для ввоза в укру... даже стиральные машины самсунг, которые собирают в РФ, идут с украинскими надписями на панели управления (лютая жопа...но по другому укро таможня просот не пустит...причем так уже очееееееееееень давно)
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52k
Jora Kykynaher ALFIE 16 часов назад
У меня официальный Dell с исключительно русской клавиатурой. Где украинские і,ї и є чисто по памяти. И еще одна смешная Ґ вообще не знаю где. Если надо, нахожу в интернете и копирую или Ворд сам исправляет.
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2k
Hellgone День назад
Ой...А то мы не знали...Ванечка по прежнему продолжает говорить очевидные вещи...Уровень интелелекта "плинтус" для ванечки слишком высок
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