Google доказал: "украина" населена русскими

Так как Google является самым популярным поисковиком на украине, для анализа взял данные с сервиса trends.google. В качестве форы украиноязычным взял статистику не с 2004 г., как позволяет сервис, а чисто за последний 2019-й год. Статистика показала любопытные вещи.
Оказывается количество поисковых запросов на русском языке более чем в 8 раз превышает число аналогичных поисковых запросов на украинском.
Оказывается количество поисковых запросов на русском языке более чем в 8 раз превышает число аналогичных поисковых запросов на украинском.
На графике не относительный процент. Числа обозначают уровень интереса к теме по отношению к наиболее популярному запросу (а это может быть любое слово) для определенного региона и периода времени. К примеру 31 марта 2019 года, когда запрос "украина" стал самым популярным словом в украинском поисковике (уровень интереса 100), то запрос на украинском "україна" составлял по популярности лишь 8% от русскоязычной версии. Кто не верит, тот легко по ссылке может проверить цифры самостоятельно.
В целом соотношение в 2019 году:
- запрос "украина" - 66 баллов;
- запрос україна - 8 баллов;
- запрос ukraine - 3 балла.
Соотношение 66 к 8 я думаю каждый может высчитать самостоятельно. Кому лень считать, то тем сообщу, что это 8,25 к 1. Если же считать средний удельный вес русскоязычных, украиноязычных и англоязычных запросов в процентах, то это выйдет 86% - 10% - 4% соответственно.
Так как на украине исторически наблюдаются контрасты между разными регионами (как во мнениях, так и во всём остальном), то интересно взглянуть и по ним.
Если брать по регионам то соотношение запросов "украина / україна / ukraine", то в процентах выходит так:
98-1-1 Донецкая обл.
98-2-1 Луганская обл.
95-4-1 Херсонская обл.
95-3-2 Запорожская обл.
94-4-2 Николаевская обл.
94-4-1 Днепропетровская обл.
93-3-4 Харьковская обл.
92-3-5 Одесская обл.
92-6-2 Сумская обл.
90-8-2 Черниговская обл.
90-8-2 Кировоградская обл.
90-8-2 Полтавская обл.
85-11-4 Киевская обл.
84-14-2 Черкасская обл.
83-8-9 город Киев
83-15-2 Житомирская обл.
78-19-3 Винницкая обл.
74-24-2 Хмельницкая обл.
73-22-5 Закарпатская обл.
73-22-5 Черновицкая обл.
61-36-3 Волынская обл.
60-33-7 Львовская обл.
56-42-2 Ровенская обл.
55-39-6 Ивано-Франковская обл.
52-42-6 Тернопольская обл.
Неожиданно, правда? Только западные области украины имеют что-то отдалённо похожее на паритет в запрашиваемом в Гугле на украинском и русском языках. Абсолютное же большинство предпочитает спрашивать на русском. И их соотношение к украиномовным "8+ / 1".
Идём дальше. Кто возможно не согласится с взятым мною вариантом анализируемых слов?
Хорошо, возьмём один из самых популярных на украине запросов, такую абсолютно хозяйственно-бытовую версию, как : "Мебель / Меблі / Furniture"
Что можно заметить? Соотношение популярности запросов на русском / украинском / английском языках: 85-19-6. Если рассчитать средний удельный вес русскоязычных, украиноязычных и англоязычных запросов, в процентах, то выйдет 77%-17%-5%
То есть на русском языке даже по абсолютно бытовым темам запросы в 4,5 популярнее, чем на украинском. Да, соотношение изменилось. Но за счёт чего? За счёт СУГУБО Западной Украины - видать тяжело им без мебели.
Что в Одессе, что в Харькове и даже в Киеве, не говоря уж о Донбассе - мова абсолютно не популярна.
Желающие среди читателей могут попробовать любые варианты запросов по популярности на украине. И все они покажут, что везде, кроме Западной украины, большинство разговаривает на русском. Что и требовалось доказать.
Только вот кого на украине пытаются навязыванием мовы обмануть? Самих себя?
Кстати, для Беларуси аналогичный запрос "Мебель / Мэбля / Furniture" покажет вообще соотношение 81 / 0 (ноль!) / 2, то есть в процентах это 97%-0!%-2,5%. Это я к тому, что если вы услышите вдруг случайно на каком нибудь митинге крики змагаров на белорусском - не верьте им. Тех, кто разговаривает в повседневности на белорусском, я встречаю реже чем 1/1000.
В целом соотношение в 2019 году:
- запрос "украина" - 66 баллов;
- запрос україна - 8 баллов;
- запрос ukraine - 3 балла.
Соотношение 66 к 8 я думаю каждый может высчитать самостоятельно. Кому лень считать, то тем сообщу, что это 8,25 к 1. Если же считать средний удельный вес русскоязычных, украиноязычных и англоязычных запросов в процентах, то это выйдет 86% - 10% - 4% соответственно.
Так как на украине исторически наблюдаются контрасты между разными регионами (как во мнениях, так и во всём остальном), то интересно взглянуть и по ним.
Если брать по регионам то соотношение запросов "украина / україна / ukraine", то в процентах выходит так:
98-1-1 Донецкая обл.
98-2-1 Луганская обл.
95-4-1 Херсонская обл.
95-3-2 Запорожская обл.
94-4-2 Николаевская обл.
94-4-1 Днепропетровская обл.
93-3-4 Харьковская обл.
92-3-5 Одесская обл.
92-6-2 Сумская обл.
90-8-2 Черниговская обл.
90-8-2 Кировоградская обл.
90-8-2 Полтавская обл.
85-11-4 Киевская обл.
84-14-2 Черкасская обл.
83-8-9 город Киев
83-15-2 Житомирская обл.
78-19-3 Винницкая обл.
74-24-2 Хмельницкая обл.
73-22-5 Закарпатская обл.
73-22-5 Черновицкая обл.
61-36-3 Волынская обл.
60-33-7 Львовская обл.
56-42-2 Ровенская обл.
55-39-6 Ивано-Франковская обл.
52-42-6 Тернопольская обл.
Неожиданно, правда? Только западные области украины имеют что-то отдалённо похожее на паритет в запрашиваемом в Гугле на украинском и русском языках. Абсолютное же большинство предпочитает спрашивать на русском. И их соотношение к украиномовным "8+ / 1".
Идём дальше. Кто возможно не согласится с взятым мною вариантом анализируемых слов?
Хорошо, возьмём один из самых популярных на украине запросов, такую абсолютно хозяйственно-бытовую версию, как : "Мебель / Меблі / Furniture"
Что можно заметить? Соотношение популярности запросов на русском / украинском / английском языках: 85-19-6. Если рассчитать средний удельный вес русскоязычных, украиноязычных и англоязычных запросов, в процентах, то выйдет 77%-17%-5%
То есть на русском языке даже по абсолютно бытовым темам запросы в 4,5 популярнее, чем на украинском. Да, соотношение изменилось. Но за счёт чего? За счёт СУГУБО Западной Украины - видать тяжело им без мебели.
Что в Одессе, что в Харькове и даже в Киеве, не говоря уж о Донбассе - мова абсолютно не популярна.
Желающие среди читателей могут попробовать любые варианты запросов по популярности на украине. И все они покажут, что везде, кроме Западной украины, большинство разговаривает на русском. Что и требовалось доказать.
Только вот кого на украине пытаются навязыванием мовы обмануть? Самих себя?
Кстати, для Беларуси аналогичный запрос "Мебель / Мэбля / Furniture" покажет вообще соотношение 81 / 0 (ноль!) / 2, то есть в процентах это 97%-0!%-2,5%. Это я к тому, что если вы услышите вдруг случайно на каком нибудь митинге крики змагаров на белорусском - не верьте им. Тех, кто разговаривает в повседневности на белорусском, я встречаю реже чем 1/1000.
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Краткая украинизация с 1930-го сменилась русификацией, которая продолжалась до конца СССР, плюс голодомор, когда между переписями 1926 и 1939 украинцев в СССР стало на 11% меньше, а русских - на 28% больше. И выморенный голодом Донбасс заселялся русскими понаехами, потомки которых и орали в 2014-м:"Путин, введи!".
"К началу XX века численность и языковой состав населения Донбасса (Бахмутский уезд, Мариупольский уезд, Славяносербский уезд, Старобельский уезд, г. Славянск), по данным Всероссийской переписи 1897 года, были следующими (указан родной язык)[25]:
Малороссийский язык: 710 613 62,5 %
Великороссийский язык: 275 274 24,2 %
Белорусский язык: 11 061 1 %
Греческий язык: 48 452 4,2 %
Немецкий язык: 33 774 3,0 %
Еврейский язык: 22 416 2,0 %
Татарский язык: 15 992 1,4 %
Всего 1 136 361 человек, без учёта территорий, расположенных восточнее Кальмиуса. Если учитывать территории в составе Донщины, то численность людей, указавших в качестве родного языка великороссийский, вырастает до 37 %, а численность указавших малороссийский падает до 49 % соответственно".
https://ru.wikipedia.org/wiki/Донетчинаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Донетчина
(Малороссийский язык это украинский, великороссийский язык это русский. Таврическая область = Крым по переписи 1897 тоже была преимущественно украиноязычной: 611 121 чел против 404 463 чел http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_lan_97_uezd.php?reg=1420http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_lan_97_uezd.php?reg=1420. Вот вам и русский Крым ))))
Мы же не говорим, о диалектах юга россии и очень сильно непохожих на него диалектах северных областей, как о разных языках, хотя они, на деле, различаются не меньше, чем указанные выше великоросский и малороссийский "языки". Это вы так ищите себе оправдание и подтверждение своих убеждений. Это все тлен и наматывание национализм, да и все.
Вот когда люди хотят пользоваться удобным и привычным для них языком, им запрещают - вот это не нормально.
Харьков. Да, везде есть украинская раскладка.
"Одно непонятно, почему это подавляющее большинство, так долго терпит диктат украинских нациков?"
Потому что диктат только в головах кремлеботов, боятся что вместе с обнулённым рухнет их источник дохода. А в Украине чувство самосохранения против российских наёмников.
Довго витравлювали, але спільний ворог згуртує. Діти в усіх вчать українську
но местным троллям кровопийцам охота чужой крови и новых фото убитых детей....
Или все таки нет спроса ?
Клавы с мовной раскладкой нах никому не нужны. Всё равно весь трындёжи переписка на русском 99% либо, если команды смешанные, то русско-польско-английская речь.
Используют либо стандартные: где по две буквы на клаве: русские с английскими.
Либо наклеивают русские.
Я привёз себе как-то из отпуска из Питера пару наклеек с русскими буквами, наклеил один комплект на рабочую клаву в офисе, в след.отпуск когда поехал несколько человек попросили привезти тоже.