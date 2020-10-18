Не "БЫТИЕ" определяет сознание, а ... "БИТИЕ"

Я говорю о другом - о том, что к моей великой гордости, наконец то - Владимир Путин - начал РЕАЛЬНО защищать интересы России и "ставить" на место распирающихся (в своих глазах) от собственной значимости местных "князьков", возомнивших себя Творцами мировой политики, а в купе - и их "кукловодов"..



Первым осадили Батьку. Чего греха таить - ЗАИГРАЛСЯ "председатель". Но каков хлопчик оказался - умный, сметливый, изворотливый, шустрый, и... с чувством -"обрыва". Понял, что еще - чуть..чуть, и - "Хфома, як та корова, языком с лыста, як - букашку слыжэт".. Пал на колени перед "Светлейшим". Покаялся, и - РАСКАЯЛСЯ. Признал.



С Пашиняном история совсем другая. Он - настоящий ВРАГ России. Армения, которая - Жила, Живет, и -(если) будет Жить - благодаря России, за счет России, за спиной России - ПРЕДАЛА кормилицу, поилицу, сохранительницу и - оберегательницу.... Пашинян, выкормыш "соросовских" структур - "провернул" свою революшку в Армении в том числе и под - АНТИ РОССИЙСКИМИ лозунгами (!!!)..



Вы можете себе представить - КАК НАДО БЫЛО ЗАДУРИТЬ АРМЯНАМ МОЗГИ, что - ОНИ ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ России. И - ЛИШИЛИ (как на украыне) СТАТУСА - РУССКИЙ ЯЗЫК ...



Стыдно сказать, но в Армении в отличие от Азербайджана, нынче проживает ВСЕГО около 12 тысяч РУССКИХ. при МИЛЛИОНАХ армян в России..



И Пашинян знал о предстоящем наступлении на Карабах. Но до последнего - НЕ ЗВОНИЛ В. Путину, а пытался "РЕШИТЬ" вопрос через свои " соросовские крыши"... Не помогло.. Потеряв итоги почти 30 летних переговоров по Карабаху, Пашинян, что говорится -"выпросил".. И выпросил - по самые "бакенбарды"..



Но сейчас речь не о том - будет ли Мир.. И Азербайджан, и Армению, как нынче модно говорить -"ПРИНУДЯТ к Миру". Но какой ценой?.. Сколько молодых мужчин - воинов, и просто - гражданского населения должны своими жизнями оплатить тупость Пашиняна.. Вот в чем вопрос.



В. Путин ДО СИХ ПОР упорно "молчит" по вопросу войны в Карабах. Совместное Заявление Путина, Трампа, Макрона - не в счет. Оно скорее некое предупреждение Турции. Ну мол, чтобы - "Голова у Эрдогана, от (дозволенного) успеха не закружилась".. А так все - по "плану"..



А тут как раз "проблемка" с Пашиняном дозрела так сказать - полный отказ русскому языку на территории Армении (запрет в использовании на телевидении, и на радио), наверняка стал одной из последних капель, переполнившей чашу терпения В. Путина.



Если кто не знает то, до самого последнего времени Армения, закупала товаров у Турции почти на ПОЛТОРА МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ, хотя большую часть из них могла приобретать в России. Но для Турков - льготы, а бизнес с "русскими" в Армении, закручивали по полной.



А Владимир Владимирович не смотря на все "ВОПЛИ" и завывания Пашиняна, до сих пор -"НА ВОЙНУ НЕ ЯВИЛСЯ", - не спешит оказывать кому-либо из Карабахской "заварушки" - реальную военную помощь. Нехай, сами между собой разбираются.



Итого...



Никто конечно Армению в обиду - НЕ ДАСТ. - Кремль, немного по мурыжит Ереван, как это было с Батькой Лукашенко. Доведет, хитровымудренного Пашиняна, до состояния полной прострации и ужаса ( нечего было Российскую "ХАЛВУ", разменивать на сухарики америко-ирано-турко-китайского "Запада"), и в конце концов - поможет... Но не ему - предавшему многовековую дружбу с Россией, а Армянскому единоверному народу.



Но после такой позорной для Пашиняна "ЗРАДЕ" в Карабахе - оплатить Кровью и Жизнями тысяч армян свой - ЛИЧНЫЙ отказ от договоренностей с Баку, мало кто из аналитиков верит в то , что армянский народ простит ему эту "БОЙНЮ"..



Как то так...