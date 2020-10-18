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Не "БЫТИЕ" определяет сознание, а ... "БИТИЕ"

Не "БЫТИЕ" определяет сознание, а ... "БИТИЕ" (2 фото)

Автор:
18 октября 2020 16:55
Метки: БИТИЕ   бытие   определяет   сознание   
984
2
Я не говорю, что буквально КАЖДЫЙ уголок и Азербайджана, и - Армении, и - Карабаха, и - Грузии, и - Турции - просматривается со спутников в деталях с разрешением до 10-15 сантиметров. Я не говорю, что просто ПОДГОТОВКУ к такой войне в современных условиях - НЕВОЗМОЖНО скрыть.

Источник:

Метки: БИТИЕ   бытие   определяет   сознание   
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28  комментариев
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4k
Mishganer 2 дня назад
На мой, сугубо дилетантский взгляд, всё для армян будет хуже! Никто их не спасет, ибо азербайджанцы нам тоже не враги, а дадут отдуплиться обеим сторонам по полной и будут ждать, кто с какими предложениями начнет подкатывать! А там позырим, кому и что дать, а с кого и что поиметь!
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6k
Alexandr Barhudarov День назад
Почему вы считаете что Пашинян ошибся ?
Почему все считают что он что то сделал не так ?
Я уверен что он все делает так как планировал и ровно так как говорят ему люди его сделавшие президентом!
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4k
Бу 2 дня назад
Путинюгенды возбудились
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180k
MASK 2 дня назад
А тролль "Кемеров" хоть раз правду написал:
"Я говорю о другом - о том, что к моей великой гордости, наконец то - Владимир Путин - начал РЕАЛЬНО защищать интересы России" !!!!!!!!
Т.е . за 20 лет сидения на троне Обнуленный никогда РЕАЛЬНО не защищал интересы России , а только делал вид ? Так чьи же интересы он защищал, являясь президентом России ? Интересы своих подельников, с кооператива "Озеро", разорив Россию и сделав ее народ РЕАЛЬНО нищими.
Молодец, "Кемеров", не в лоб, а в глаз !
Но свои 15 серебреников за сей "шедевр" ты врятли получишь.

А тролль "Кемеров" хоть раз правду написал: "Я говорю о другом - о том, что к моей великой гордости, наконец то - Владимир Путин - начал РЕАЛЬНО защищать интересы России" !!!!!!!! Т.е . за 20 лет сидения на троне Обнуленный никогда РЕАЛЬНО не защищал интересы России , а только делал вид ? Так чьи же интересы он защищал, являясь президентом России ? Интересы своих подельников, с кооператива "Озеро", разорив Россию и сделав ее народ РЕАЛЬНО нищими. Молодец, "Кемеров", не в лоб, а в глаз ! Но свои 15 серебреников за сей "шедевр" ты врятли получишь.
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25k
Молчун MASK 2 дня назад
За Кемерова тебе жирный плюс!
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60k
Максим 2 дня назад
нет у Пашиняна никакого ужаса.. Его и поставили для планомерного слива сначала Карабаха а потом и всей Армении. И все его поступки и звонки путину исключительно чтоб его обезумевшие от страха Ара не снесли. А помогать Армении смысла нету.. У России нет союзников. Все эти республики бывшего СССР дружат пока им платишь и спасаешь. а потом сразу в спину плюют. Отправить к ним на помощь Мартиросяна с командой и остальных пару миллионов армян.. пусть воюют а не митингуют под Российским посольством чтоб за их страну умирали русские опока он будет камеди снимать.
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2k
mtonaka 2 дня назад
Это ужасно, когда неграмотные люди пытаются писать о серьёзных вещах!
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7k
HUBLOT 2 дня назад
Вот оно как, Михалыч, впервые за 20 лет "наконец то - Владимир Путин - начал РЕАЛЬНО защищать интересы России..." А до этого? Ребяты, вы хоть понимаете, что пишете? С такой пропагандой и врагов не надо, свои же всё сами сделают...
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3k
cfhfwby 2 дня назад
Автор навалил лапшу на уши , думая, что читатели-безмозглы, вот только хотелось бы понять: он это сделал по недопониманию событий или за бабки пытается вымыть рыло Ботоксного до бела? Во-первых, Батька ни о чем не просил, к нему прибежали и решительно поддержали во всех начинаниях, т.к. до Ботоксного дошло, наконец-то, что заигрался в "нагибании" непокорного Батьки и получит: а) нового врага в лице белорусского народа, б) НАТО на подступах к Смоленску, в) лишится ПОСЛЕДНЕГО союзника. По поводу Армении- да не хрена ничего не видит наша аппаратура из космоса, это видно по тем ляпам, которые допускаются то там, то сям, да и понадеялся снова на своих холопов, которые ему "звенят" в уши, что никуда армяшки не денутся и азеры тоже, только ножкой топни и все, а вот Эрдоган взял и, в очередной раз, нагнул "светлейшего" насрав на его веру в свою исключительность. Судя по нашему внешнеполитическому положению, у нас всюду в политике и в МИДе сидят такие же менагеры, как в экономике, в ВПК, в космической сфере, типа Миллера, Рогозина, дуют в уши ему, что в голову придет.
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5k
Jumbo cfhfwby 2 дня назад
По сравнению с твоим высером, автор поста - гений мысли.
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7k
Doctor_Lector 2 дня назад
Считаю, что Россия может и должна помочь обеим сторонам - просто нахер выслать представителей "малых народностей". Да, еще пусть таджики с узбеками и киргизами следом отправляются.
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2k
mtonaka Doctor_Lector День назад
Ты не в моей логике фашист. Ты фашист по определению. И если таким как ты дадут волю, вы начнёте убивать!!!
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7k
Doctor_Lector mtonaka День назад
Задолбали вы своим мультикультурализмом. Приюти гастеров у себя на даче, может что сделают или, что вероятнее, сломают. Да, а что за определение и где я писал про убийства?
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2k
mtonaka Doctor_Lector День назад
Какой ты отвратительный персонаж...
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7k
Doctor_Lector mtonaka День назад
Ах, пардоньте, что я вам не приятен. По существу что-то будет? Впрочем, дальнейшего общения все равно не выйдет. Трепач ни о чем, да еще и оскорбляешь. Днище, короче.
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2k
mtonaka Doctor_Lector 24 часа назад
Действительно, днище...
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13k
Игорь Хомченко 2 дня назад
"Никто конечно Армению в обиду - НЕ ДАСТ. - Кремль, немного по мурыжит Ереван, как это было с Батькой Лукашенко. Доведет, хитровымудренного Пашиняна, до состояния полной прострации и ужаса ( нечего было Российскую "ХАЛВУ", разменивать на сухарики америко-ирано-турко-китайского "Запада"), и в конце концов - поможет..." (с)

Вань, а что значит поможет? Лично возглавит конную атаку на персов? Или опять советский пролетарий придет на помощь братскому армянскому народу?
"Никто конечно Армению в обиду - НЕ ДАСТ. - Кремль, немного по мурыжит Ереван, как это было с Батькой Лукашенко. Доведет, хитровымудренного Пашиняна, до состояния полной прострации и ужаса ( нечего было Российскую "ХАЛВУ", разменивать на сухарики америко-ирано-турко-китайского "Запада"), и в конце концов - поможет..." (с) Вань, а что значит поможет? Лично возглавит конную атаку на персов? Или опять советский пролетарий придет на помощь братскому армянскому народу?
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36k
doker 2 дня назад
Людей жалко. Гибнут солдаты. У всех матери, дети, жёны, с любой стороны.
А методы... Да стары, как мир.
Людей жалко. Гибнут солдаты. У всех матери, дети, жёны, с любой стороны. А методы... Да стары, как мир.
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2k
Hellgone 2 дня назад
Кстати ты уж пиши по армянски.А то ж на русском то пишешь?
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2k
Hellgone 2 дня назад
Да тебя стоит по"битие" а то слишком уж много врешь.
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Иван Кемеров

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