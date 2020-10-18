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Самые белые штаты

Самые белые штаты (3 фото)

Автор:
18 октября 2020 16:38
Метки: Вермонт   Нью-Гэмпшир   белые   мэн   штат   
725
3
Три самых белых штата в США — это Вермонт, Мэн и Нью-Гэмпшир. Три самых безопасных штата в США — это… тоже Вермонт, Мэн и Нью-Гэмпшир. Они находятся в самом северо-восточном углу страны, в регионе под названием Новая Англия, откуда когда-то начиналась англосаксонская колонизация Америки.

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Метки: Вермонт   Нью-Гэмпшир   белые   мэн   штат   
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2k
☣️Месть печенегов☣️ 2 дня назад
И чё, и чё?


Я так понимаю, все мрии лишь о том, что америгафсё, долларрухнет и прочая?
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271
Юрий ☣️Месть печенегов☣️ 2 дня назад
ой, да причем тут америка фсе) посмотрите на их президентов, они очень напоминают генсекоов СССР. но, наверное, это другое...
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3k
Палыч 2 дня назад
запасаемся попкорном
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8k
krivsan 2 дня назад
Во пендосы раб. силы навезли, аж 3 адекватных штата осталось
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