Самые белые штаты

Неприятная новость для чёрных марксистов, чья картина мира строится на том, что богатые белые люди обманывают и угнетают бедных чёрных людей.



В стране по состоянию на 2019 год насчитывалось 607 миллиардеров, только пятеро из них афроамериканцы.



Один из афроамериканских миллиардеров (их в стране всего пять) оказался налоговым махинатором, лишив бюджет немалой суммы денег, которая могла бы пойти на помощь угнетённым неграм и прочим латиносам.



Cамый богатый чернокожий миллиардер США Роберт Смит признался, что 15 лет уклонялся от уплаты налогов и подавал ложные декларации, пишет Bloomberg.



Федеральная прокуратура заявила, что Смит скрывал доходы, используя иностранные трасты и корпорации для обмана налоговой службы. 57-летний миллиардер избежал судебного преследования только благодаря сотрудничеству в деле против Роберта Брокмана. Бизнесмена из Хьюстона обвинили в сокрытии дохода размером в два миллиарда долларов. Прокуратура страны назвала это крупнейшим налоговым разбирательством в США.



Смит согласился выплатить более 139 миллионов долларов в качестве задолженности по налогам. Признание в махинациях разрушило репутацию миллиардера, которую он выстраивал годами, пишет издание. Смит жертвовал сотни миллионов долларов на различные благотворительные цели, например, он оплатил долги за обучение выпускников Morehouse College.