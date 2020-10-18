Самые белые штаты

Три самых белых штата в США — это Вермонт, Мэн и Нью-Гэмпшир. Три самых безопасных штата в США — это… тоже Вермонт, Мэн и Нью-Гэмпшир. Они находятся в самом северо-восточном углу страны, в регионе под названием Новая Англия, откуда когда-то начиналась англосаксонская колонизация Америки.
Белые, как обычно, забрали лучшие места себе. Чернокожим созданы некомфортные условия для жизни в белых штатах, и потому они вынуждены жить таких опасных штатах с большим процентом чернокожего населения, как, например, Миссисипи и Луизиана.
На заставке к посту показана доля белых в возрасте менее 20 лет (без учёта латиноамериканцев) по графствам США в 2016 году. Как видно, почти в половине страны чёрная и цветная молодёжь уже составляет большинство.
На заставке к посту показана доля белых в возрасте менее 20 лет (без учёта латиноамериканцев) по графствам США в 2016 году. Как видно, почти в половине страны чёрная и цветная молодёжь уже составляет большинство.
Неприятная новость для чёрных марксистов, чья картина мира строится на том, что богатые белые люди обманывают и угнетают бедных чёрных людей.
В стране по состоянию на 2019 год насчитывалось 607 миллиардеров, только пятеро из них афроамериканцы.
Один из афроамериканских миллиардеров (их в стране всего пять) оказался налоговым махинатором, лишив бюджет немалой суммы денег, которая могла бы пойти на помощь угнетённым неграм и прочим латиносам.
Cамый богатый чернокожий миллиардер США Роберт Смит признался, что 15 лет уклонялся от уплаты налогов и подавал ложные декларации, пишет Bloomberg.
Федеральная прокуратура заявила, что Смит скрывал доходы, используя иностранные трасты и корпорации для обмана налоговой службы. 57-летний миллиардер избежал судебного преследования только благодаря сотрудничеству в деле против Роберта Брокмана. Бизнесмена из Хьюстона обвинили в сокрытии дохода размером в два миллиарда долларов. Прокуратура страны назвала это крупнейшим налоговым разбирательством в США.
Смит согласился выплатить более 139 миллионов долларов в качестве задолженности по налогам. Признание в махинациях разрушило репутацию миллиардера, которую он выстраивал годами, пишет издание. Смит жертвовал сотни миллионов долларов на различные благотворительные цели, например, он оплатил долги за обучение выпускников Morehouse College.
В стране по состоянию на 2019 год насчитывалось 607 миллиардеров, только пятеро из них афроамериканцы.
Один из афроамериканских миллиардеров (их в стране всего пять) оказался налоговым махинатором, лишив бюджет немалой суммы денег, которая могла бы пойти на помощь угнетённым неграм и прочим латиносам.
Cамый богатый чернокожий миллиардер США Роберт Смит признался, что 15 лет уклонялся от уплаты налогов и подавал ложные декларации, пишет Bloomberg.
Федеральная прокуратура заявила, что Смит скрывал доходы, используя иностранные трасты и корпорации для обмана налоговой службы. 57-летний миллиардер избежал судебного преследования только благодаря сотрудничеству в деле против Роберта Брокмана. Бизнесмена из Хьюстона обвинили в сокрытии дохода размером в два миллиарда долларов. Прокуратура страны назвала это крупнейшим налоговым разбирательством в США.
Смит согласился выплатить более 139 миллионов долларов в качестве задолженности по налогам. Признание в махинациях разрушило репутацию миллиардера, которую он выстраивал годами, пишет издание. Смит жертвовал сотни миллионов долларов на различные благотворительные цели, например, он оплатил долги за обучение выпускников Morehouse College.
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Метки: Вермонт Нью-Гэмпшир белые мэн штат
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Я так понимаю, все мрии лишь о том, что америгафсё, долларрухнет и прочая?