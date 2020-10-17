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Политические картинки

Политические картинки (31 фото)

Автор:
17 октября 2020 13:45
Метки: политика   прикол   юмор   
4527
31
Политические картинки вразнобой.
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Метки: политика   прикол   юмор   
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353k
rusfet Автор поста 3 дня назад
Политические картинки
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55
Dmitry Novikov 2 дня назад
тут, на фишках, оселедценосцы тоже табунами пасутся...
тут, на фишках, оселедценосцы тоже табунами пасутся...
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6k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
песца посадить не катит (пока что) - прикрывается, что "яжемать" ыыы...посадите мужа.... за спонсирование иноагентов, он же бабки передавать будет...

песца посадить не катит (пока что) - прикрывается, что "яжемать" ыыы...посадите мужа.... за спонсирование иноагентов, он же бабки передавать будет...
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6k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
сказать может каждый и тот же песец или сисян раньше остальных скажут, втихоря..на видео писать надо, перед прививкой..а учитывая, что их надо делать 2 штуки - ваще шикарно)))))

сказать может каждый и тот же песец или сисян раньше остальных скажут, втихоря..на видео писать надо, перед прививкой..а учитывая, что их надо делать 2 штуки - ваще шикарно)))))
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6k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
надеюсь после этой гос измены, открытой, больше чем остальные вместе взятые, он такие поедет баланду жрать и лес валить...и вся его кодла....

надеюсь после этой гос измены, открытой, больше чем остальные вместе взятые, он такие поедет баланду жрать и лес валить...и вся его кодла....
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6k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
но тирания и т.д. вы сами в курсе где =)))))))))))))

но тирания и т.д. вы сами в курсе где =)))))))))))))
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6k
ALFIE 3 дня назад
Комментарий к фото
шикарный маразм, когда в 2008 маккейн травил про "сегодня мы все "джорджианс"" - это уже был бред, но вот это, при полном не явлении РФ туда - это ваще лютая дичь...вот что бизнес на украине творит, начинаешь видеть то, чего нет :) ну или у него еще больше маразм....кто не в курсе, маккуша сдох как собака от рака мозга, так что логично, что он бахнутый был....тут похоже последняя стадия уже)))))

шикарный маразм, когда в 2008 маккейн травил про "сегодня мы все "джорджианс"" - это уже был бред, но вот это, при полном не явлении РФ туда - это ваще лютая дичь...вот что бизнес на украине творит, начинаешь видеть то, чего нет :) ну или у него еще больше маразм....кто не в курсе, маккуша сдох как собака от рака мозга, так что логично, что он бахнутый был....тут похоже последняя стадия уже)))))
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3k
qap ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
Политические картинки
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531
Павел Кузнецов 3 дня назад
Яд отсосали?
Яд отсосали?
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28k
Юр21 3 дня назад
Как бы им намекнуть что нам насрать на их санкции...
Как бы им намекнуть что нам насрать на их санкции...
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28k
Юр21 3 дня назад
Цик с гвоздями...
Цик с гвоздями...
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2k
MATPOC Юр21 3 дня назад
"Цик с гвоздями..."- может Х/у/й с понтами=)))
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4k
Шлагбаумэн Юр21 3 дня назад
Эцих
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949
pilot66 3 дня назад
Вот вам и мотивы <зачеркнуто> этой "сецоперации" </зачеркнуто> этого бездарного спектакля. Совсем оглупели, не понимают даже что "палятся"

Вот вам и мотивы <зачеркнуто> этой "сецоперации" </зачеркнуто> этого бездарного спектакля. Совсем оглупели, не понимают даже что "палятся"
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33k
Андрей Старосельский 3 дня назад
Не знаю, как вам, но нам команды, за кого голосовать, пока не поступило. Вот думаю, может этот дедушка и неплохая кандидатура на должность директора дурдома под названием сышыа? Он за полгода их в нищету загонит, а надоест, можно окно открытым оставить, он туда по запарке и "выйдет"....
Не знаю, как вам, но нам команды, за кого голосовать, пока не поступило. Вот думаю, может этот дедушка и неплохая кандидатура на должность директора дурдома под названием сышыа? Он за полгода их в нищету загонит, а надоест, можно окно открытым оставить, он туда по запарке и "выйдет"....
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3k
qap Андрей Старосельский 2 дня назад
Политические картинки
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33k
Андрей Старосельский 3 дня назад
Эстонцы переехали в швейцарию на ПМЖ? Не говорите им про "Титаник", а то они начнут искать русский след и в 50 году опять введут санкции....
Эстонцы переехали в швейцарию на ПМЖ? Не говорите им про "Титаник", а то они начнут искать русский след и в 50 году опять введут санкции....
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25k
Ashabad 3 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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33k
Андрей Старосельский 3 дня назад
Коль денег не хватает на листовки и штабы, пусть идет изд@й зарабатывает на ленинградке... и пользу принесет и согреется.
Коль денег не хватает на листовки и штабы, пусть идет изд@й зарабатывает на ленинградке... и пользу принесет и согреется.
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7k
Андрей Ма-С 3 дня назад
НУ так есть более шикарная версия назвать вакцину "Российский Крым", и тогда пусть просят вакцину кому она нужна)
НУ так есть более шикарная версия назвать вакцину "Российский Крым", и тогда пусть просят вакцину кому она нужна)
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2k
mobi dic 3 дня назад
ну положим следующий президент рф объявит либеральный курс и тд.
вернутся либералы и прочие друзья россии,это будет очень даже не плохо.
а через годик взять всех и расстрелять как врагов народа,вот такое у меня видение россии без путина.))
ну положим следующий президент рф объявит либеральный курс и тд. вернутся либералы и прочие друзья россии,это будет очень даже не плохо. а через годик взять всех и расстрелять как врагов народа,вот такое у меня видение россии без путина.))
ну положим следующий президент рф объявит либеральный курс и тд. вернутся либералы и прочие друзья россии,это будет очень даже не плохо. а через годик взять всех и расстрелять как врагов народа,вот такое у меня видение россии без путина.))
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140k
☭Cheкаво☭ 3 дня назад
Комментарий к фото
"гражданские" самолеты напичканные аппаратурой они имели ввиду?
Быстро же вычислят, или они считают себя самыми умными, и исключительными)
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140k
☭Cheкаво☭ 3 дня назад
Комментарий к фото
А Россия пиндоским ублюдкам разрешила летать над своей территорией?)
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140k
☭Cheкаво☭ 3 дня назад
Комментарий к фото
либерасне и хомякам гос.деп мог бы и бесплатно раздавать ай.фоны, все таки они с них работают на пиндосов, поливая грязью Россию,....в знак поощрения так сказать)
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46
taxcop 3 дня назад
Интересно, а предатель Родины и по совместительству агент ЦРУ Анальный сисян в Россию вернётся? Или обосрется?
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rusfet

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