Политические картинки вразнобой.
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песца посадить не катит (пока что) - прикрывается, что "яжемать" ыыы...посадите мужа.... за спонсирование иноагентов, он же бабки передавать будет...
сказать может каждый и тот же песец или сисян раньше остальных скажут, втихоря..на видео писать надо, перед прививкой..а учитывая, что их надо делать 2 штуки - ваще шикарно)))))
надеюсь после этой гос измены, открытой, больше чем остальные вместе взятые, он такие поедет баланду жрать и лес валить...и вся его кодла....
но тирания и т.д. вы сами в курсе где =)))))))))))))
шикарный маразм, когда в 2008 маккейн травил про "сегодня мы все "джорджианс"" - это уже был бред, но вот это, при полном не явлении РФ туда - это ваще лютая дичь...вот что бизнес на украине творит, начинаешь видеть то, чего нет :) ну или у него еще больше маразм....кто не в курсе, маккуша сдох как собака от рака мозга, так что логично, что он бахнутый был....тут похоже последняя стадия уже)))))
Вот вам и мотивы <зачеркнуто> этой "сецоперации" </зачеркнуто> этого бездарного спектакля. Совсем оглупели, не понимают даже что "палятся"
вернутся либералы и прочие друзья россии,это будет очень даже не плохо.
а через годик взять всех и расстрелять как врагов народа,вот такое у меня видение россии без путина.))
Быстро же вычислят, или они считают себя самыми умными, и исключительными)