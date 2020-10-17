Политические комментарии с сарказмом.
3.
Профессор предложил "зачистить"! Не думаю, что это была ошибка. Он редко ошибается.
В связи с рассмотрением дела "о торговле детьми", прошла информация о возможном аресте ряда мужчин, обратившихся к услугам суррогатных матерей, т.к. по закону одинокие мужчины лишены этого права. Депутат Пушкина вступилась за них в письме к Генпрокурору. Геи имеют защиту в Думе!
6.
ХОМЯЧКОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ!
15.
К выборам 2019 года: в Украине из двух зол таки выбрали одно.
Три пропрезидентских партии Украины создали блок с полным названием "ЗА ЕДиную Украину", сокращенно "ЗА ЕДУ". От более красивого и заманчивого названия "ЗА Единую и Богатую Украину" пришлось отказаться.
США выделили Украине 45 миллионов долларов на борьбу с коррупцией. Все купюры помечены.
Украинская промышленность подготовила к выпуску новую модель телевизора "Запорожец". Экран у новой модели расположен сзади.
США выделили Украине 45 миллионов долларов на борьбу с коррупцией. Все купюры помечены.
Украинская промышленность подготовила к выпуску новую модель телевизора "Запорожец". Экран у новой модели расположен сзади.
19.
Да это же позитивная и добрая радиация, она полезна и только стимулирует рост фьючерсов! Понимать надо!
20.
Да уж, видимо скакать на граблях - это национальная традиция у всех бывших республик СССР. А виноваты как всегда будут Русские. К гадалке не ходи.
21.
С каких пор жалкий безработный блогиршка, находящийся на подсосе у заокеанского обкома и стригущий бабло с хомячья, стал политиком?
23.
25.
Китай готовится возить товары через Арктику
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 17
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 24/07/2016
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 30/04/2016
- Политические комментарии и картинки из соц. сетей 21
Метки: комментарии политика юмор
27
Понравилось27
Новости партнёров
Загрузка...