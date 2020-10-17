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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (43 фото + 3 видео)

Автор:
17 октября 2020 08:25
Метки: комментарии   политика   юмор   
208
43
3
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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8  комментариев
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33k
Андрей Старосельский 21 минуту назад
Хераси у либералов мозг работает, папа свинья, мама коза, а сынок белый лебедь?
Хераси у либералов мозг работает, папа свинья, мама коза, а сынок белый лебедь?
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rusfet 7 минут назад
Политические комментарии из инета
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rusfet 9 минут назад
Политические комментарии из инета
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353k
rusfet 10 минут назад
Политические комментарии из инета
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353k
rusfet 11 минут назад
Альтернатива завершения строительства Северного Потока - 2 есть. Это поворот трубы на Калининград.
Альтернатива завершения строительства Северного Потока - 2 есть. Это поворот трубы на Калининград.
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33k
Андрей Старосельский 13 минут назад
А можно посмотреть всю аллею "висюнов" ? Хотелось бы увидить лица кафельникова, ройзмана, яшина и соболь с высунутыми языками.....
А можно посмотреть всю аллею "висюнов" ? Хотелось бы увидить лица кафельникова, ройзмана, яшина и соболь с высунутыми языками.....
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353k
rusfet 14 минут назад
Политические комментарии из инета
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rusfet 15 минут назад
Политические комментарии из инета
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