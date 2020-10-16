Политические комментарии с сарказмом.
4.
Европейские ценности
Фотография 1955 года во время французской оккупации Конго, когда отец привёл африканского ребенка к своим детям, чтобы развлечь их. Только в Конго Франция убила около 10 миллионов!!! конголезцев за пятьдесят лет своей колонизации.
Тысячам детей отрубили руки на каучуковых полях и в других местах в качестве наказания за любого конголезского отца, который не смог собрать необходимое количество каучука или металлов. Конго называли "страной отрубленных рук".
И они учат нас демократии...
Тысячам детей отрубили руки на каучуковых полях и в других местах в качестве наказания за любого конголезского отца, который не смог собрать необходимое количество каучука или металлов. Конго называли "страной отрубленных рук".
И они учат нас демократии...
12.
К вопросу о евроинтеграции.
Министр внутренних дел Эстонии, глава Консервативной народной партии Март Хельме заявил, что рост числа украинских заробитчан является для его страны нежелательным, ведь украинцы не говорят по-эстонски и готовы работать за минимальную плату.
18.
Так должен поступить каждый вытиран ато. Не медлите, вас в вашем раю ждут чубатые гурии, никогда не заканчивающееся сало и ваши люби побратимы из ИГИЛ и СС.
21.
Военный атташе посольства США в Киеве Бриттани Стюарт подякувала украинским солдатам за то, что они умирают за американские интересы.
22.
Киевского эксперта напугало состояние военной техники армии Украины
Сегодня на вооружении украинской армии находится старая советская военная техника, которую должны были списать еще несколько десятилетий назад. В это же время новые образцы вооружения украинцы могут увидеть лишь на парадах. С таким заявлением выступил украинский политолог Валентин Гайдай, передает корреспондент Новостного агентства «Харьков».
30.
36.
Авторский пост
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Метки: комментарии политика юмор
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Обращение к чебурашкам обнуленного
Я конечно понимаю, что вы конченные, но все равно - это ужасная и топорная работа. Даже как то стыдно за вас. Вы же кремблеботы! Тупенькие правда, но КРЕМБЛЕБОТЫ!
с тех пор про военную значимость швеции не слышали 30 столетия..и еще столько же не услышат... =))))))))))
это диагноз...был кореш, который в глазах уже давно все признал. но "порох" для него отец майдана и укра идет верным путем, а не дает - сами знаете кто... именно поэтому у него накрылся медным тазом бизнес, потому что большая часть покупателей была из Белгорода, да и вообще из РФ.
а низзя просто так. почему? а это уже война :)))) когда "просто так" и без предупреждения в 4 утра... и они в курсе, чем такие войны заканчиваются...а им не очень то хочется....
Кстати, о варварах:
Слово пришло из Греции, а потом и Римской империи. Означало всех не местных, совершавших набеги на свои территории. В их число входили люди населявшие преимущественно территории Германии и Франции
Точно Франция? Бельгийское Конго где набирался опыта правления будущий король Бельгии Леопольд. население уменьшилось наполовину. И да рубили руки.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Французское_Конгоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Французское_Конго