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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (37 фото + 3 видео)

Автор:
16 октября 2020 08:45
Метки: комментарии   политика   юмор   
3348
37
3
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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43  комментария
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39k
Максим Т. День назад
Комментарий к фото
В кубики? Это вряд ли
В кубики? Это вряд ли
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8k
Medved 24 минуты назад
У поста якобы 325 плюсиков, что для фишек не мало, но всего 42 комментария.

Обращение к чебурашкам обнуленного

Я конечно понимаю, что вы конченные, но все равно - это ужасная и топорная работа. Даже как то стыдно за вас. Вы же кремблеботы! Тупенькие правда, но КРЕМБЛЕБОТЫ!
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6k
ALFIE 9 часов назад
Комментарий к фото
с тех пор про военную значимость швеции не слышали 30 столетия..и еще столько же не услышат... =))))))))))

с тех пор про военную значимость швеции не слышали 30 столетия..и еще столько же не услышат... =))))))))))
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6k
ALFIE 9 часов назад
Комментарий к фото
это диагноз...был кореш, который в глазах уже давно все признал. но "порох" для него отец майдана и укра идет верным путем, а не дает - сами знаете кто... именно поэтому у него накрылся медным тазом бизнес, потому что большая часть покупателей была из Белгорода, да и вообще из РФ.

это диагноз...был кореш, который в глазах уже давно все признал. но "порох" для него отец майдана и укра идет верным путем, а не дает - сами знаете кто... именно поэтому у него накрылся медным тазом бизнес, потому что большая часть покупателей была из Белгорода, да и вообще из РФ.
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6k
ALFIE 9 часов назад
Комментарий к фото
а низзя просто так. почему? а это уже война :)))) когда "просто так" и без предупреждения в 4 утра... и они в курсе, чем такие войны заканчиваются...а им не очень то хочется....

а низзя просто так. почему? а это уже война :)))) когда "просто так" и без предупреждения в 4 утра... и они в курсе, чем такие войны заканчиваются...а им не очень то хочется....
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1k
Marat 16 часов назад
В ролике скаклы то хоть внятно объясняют чего хотят, наши же борцуны просто орут что им свободы мало
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188k
Северное сияние 16 часов назад
Лавров - красавчик! Моё большое уважение

Лавров - красавчик! Моё большое уважение
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1k
Marat 16 часов назад
Комментарий к фото
Хайруллин с двумя Л пишется :)
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1k
Marat 16 часов назад
Комментарий к фото
Хайруллин с двумя Л пишется :)
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11k
Объект реальности 17 часов назад
Так и запишем, "если вдруг начнется, военного аташе при посольстве США в Киеве брать в плен".
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237k
NAZARETH Автор поста Объект реальности 14 часов назад
Мне кажется , что они уже подумывают свалить от туда. Одну убили , другого ограбили. ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ , БЛ...
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3k
qap 18 часов назад
Политические комментарии из инета
Политические комментарии из инета
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10k
Сергей qap 17 часов назад
Я зашёл, Джигурды там нет((
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237k
NAZARETH Автор поста Сергей 14 часов назад
Добавим , за нами не пропадет.
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10k
Сергей NAZARETH 14 часов назад
Может лучше Ахеджакову, а тов.майор?пусть сидит в Белдоме и каеться))))
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13k
Сталкер Сергей 10 часов назад
Не, ахеджакнутая – нудная. С джигурдой веселее будет. ))
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177
ДМИТРИЙ Ф 19 часов назад
Кстати, о варварах: Слово пришло из Греции, а потом и Римской империи. Означало всех не местных, совершавших набеги на свои территории. В их число входили люди населявшие преимущественно территории Германии и Франции

Кстати, о варварах:
Слово пришло из Греции, а потом и Римской империи. Означало всех не местных, совершавших набеги на свои территории. В их число входили люди населявшие преимущественно территории Германии и Франции
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237k
NAZARETH Автор поста ДМИТРИЙ Ф 14 часов назад
А я думал , что французы были галлами...
А я думал , что французы были галлами...
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25k
Ashabad 20 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Федор Медведев 20 часов назад
Они теперь приносят в жертвы целые страны!
Они теперь приносят в жертвы целые страны!
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237k
NAZARETH Автор поста Федор Медведев 14 часов назад
Политические комментарии из инета
Политические комментарии из инета
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−45
Князь Курбский 21 час назад
Русский солдат дегенерат насильник мародёр и детоубийца
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12k
Бляяяястяще! Князь Курбский 20 часов назад
Ты когда-нибудь поумнеешь или так дурачком озлобленным и сгинешь?
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1k
Shchech Князь Курбский 19 часов назад
Интересно, куда девается буква "к" возле твоих минусов?
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2k
Aleksandr Surovyy Князь Курбский 18 часов назад
Однако, ни одна тварь дрожащая этого не смогла фактически подтвердить ! Потому-что инфекцию надо уничтожать в стадии становления вируса. С чем мы прекрасно справляемся. Завидуй слизняк !
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Комментарий удален. Причина: флуд
−17
Князь Курбский 22 часа назад
Это хорошо, что русня тупеет. Бояры все выпили? Пейте ешо
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1k
Валерий Викторович 22 часа назад
Когда вижу этих дятлов на официальных мероприятиях за кордоном в своих вышиванках, все время вспоминаю индейцев Северной Америки. И кончат они так же.
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60k
Максим 23 часа назад
Дате военному атташе США орден.. Прочитать эту куету, даже с экрана, это уже невероятно.. как она себе язык не сломала этой собачьей мовой.
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60k
Максим 23 часа назад
Фотография 1955 года во время французской оккупации Конго, когда отец привёл африканского ребенка к своим детям, чтобы развлечь их. Только в Конго Франция убила около 10 миллионов!!! конголезцев за пятьдесят лет своей колонизации.

Точно Франция? Бельгийское Конго где набирался опыта правления будущий король Бельгии Леопольд. население уменьшилось наполовину. И да рубили руки.
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48k
stabskapitan Максим 21 час назад
Было еще и французское Конго, ныне Габон.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Французское_Конгоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Французское_Конго
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60k
Максим stabskapitan 17 часов назад
Ну вот.. А чего про Бельгию стыдливо умолчали.. там леопольдушка 50% населения в 50-е уничтожил.. и ничего.. потом правил в Бельгии)
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687
Вовка Максим 12 часов назад
Да, скорее всего Бельгийское Конго. Эта фотка есть на обложке книги Пола Ван Дамма "Бело-чёрное в чёрно-белом" об истории Бельгийского Конго https://borgerhoff-lamberigts.be/boeken/wit-zwart-in-zwart-wit#issuuhttps://borgerhoff-lamberigts.be/boeken/wit-zwart-in-zwart-wit#issuu

Да, скорее всего Бельгийское Конго. Эта фотка есть на обложке книги Пола Ван Дамма "Бело-чёрное в чёрно-белом" об истории Бельгийского Конго
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19k
предводитель дворянства! 24 часа назад
А как насранно в голове у Семина!
А как насранно в голове у Семина!
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953
Матвей предводитель дворянства! 17 часов назад
Да кто, бл@ть, это такой Сёмин? Ребята, я не в курсе.
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19k
предводитель дворянства! Матвей 15 часов назад
Не вникай,он х@йло унылое.
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33k
Андрей Старосельский День назад
Вот, когда я начну правильно читать, с первого раза? Вместо "лидеров" прочел "пи@оров" и смысл фразы, сразу заиграл другими красками....
Вот, когда я начну правильно читать, с первого раза? Вместо "лидеров" прочел "пи@оров" и смысл фразы, сразу заиграл другими красками....
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1k
Валерий Викторович Андрей Старосельский 22 часа назад
Я тоже так прочитал и очень удивился тому, что это слово первым ввел в обиход Деникин...
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NAZARETH

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