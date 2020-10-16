4.

Фотография 1955 года во время французской оккупации Конго, когда отец привёл африканского ребенка к своим детям, чтобы развлечь их. Только в Конго Франция убила около 10 миллионов!!! конголезцев за пятьдесят лет своей колонизации.



Тысячам детей отрубили руки на каучуковых полях и в других местах в качестве наказания за любого конголезского отца, который не смог собрать необходимое количество каучука или металлов. Конго называли "страной отрубленных рук".

И они учат нас демократии...