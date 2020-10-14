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О выгодоприобретателях ковидоистерии

О выгодоприобретателях ковидоистерии (4 фото)

Автор:
14 октября 2020 18:08
Метки: выгодоприобретатель   истерия   ковид   
278
4
Горькая правда состоит в том, что уже первая волна CoVID-19 нанесла мощные удары по экономикам, бюджетам и кошелькам. Сейчас разворачивается вторая, и как бы ни говорили власти о своём нежелании заново вводить карантины, к тому всё идёт постепенно. В Европе уже закрываются на въезд-выезд отдельные города и регионы, ужесточаются меры социального дистанцирования и усиливаются штрафы за отсутствие масок на лице.

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Метки: выгодоприобретатель   истерия   ковид   
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29k
Азат Баширов 3 дня назад
Мне нужна новая теория заговора, потому что все предыдущие стали реальностью
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194
Ибрагим Прутков 3 дня назад
В китае карантин сработал лучше, потому что людей реально заперли на 2 недели без возможности выхода, а потом еще на 2 недели с возможностью выхода одного человека из квартиры на работу. Почти весь китай под замком сидела. Физически. На дверях районов замки с цепями повесили
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4k
Majul 3 дня назад
Очередная теория заговоров...
Ну утомились отстатки мозгов то так морщить?
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1k
Jorr 3 дня назад
Ковидодиссидент?
ВОЗ всё врёт?
Бабки важнее жизни?
Конечно, всё придумали специально, что бы отнять ваши деньги и панувать!
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