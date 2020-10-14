О выгодоприобретателях ковидоистерии

И там, и там понятен выгодоприобретатель. Экономический рост сохранится только в КНР, которая и выйдет из пандемии более крепкой и сильной, чем была на входе.



А если встать на позиции строгой конспирологии, то можно сделать вот какой вывод. Китай, откуда пришёл к нам вирус SARS-CoV-2 (рукотворный он или не очень – второй вопрос), мастерски разыграл шахматную партию с остальным миром. Пожертвовав фигурой, т.е. одной достаточно крупной территорией, ведь по странному совпадению эпидемия CoVID-19 в КНР практически ограничилась провинцией Хубэй, он сломал экономики стран Запада, ослабил главных конкурентов и, более того, подорвал сами фундаментальные основы западных демократий.



Действительно, показав на примере Уханя, что жёсткие карантины позволяют обуздать инфекцию, Китай дал всему миру modus operandi. Лишь несколько стран отказались ему следовать, остальные пошли на поводу. Правда, добиться аналогичного успеха почему-то никому не удалось: везде показатели заболеваемости и летальности оказались выше, чем в Поднебесной. И, более того, Пекин сумел навязать миру свой образ будущего как общества тотального контроля.



Ведь если оглянуться назад, нельзя не увидеть главного. Пандемия сделала возможным и обыденным такой уровень контроля правительств над жизнью людей и бизнеса, который год назад и помыслить было трудно. Сколько из этого, интересно, останется, уже не под предлогом борьбы с #коронавирус­ом, а под каким-нибудь другим? Какие меры начнут вводить правительства, какие полномочия забирать в следующий раз в случае какой-нибудь чрезвычайной ситуации, опираясь на нынешний опыт?



И последнее. Такой трюк Пекина был бы невозможен, не будь в современных демократиях повышенного спроса на безопасность, даже в ущерб свободам. Спроса, который чутко уловили нынешние элиты, явно симпатизирующие мобилизационным и авторитарным моделям управления. Теперь они получают в свои руки беспрецедентные рычаги контроля…



Выходит, они тоже – бенефициары?