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58 лет Карибскому кризису

58 лет Карибскому кризису (3 фото)

Автор:
14 октября 2020 15:40
Метки: 58 лет   Карибский   кризис   
233
3
58 лет назад человечество оказалось на краю гибели. США и СССР имели все шансы превратить мир в реальность постапокалиптической компьютерной игры Fallout. Никогда до октября 1962-го и никогда после него две ядерные сверхдержавы не были так близки к полномасштабной ядерной войне, как тогда.

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Метки: 58 лет   Карибский   кризис   
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6  комментариев
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Барт Симпсон День назад
"Батисту в СССР называли диктатором он плевал на Конституцию, ввел цензуру в СМИ и так далее" - кого-то мне он напоминает...
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Delhana Барт Симпсон День назад
Да, у нас на украние, просто насрали в конституцию, а сми разрешены только свидомые, даже интернет ресурсы частично блокированы.
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19k
Сибиряк 12 часов назад
надо бы снова с Кубой наладить, и воткнуть туда гиперзвук.
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Владислав Грецов День назад
у деда остались фото как Фидель и компания по Питеру гуляет...забавно было посмотреть...
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