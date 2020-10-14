58 лет Карибскому кризису

Нарком СССР Климент Ворошилов и президент Турции Мустафа Кемаль Ататюрк, 1933 год



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Однако после смерти Ататюрка отношения между Турцией и СССР стали ухудшаться. Вошедший во вкус после Второй мировой войны Сталин вдруг понял: что турки, обманули большевиков 25 лет назад!



В 1946 году СССР и лично товарищ Сталин предъявили Турции территориальные претензии, потребовав вернуть обратно все земли, которыми товарищ Ленин наградил османов в 1921 году.



На Потсдамской конференции вопрос пересмотра границы увязывался с перспективами возвращения армянской диаспоры в СССР. Так, Молотов говорил Энтони Идену:

«Всего в Советской Армении живёт около 1 миллиона армян, а вне территории Советской Армении, за границей, проживает свыше 1 миллиона армян. Когда территория армян расширится, многие армяне, проживающие за границей, будут стремиться возвратиться на родину. Армяне очень способные и энергичные люди, особенно в хозяйственных вопросах. Пусть турки отдадут Советскому Союзу армян, это будет справедливо



Турки «нажаловались старшим», после чего их незамедлительно приняли в НАТО, а СССР пришлось добровольно отказаться от территориальных претензий, выставив себя в идиотском виде. С тех пор Турция рассматривала СССР только как потенциального врага и сделалась своеобразным форпостом США.

Карибский кризис был вызван логикой Холодной войны и начавшейся гонки вооружений. В начале 60-х годов американцы разместили в Турции полтора десятка баллистических ракет средней дальности, которые в случае чего могли нанести удар по европейской части СССР.



Тем временем произошло восстание на Кубе, где власть захватил Кастро, тогда еще не бывший коммунистом. Кастро действовал от имени оппозиционной коалиции, куда входили как левые, так и либералы с националистами.



Кастро боролся против президента Кубы Батисты, ловкого проходимца пробившегося на вершины кубинской власти. Благодаря доверительным отношениям с лидерами американского преступного мира, он превратил Кубу во второй Лас-Вегас. Туда начали активно инвестировать средства американские гангстеры, которых постепенно выживало из страны и бизнеса правительство США, а также организованные мормоны, активно вкладывавшиеся в «цитадели порока» в Невады.



Батисту в СССР называли диктатором — он плевал на Конституцию, ввел цензуру в СМИ и так далее, но по меркам региона его можно было считать настоящим гуманистом. Например, Фидель Кастро за участие в первом неудавшемся мятеже получил 15 лет лишения свободы и уже через полтора года попал под амнистию.



А лидер другого неудавшегося военного заговора против Батисты получил всего восемь лет. В общем, рассказы про кровавого диктатора Батисту — из одной оперы с рассказами большевиков про Николая Кровавого.



Кастро был сыном богатого землевладельца и получил лучшее из возможных на Кубе образование. Но ссора Фиделя с американцами внезапно оказалась подарком для СССР. Его попытки договориться с американцами закончились провалом. Тогда Кастро объявил о коммунистических симпатиях и обратился за поддержкой к советской стороне.



И вот в 1962 году Хрущева осенило: а ведь можно попугать Америку, установив наши ракеты на Кубе. Заодно и вынудить их отказаться от вторжения на остров. Мысль понравилась всем, договоренность с Кастро была достигнута быстро, и началась спецоперация «Анадырь».



Свое название она получила специально в конспиративных целях: солдатам, которых перебрасывали на Кубу, до отправления говорили, что готовят к учениям на Чукотке. Для отвода глаз им даже выдали зимнее спецобмундирование. Командиров судов, везших солдат и необходимое оборудование, также не известили о маршруте, они узнали его только вскрыв конверты, когда отошли от берега.



Советской стороне повезло, что на пике транспортных перевозок на Карибах установилась нелетная погода и американские самолеты-разведчики не летали, благодаря чему советские специалисты разместили ракеты, спрятав их между пальм. Конечно, надолго такой маскировки не хватило бы, но это и не планировалось.



14 октября погода улучшилась и американский самолет сделал облет территории. К этому моменту большая часть советского груза уже была доставлена на Кубу. Изучив полученные фотографии, американские эксперты пришли к выводу, что прямо под боком у США размещены советские ракеты с ядерными боеголовками.



Ситуация была сложной. Очевидно, что американцы легко могли смести хилый советский контингент на Кубе вместе с кубинской армией, но что было делать с ракетами? Ведь они могли успеть нанести удар по Америке. Дипломатические переговоры не принесли успеха, СССР первое время отрицал поставки ракет.



Тогда США решили объявить блокаду Кубе, пойдя на дипломатическую хитрость. Была объявлена не блокада, а карантин (только для военных грузов), и не от имени США, а от Организации американских государств, поскольку блокада является актом агрессии и фактически объявления войны, а вот размещение ракет на Кубе никаких правил не нарушало.



После блокады возникла неиллюзорная угроза военных столкновений между советскими и американскими кораблями. Более того, американские генералы отчаянно давили на Кеннеди, требуя немедленно нанести превентивный удар по Кубе и взять ее под контроль, чтобы обезопасить себя от удара. Однако существовал риск, что советская сторона ответит на американскую атаку, и ответит так, что мало не покажется никому.



В ходе переговоров стороны вообще отбросили традиционную дипломатию и вели их по линии спецслужб, а затем и напрямую, через доверенных людей. При этом на публику обе стороны играли мускулами, бряцали оружием и показательно хмурили брови, однако в личных переговорах были предельно вежливы и аккуратны в словах. Примерно так:



— Дорогой Джон, ты же понимаешь, что мы не сумасшедшие. Мы не собираемся начинать ядерную войну и наносить по вам удар, просто мы нервничаем из-за возможного вторжения на Кубу. И вообще, давайте жить дружно.



— Дорогой Никита, я вас прекрасно понимаю, но вы тоже поймите, что мы нервничаем из-за ваших ракет прямо у нас под боком. Если вы их уберете, то и мы пообещаем на Кубу не нападать, и даже в Турции согласны убрать ракеты.



Как только конфликт достиг той стадии, когда грозил выйти из-под контроля, обе стороны резко обрели благоразумие и сдержанность.



В результате мир пережил две непростые недели, но благоразумие все же возобладало. Хотя военные с обеих сторон подначивали политиков нанести удар, они не поддались на провокации и в итоге пришли к компромиссу.



СССР демонтировал ракеты в обмен на гарантии невторжения американцев на Кубу и сворачивание американских ракет (уже устаревших к тому времени) в Турции. Единственным недовольным был Фидель Кастро, который просто орал на советских союзников, требуя нанести ядерный удар по Америке.