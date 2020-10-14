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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (30 фото)

Автор:
14 октября 2020 07:45
Метки: комментарии   политика   юмор   
4439
30
Политические комментарии с сарказмом.
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21k
Е-Лена 2 дня назад
Все так, только это не Львов. А Станиславов (Ивано-Франковск). Улица Грюнвальдская. Идут от вокзала к центру.
Хотя... я не удивлюсь, если мне ответят - "А какая разница?!"
И будут правы. Никакой.
...
Но по поводу Дуды!!! Если это правда - то ОЧЕНЬ хотелось бы, чтобы это увидели и в Польше, а не только в Болехове. Чтобы ЗНАЛИ - надпись на том памятнике жертвам бандеровцев во Вроцлаве - пророческая.
"Если, Боже, я забуду о них, то Ты, Боже, забудь обо мне!"
Все так, только это не Львов. А Станиславов (Ивано-Франковск). Улица Грюнвальдская. Идут от вокзала к центру. Хотя... я не удивлюсь, если мне ответят - "А какая разница?!" И будут правы. Никакой. ... Но по поводу Дуды!!! Если это правда - то ОЧЕНЬ хотелось бы, чтобы это увидели и в Польше, а не только в Болехове. Чтобы ЗНАЛИ - надпись на том памятнике жертвам бандеровцев во Вроцлаве - пророческая. "Если, Боже, я забуду о них, то Ты, Боже, забудь обо мне!"
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25k
Ashabad 11 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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Комментарий удален. Причина: флуд
−33
Князь Курбский 21 час назад
Австрия AT 25.50 € 4'080.00 € 370'481.00 RUB
2 Бельгия BE 31.20 € 4'992.00 € 453'295.00 RUB
3 Болгария BG 5.00 € 800.00 € 72'644.00 RUB
4 Венгрия HU 7.90 € 1'264.00 € 114'777.00 RUB
5 Германия DE 27.70 € 4'432.00 € 402'444.00 RUB
6 Греция GR 12.80 € 2'048.00 € 185'967.00 RUB
7 Дания DK 38.30 € 6'128.00 € 556'448.00 RUB
8 Ирландия IE 28.00 € 4'480.00 € 406'803.00 RUB
9 Испания ES 16.20 € 2'592.00 € 235'365.00 RUB
10 Италия IT 20.50 € 3'280.00 € 297'838.00 RUB
11 Кипр CY 14.10 € 2'256.00 € 204'855.00 RUB
12 Латвия LV 7.80 € 1'248.00 € 113'324.00 RUB
13 Литва LT 8.80 € 1'408.00 € 127'853.00 RUB
14 Люксембург LU 36.90 € 5'904.00 € 536'108.00 RUB
15 Мальта MT 14.10 € 2'256.00 € 204'855.00 RUB
16 Нидерланды NL 27.80 € 4'448.00 € 403'897.00 RUB
17 Польша PL 8.70 € 1'392.00 € 126'400.00 RUB
18 Португалия PT 11.60 € 1'856.00 € 168'533.00 RUB
19 Румыния RO - - -
20 Словакия SK 9.20 € 1'472.00 € 133'664.00 RUB
21 Словения SI 16.00 € 2'560.00 € 232'459.00 RUB
22 Финляндия FI 27.00 € 4'320.00 € 392'274.00 RUB
23 Франция FR 24.60 € 3'936.00 € 357'405.00 RUB
24 Хорватия HR 9.50 € 1'520.00 € 138'023.00 RUB
25 Чешская Республика CZ 9.90 € 1'584.00 € 143'834.00 RUB
26 Швеция
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1k
cnob7 Князь Курбский 11 часов назад
х.у.й.л.о- исчезни
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2k
Алекс День назад
Да... часа хватит.
Да... часа хватит.
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989
Максим Николаев Алекс 17 часов назад
самое смешное, флаг поднимет вчерашний бендеровец, надев женское платье. Это вроде у них за всегда так происходит...
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27k
winergy2012 День назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
SR День назад
Что выпячиваете на показ? Тупость и дикость? Давно уже выглядите как международный гопник, отжимающий телефоны. И этим гордитесь. Убогие...
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50k
Серый SR 19 часов назад
Классическое хохлосвинское: А НАС ЗА ЩО?! )) Вам значит можно картинки про Россию постить, а как про вас так сразу на визг переходите )
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5k
SR Серый 10 часов назад
Кому "вам" дурень? И, по поводу хохлов. Ты в своем свинарнике разберись для начала, а потом к другим лезь.
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50k
Серый SR 10 часов назад
И ещё классическо хохляцкое: НЕТ ТЫ )) Потому как, повторюсь, русский уже забыли и со словарным запасом плохо, потому воруете чужие фразы и пытаетесь их проецировать. Как ты, свинота лживая тупая, даже не заметил что спёр мою фразу из соседнего диалога и мне же отправил ) тупость хохлов не имеет предела ))
Кстати, ты какого чялена сюда влез? Иди в своём хлеву со своим стадом парнокопытным разбирайся, мразота чубатая.
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5k
SR Серый 9 часов назад
Успокойся, больной мальчик, скоро таблетки принесут. И лучше не говори ничего, хоть издалека за умного сойдешь. Хотя, нет. Ты с любого расстояния на дебила похож. Лучше бы твоя мама аборт сделала. Наплодили дегенератов.
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50k
Серый SR 5 часов назад
И снова стандартный набор хохлошкольника: играете в врача )) диагнозы, таблетки. Какие же вы, дебилоиды свинявые, предсказуемые, пипец. Что дальше? НЕт ты, сам такой, или просто на оскорбления перейдёшь, тупень хрюкающий?
Обожаю когда вы рвётесь и обсираетесь) Хохол не может не обосраться! Мака шаровары уже постирала тебе? Или не одна пара у тебя, есть ещё штаны за 40 гривен?
Иди сопли утри, швайнокарась опущенный.
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1k
jagyja День назад
какая-то навозная куча. всё в одну сгрёб автор. при чем тут Тихановская...
легитимность ВВП определят россияне, легитимность Тихановской в РБ определили белорусы.
Лукашенко держится лишь на силовом аппарате, в котором кстати говоря далеко не все за него.
задержанные сообщают, что в РУВД их поддерживают люди в погонах. и явление это частое.
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4k
Сергей jagyja День назад
Во меня всегда мучает вопрос. Если власти объявят что на тот или иной митинг оппозиции не будут направлять силовые подразделения, не будут никого задерживать и вообще не будут вмешиваться. 1) Как быстро митингующие загадят и разнесут все вокруг. 2) Как быстро опи....... оппозиционеров адекватные люди когда поймут что за это им ничего не будет. Пойми, силовики в первую очередь защищают бездельников (ой извините, борцов с рЫжимом я конечно же хотел сказать), от абсолютного большинства, и уже только во вторую очередь не дают обгадить всё вокруг, и не загадится самим протестующем.
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5
Хог Сергей День назад
если на митинги не будут направлять силовые подразделения, то такой митинг зачахнет за пару часов, так как провоцировать некого. А просто за прогулки не платят
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6k
ALFIE День назад
Комментарий к фото
процентов 30, я бы сказал, а еще столько же "косят" под них, дабы выбить себе преференции и выгоду..некоторые просто "приспособились", ибо им на все чихать....

процентов 30, я бы сказал, а еще столько же "косят" под них, дабы выбить себе преференции и выгоду..некоторые просто "приспособились", ибо им на все чихать....
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6k
ALFIE День назад
Комментарий к фото
слабенько..буквально пару недель назад одну овцу прибили нафег за айфон или типа того..а тут просто шмон.."ну такое" (с)

слабенько..буквально пару недель назад одну овцу прибили нафег за айфон или типа того..а тут просто шмон.."ну такое" (с)
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6k
ALFIE День назад
Комментарий к фото
ну он то все верно говорит, и для "виду" люто правильный чувак, который может и договориться, а злая хунта уже 7й год не дает..но сдается мне, Витя, тоже не простой чувак, очень не простой...

ну он то все верно говорит, и для "виду" люто правильный чувак, который может и договориться, а злая хунта уже 7й год не дает..но сдается мне, Витя, тоже не простой чувак, очень не простой...
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7k
Sasa ALFIE День назад
Комментарий к фото
Согласен. Не простой дядя. При тех пророссийских заявлениях, которые он открыто говорит, его должны были уже давно если не прибить, так посадить в независимой от разума стране. А он вон по России разъезжает и в Раде заседает.
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6k
ALFIE День назад
Комментарий к фото
у пшеко президента есть твиттор , который он реально читает? надо чтоб ольгинские накидали фоточек, можно без вопросов сопутствующих даже ^_^

у пшеко президента есть твиттор , который он реально читает? надо чтоб ольгинские накидали фоточек, можно без вопросов сопутствующих даже ^_^
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6k
ALFIE День назад
Комментарий к фото
азерский айтен, возвращайся в свой баку (с) алверды.

азерский айтен, возвращайся в свой баку (с) алверды.
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357k
Алексей День назад
ну сильно преувеличил . в перыве минут 10-20 в сторону запада взлетят самолеты с америкосами к себе на родину, еще минут через десять в Аргентину взлетят пара самолетов с верхушкой усраины. а пока он взлетает над радой те кому не хватило места в самолете будут вывешивать флаг России и печь пироги для встречи с Шойгу и петь русские песни
ну сильно преувеличил . в перыве минут 10-20 в сторону запада взлетят самолеты с америкосами к себе на родину, еще минут через десять в Аргентину взлетят пара самолетов с верхушкой усраины. а пока он взлетает над радой те кому не хватило места в самолете будут вывешивать флаг России и печь пироги для встречи с Шойгу и петь русские песни
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512
Злодей 2 дня назад
В россии все так обедают ))
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