Политические комментарии с сарказмом.
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5.
В этой новости прекрасно всё!!! Русофоб - это либо гомосек, либо наркоман, либо и то и другое одновременно...
13.
Вопрос - почему президент Польши Дуда восстанавливает бандеровские мемориалы в Польше, и приветствует почетный караул бандеровским приветствие снимается.
Оказывается,двоюродный дедушка президента Польши - каратель Михаил Дуда, кличка "Громенко" . Член ОУН с 1937. В 1939 году отправился в Рейх и после спецподготовки попал в спецбатальон «Роланд».
Оказывается,двоюродный дедушка президента Польши - каратель Михаил Дуда, кличка "Громенко" . Член ОУН с 1937. В 1939 году отправился в Рейх и после спецподготовки попал в спецбатальон «Роланд».
20.
Наркоманы гребаные.
На протяжении сегодняшнего дня, тринадцатого октября, на территориях ответственности наших бригад было зафиксировано шесть нарушений соглашений, которые начали действовать двадцать седьмого июля 2020 года. Все нарушения были со стороны российско-оккупационных войск. Более подробно об этом говорится в сообщении штаба ООС.
Авторский пост
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Метки: комментарии политика юмор
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Хотя... я не удивлюсь, если мне ответят - "А какая разница?!"
И будут правы. Никакой.
...
Но по поводу Дуды!!! Если это правда - то ОЧЕНЬ хотелось бы, чтобы это увидели и в Польше, а не только в Болехове. Чтобы ЗНАЛИ - надпись на том памятнике жертвам бандеровцев во Вроцлаве - пророческая.
"Если, Боже, я забуду о них, то Ты, Боже, забудь обо мне!"
2 Бельгия BE 31.20 € 4'992.00 € 453'295.00 RUB
3 Болгария BG 5.00 € 800.00 € 72'644.00 RUB
4 Венгрия HU 7.90 € 1'264.00 € 114'777.00 RUB
5 Германия DE 27.70 € 4'432.00 € 402'444.00 RUB
6 Греция GR 12.80 € 2'048.00 € 185'967.00 RUB
7 Дания DK 38.30 € 6'128.00 € 556'448.00 RUB
8 Ирландия IE 28.00 € 4'480.00 € 406'803.00 RUB
9 Испания ES 16.20 € 2'592.00 € 235'365.00 RUB
10 Италия IT 20.50 € 3'280.00 € 297'838.00 RUB
11 Кипр CY 14.10 € 2'256.00 € 204'855.00 RUB
12 Латвия LV 7.80 € 1'248.00 € 113'324.00 RUB
13 Литва LT 8.80 € 1'408.00 € 127'853.00 RUB
14 Люксембург LU 36.90 € 5'904.00 € 536'108.00 RUB
15 Мальта MT 14.10 € 2'256.00 € 204'855.00 RUB
16 Нидерланды NL 27.80 € 4'448.00 € 403'897.00 RUB
17 Польша PL 8.70 € 1'392.00 € 126'400.00 RUB
18 Португалия PT 11.60 € 1'856.00 € 168'533.00 RUB
19 Румыния RO - - -
20 Словакия SK 9.20 € 1'472.00 € 133'664.00 RUB
21 Словения SI 16.00 € 2'560.00 € 232'459.00 RUB
22 Финляндия FI 27.00 € 4'320.00 € 392'274.00 RUB
23 Франция FR 24.60 € 3'936.00 € 357'405.00 RUB
24 Хорватия HR 9.50 € 1'520.00 € 138'023.00 RUB
25 Чешская Республика CZ 9.90 € 1'584.00 € 143'834.00 RUB
26 Швеция
Кстати, ты какого чялена сюда влез? Иди в своём хлеву со своим стадом парнокопытным разбирайся, мразота чубатая.
Обожаю когда вы рвётесь и обсираетесь) Хохол не может не обосраться! Мака шаровары уже постирала тебе? Или не одна пара у тебя, есть ещё штаны за 40 гривен?
Иди сопли утри, швайнокарась опущенный.
легитимность ВВП определят россияне, легитимность Тихановской в РБ определили белорусы.
Лукашенко держится лишь на силовом аппарате, в котором кстати говоря далеко не все за него.
задержанные сообщают, что в РУВД их поддерживают люди в погонах. и явление это частое.
процентов 30, я бы сказал, а еще столько же "косят" под них, дабы выбить себе преференции и выгоду..некоторые просто "приспособились", ибо им на все чихать....
слабенько..буквально пару недель назад одну овцу прибили нафег за айфон или типа того..а тут просто шмон.."ну такое" (с)
ну он то все верно говорит, и для "виду" люто правильный чувак, который может и договориться, а злая хунта уже 7й год не дает..но сдается мне, Витя, тоже не простой чувак, очень не простой...
у пшеко президента есть твиттор , который он реально читает? надо чтоб ольгинские накидали фоточек, можно без вопросов сопутствующих даже ^_^
азерский айтен, возвращайся в свой баку (с) алверды.