20.

На протяжении сегодняшнего дня, тринадцатого октября, на территориях ответственности наших бригад было зафиксировано шесть нарушений соглашений, которые начали действовать двадцать седьмого июля 2020 года. Все нарушения были со стороны российско-оккупационных войск. Более подробно об этом говорится в сообщении штаба ООС.