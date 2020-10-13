Политические комментарии с сарказмом.
6.
Кучно пошло сегодня. Вот и началось народное признание, с вытекающими бонусами...
Во время поездки Тихановской в Словакию, намеченная встреча с диаспорой сорвалась, ибо местные спецслужбы предупредили, что на встрече ей собираются тупо набить морду. В целях безопасности, встречу отменили.
10.
Отличная работа ФСБ. Но есть вопрос, а откуда там террористы взялись? Материализовались из воздуха или пришли из соседней Грузии?
14.
Админы змагарских каналов, доблестно сражающие за счастие белорусов из Польши и Литвы, ехидно ухмыляясь, рассказывают, как науськанные ими идиоты поджигают дома силовиков. Самим провокаторам, разумеется, ничего не угрожает. Зато когда дурноватые и злобные революционеры будут пойманы, мы наверняка услышим немало восхитительных историй про репрессии и преследования «мирных» активистов которые «ничего плохого не делали».
15.
16.
ПУСТЬ ТЕПЕРЬ ВЫРОДКОВ ВСЕХ ВАЛЯТ ИБО НАСТОХЕРЕЛИ ЭТИ ПОДПИНДОСНЫЕ ЗМАГАРЫ !!! РАБОТАЙТЕ, БРАТЬЯ!!!
22.
ТУРКИ ВМЕСТЕ С ЕВРЕЯМИ ПРАЗДНУЮТ ПОБЕДУ НАД АРМЯНАМИ
23.
Зеленский нашел удобный повод слиться с поста президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский как был актером и клоуном, так им и остается. Он понял, что погорячился, когда решил участвовать в предвыборной кампании, однако раз выбрали главой государства, приходится тянуть лямку и не жаловаться. Ведь сам вроде бы этого хотел.
Зеленский пожалел, что не рискнул уехать из Украины и попробовать покорить Голливуд. Как знать, может он проснулся бы знаменитым, сыграв в каком-то фильме? Зеленскому 42 года. Возраст для артиста, прямо скажем, критический. Если сейчас не рискнуть и не попытать счастья, через пару лет будет поздно – в Голливуде и без него найдется кому играть стариков.
Единственное, что останавливает Зеленского, это эпидемия коронавируса в Штатах – США на первом месте в мире по уровню заболеваемости и смертности. Там сейчас не до фильмов и «Голливуда», поэтому артист ждет лучших времен, а пока они не наступили, живет на деньги, которые ему платят за то, что изображает из себя президента.
Зеленский пожалел, что не рискнул уехать из Украины и попробовать покорить Голливуд. Как знать, может он проснулся бы знаменитым, сыграв в каком-то фильме? Зеленскому 42 года. Возраст для артиста, прямо скажем, критический. Если сейчас не рискнуть и не попытать счастья, через пару лет будет поздно – в Голливуде и без него найдется кому играть стариков.
Единственное, что останавливает Зеленского, это эпидемия коронавируса в Штатах – США на первом месте в мире по уровню заболеваемости и смертности. Там сейчас не до фильмов и «Голливуда», поэтому артист ждет лучших времен, а пока они не наступили, живет на деньги, которые ему платят за то, что изображает из себя президента.
25.
Крадущийся голодный дракон, затаившийся сытый медведь
Китай, который стремится стать супердержавой и демонстрирует производственную и военную мощь, теперь может быть поставлен на колени из-за нехватки продовольствия. Резкий рост цен на сельскохозяйственную продукцию усиливает опасения по поводу продовольственной безопасности Китая.
26.
Удар российских военных уничтожил базу турецких боевиков в Сирии, направлявшихся в Карабах.
27.
Генералы НАТО были напуганы преимуществом нового вооружения Су-57
30.
Кто сказал что активисты BLM некультурные? Вот смотрите по музеям ходят.
32.
На Украине сейчас живо дискутируется вопрос об избрании Президента Парламентом. Вот бы неплохо было избирать и Парламент в Парламенте. По крайней мере, народ не отвлекали бы от выживания хернёй всякой.
Новость дня: Победитель конкурса «Как вывести Украину из кризиса?» дисквалифицирован! Его предложение погрузить всех народных депутатов Верховной Рады на баржу и затопить оказалось невыполнимым: ОНИ НЕ ТОНУТ!
100 процентов жителей Украины считают, что идиоты не должны править их страной. Но результаты выборов постоянно опровергают это мнение абсолютного большинства населения.
Новость дня: Победитель конкурса «Как вывести Украину из кризиса?» дисквалифицирован! Его предложение погрузить всех народных депутатов Верховной Рады на баржу и затопить оказалось невыполнимым: ОНИ НЕ ТОНУТ!
100 процентов жителей Украины считают, что идиоты не должны править их страной. Но результаты выборов постоянно опровергают это мнение абсолютного большинства населения.
38.
Плотный строй легких истребителей МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" ВКС России. Летчики летят в метрах друг от друга, показывая слаженность!
Авторский пост
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Не удивлюсь даже, если они уже давно отсиживают свои толстые жопы на рынках Краснодара, Сочи, Москвы и других городов РФ.
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а можно на левобережную украину просто через консульство в Харькове? без посредников из куева и откатчиков и т.д.? люди заплатят, все честно. можно даже двойную цену, чтобы на вырученное - бесплатно стариков и детей в детдомах привить от этой заразы.
а втихоря еще раздайте автоматы, визитку Путина, и "добро" на действия ;)
- Я вам вчера две пачки выписал, жрете вы их, что ли?
- Нет мля, в жопу запихиваю....
Альеше надо правильно читать инструкцию к лекарству, перед применением...