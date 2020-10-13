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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (32 фото + 7 видео)

Автор:
13 октября 2020 07:54
Метки: комментарии   политика   юмор   
3946
32
7
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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235k
NAZARETH Автор поста 3 дня назад
Политические комментарии из инета
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26k
Максим 2 дня назад
Политические комментарии из инета
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2k
Евлампий 2 дня назад
Как прижало так сразу Путин помоги

Как прижало так сразу Путин помоги
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4k
Сергей 2 дня назад
Еще бы закон приняли разрешающий ГРУ преследовать, задерживать и уничтожать врагов России по всему миру, где бы те не находились. Думаю после пары тройки случаев "загадочных" смертей от ураганной диареи и самоубийств половником, многие бы призадумались.
Еще бы закон приняли разрешающий ГРУ преследовать, задерживать и уничтожать врагов России по всему миру, где бы те не находились. Думаю после пары тройки случаев "загадочных" смертей от ураганной диареи и самоубийств половником, многие бы призадумались.
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7k
Андрей Ма-С Сергей 2 дня назад
А мне вот интересно, михалков с своими "утомленками" и "покажисиськами" попадает под этот закон??? И если попадает (что несомненно) когда и как его накажут???
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14k
Поручик Андрей Ма-С 2 дня назад
У меня был настоящий ШОК, когда я случайно увидел этого говнодеятеля, комментирующего по телеку на Первом канале прохождение "Бессмертного полка"! Это ж до какой степени надо быть пассивным ненатуралом-зоолюбителем, чтобы автора "Предстояния" допустить "в телевизор", да ещё и в День Победы?!
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188k
Северное сияние 2 дня назад
Очень хочу увидеть фотки этих армян с картинки. Где они на передовой, с оружием в руках, защищают Карабах.
Не удивлюсь даже, если они уже давно отсиживают свои толстые жопы на рынках Краснодара, Сочи, Москвы и других городов РФ.
Очень хочу увидеть фотки этих армян с картинки. Где они на передовой, с оружием в руках, защищают Карабах. Не удивлюсь даже, если они уже давно отсиживают свои толстые жопы на рынках Краснодара, Сочи, Москвы и других городов РФ.
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353k
rusfet 2 дня назад
Ребят,- комментарий вообще не в тему,--если кто знает подскажите как разблокировать графический ключ на андроиде( по пьяни поменял,теперь вспомнить не могу) в инете ничего подходящего не нашёл.
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3k
евгений rusfet 2 дня назад
ХЗ. только если на заводские настройки сбросить через кнопки (если разблокировать не можешь)
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188k
Северное сияние rusfet 2 дня назад
Смотри видео на Ютюбе. У дочки такая же беда была. Она на Ютюбе нашла, как проблему решить. Вот только не помнит, какой именно ролик.
https://www.youtube.com/results?search_query=как разблокировать графический ключ на андроидеhttps://www.youtube.com/results?search_query=как разблокировать графический ключ на андроиде
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3k
OldWiseOwl rusfet 2 дня назад
4pda тебе в помощь, милчеловек
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25k
Ashabad 2 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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6k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
а можно на левобережную украину просто через консульство в Харькове? без посредников из куева и откатчиков и т.д.? люди заплатят, все честно. можно даже двойную цену, чтобы на вырученное - бесплатно стариков и детей в детдомах привить от этой заразы. а втихоря еще раздайте автоматы, визитку Путина, и "добро" на действия ;)

а можно на левобережную украину просто через консульство в Харькове? без посредников из куева и откатчиков и т.д.? люди заплатят, все честно. можно даже двойную цену, чтобы на вырученное - бесплатно стариков и детей в детдомах привить от этой заразы.
а втихоря еще раздайте автоматы, визитку Путина, и "добро" на действия ;)
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353k
rusfet 2 дня назад
Политические комментарии из инета
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353k
rusfet 2 дня назад
Политические комментарии из инета
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1k
Яков rusfet 2 дня назад
значит скоро новый майдан
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353k
rusfet 2 дня назад
Политические комментарии из инета
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1k
Федор Медведев 2 дня назад
мне понятна радость азеров, ну отвоевали что-то возможно, и то под вопросом. А турки, и тем более Израиль, чего радуются то?
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33k
Андрей Старосельский 2 дня назад
Там есть Остров и вот, когда там откроем военно морскую базу, то америкоссы реально приху@еют, а ибо не йух у наших границ "кинологические" базы открывать...
Там есть Остров и вот, когда там откроем военно морскую базу, то америкоссы реально приху@еют, а ибо не йух у наших границ "кинологические" базы открывать...
Там есть Остров и вот, когда там откроем военно морскую базу, то америкоссы реально приху@еют, а ибо не йух у наших границ "кинологические" базы открывать...
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33k
Андрей Старосельский 3 дня назад
- Доктор, у меня свечки закончились.
- Я вам вчера две пачки выписал, жрете вы их, что ли?
- Нет мля, в жопу запихиваю....
Альеше надо правильно читать инструкцию к лекарству, перед применением...
- Доктор, у меня свечки закончились. - Я вам вчера две пачки выписал, жрете вы их, что ли? - Нет мля, в жопу запихиваю.... Альеше надо правильно читать инструкцию к лекарству, перед применением...
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NAZARETH

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