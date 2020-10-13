23.

Президент Украины Владимир Зеленский как был актером и клоуном, так им и остается. Он понял, что погорячился, когда решил участвовать в предвыборной кампании, однако раз выбрали главой государства, приходится тянуть лямку и не жаловаться. Ведь сам вроде бы этого хотел.



Зеленский пожалел, что не рискнул уехать из Украины и попробовать покорить Голливуд. Как знать, может он проснулся бы знаменитым, сыграв в каком-то фильме? Зеленскому 42 года. Возраст для артиста, прямо скажем, критический. Если сейчас не рискнуть и не попытать счастья, через пару лет будет поздно – в Голливуде и без него найдется кому играть стариков.

Единственное, что останавливает Зеленского, это эпидемия коронавируса в Штатах – США на первом месте в мире по уровню заболеваемости и смертности. Там сейчас не до фильмов и «Голливуда», поэтому артист ждет лучших времен, а пока они не наступили, живет на деньги, которые ему платят за то, что изображает из себя президента.