На Донбассе наконец то тишина

Я очень рад что сегодня на Донбассе не стреляют. Мой одноклассник артиллерист пишет мне что у них перемирие.. Ожидают комиссию из Киева в гости..
Я не знаю кто за этим стоит.. Но по моему пора уже остановиться..То что перемены к лучшему уже идут всем видно.. люди возвращаются домой.. Как было понятно уже не будет - будет все на новых условиях..
Но Мы пишем нашу историю!..
Но Мы пишем нашу историю!..
Авторский пост
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Просто бездуховность в мире процветает.
Уточкою губы, «селфи» с голым задом…
Были бы финансы… Доброты не надо…
Мимо инвалидов и котов облезлых
Едет модный перец с фейсом бесполезным…
У него стабильность… Папа в депутатах
И диплом не хилый… Он учился в Штатах.
Кто-то за идею и семью воюет…
Кто-то из генштаба званьями торгует…
Звёзды на погонах за продажу пленных,
Но они дешевле слёз обыкновенных…
Горе-командиру вдруг «героя» дали,
Чтоб в котле и дальше те своих бросали…
Чтобы брат на брата за авто и дачу…
Кто в бою бесплатно – жизнь отдал на сдачу…
Продаются кресла, галстуки, портфели,
Новости в газетах и большие цели…
Отыщите совесть за вознагражденье.
Курс души обвален за одно мгновенье…
Ненависть затмила в людях состраданье.
Главная задача – просто выживанье…
То, за что боролись – оказалось бредом…
Как в войне с собою одержать победу?
Только смех детишек возвращает к Богу,
Ведь войною к миру не найти дорогу…
Небо смотрит сверху и от слёз седеет…
Вещи дорожают… Люди дешевеют…
если ты отвечаешь на мой вопрос, то кликай на ответ. иначе это просто не видно и смысл зачастую теряется.
это я спросил тебя - на чьей стороне.
то есть - твой одноклассник из Канады, есть артилерист в ДНР, который ждёт коммиссию из Киева???
то шо в ДНР, то неудивительно.
я знаю людей лично (офицеры Бундесвера), которые за свой счёт, брали отпуск и ехали за Донецк воевать в 2014ом.
то шо беспредел должен быть наказан. сейчас все дома. служат дальше. всё хорошо у них.
артилерист из Канады - это уже нонсенс, ну ..ОК...
но комиссия из Киева в Донецке???углуби новость будь ласка.
чувак, ты не дальнобойщиком работаешь?
ну шо за мрази..
плохо им шо не стреляют???
одноклассник на киевской стороне воюет?
кстати я мову могу. только писати не вмию, то шо нэ вчыв николы.
только на слух и половым путём. вырос с дитями западэнцев в Казахстане и у Львови пару рокив у войску був.
мова - ваще легко! вот киевське телебачиння - тяжко. они слова новые выдумывают, иногда фиг поймёшь!
москали кляты)))
если честно, то я не всегда знаю какое слово украинское, какое русское.
а вот он нивзуб толкнуть!!!