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На Донбассе наконец то тишина

На Донбассе наконец то тишина (2 фото)

Автор:
11 октября 2020 12:10
Метки: война   глупость   люди   
821
2
Я очень рад что сегодня на Донбассе не стреляют. Мой одноклассник артиллерист пишет мне что у них перемирие.. Ожидают комиссию из Киева в гости..

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Метки: война   глупость   люди   
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Андрей Вырвихвист 2 дня назад
Самое главное - Республики на деле показали и доказали то, что они действительно достойный народ, который не сломить всякому мерзопакостному и злобному рогулью, что ныне правит Украиной. Очень жаль мирное население и преклоняюсь перед павшими воинами Донбасса...
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731
YAKOV 22 часа назад
Люди дешевеют, вещи дорожают…
Просто бездуховность в мире процветает.
Уточкою губы, «селфи» с голым задом…
Были бы финансы… Доброты не надо…

Мимо инвалидов и котов облезлых
Едет модный перец с фейсом бесполезным…
У него стабильность… Папа в депутатах
И диплом не хилый… Он учился в Штатах.

Кто-то за идею и семью воюет…
Кто-то из генштаба званьями торгует…
Звёзды на погонах за продажу пленных,
Но они дешевле слёз обыкновенных…

Горе-командиру вдруг «героя» дали,
Чтоб в котле и дальше те своих бросали…
Чтобы брат на брата за авто и дачу…
Кто в бою бесплатно – жизнь отдал на сдачу…

Продаются кресла, галстуки, портфели,
Новости в газетах и большие цели…
Отыщите совесть за вознагражденье.
Курс души обвален за одно мгновенье…

Ненависть затмила в людях состраданье.
Главная задача – просто выживанье…
То, за что боролись – оказалось бредом…
Как в войне с собою одержать победу?

Только смех детишек возвращает к Богу,
Ведь войною к миру не найти дорогу…
Небо смотрит сверху и от слёз седеет…
Вещи дорожают… Люди дешевеют…
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6k
? ? ? День назад
дай бог..
дай бог..
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21k
Slawa49 День назад
а шумеры реально думают что Донбасс вернется)))))))))) а на аллее ангелов они были???
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20k
Ваня 2 дня назад
скорее бы вся эта муйня закончилась...
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2k
Запускайте Берлагу! 2 дня назад
Гордимся вами, Братья!
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1k
Андрей Вырвихвист 2 дня назад
Але наші танки і гармати повинні бути готові захистити Респубкіку від українського мракобісся!
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1k
cnob7 Андрей Вырвихвист 2 дня назад
ну да, одна Российская провинция уже отложилась- это Крым. потом будет Донбасс, Одесса, Харьков, Днепропетровск. Истинно Российские земли
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1k
cnob7 Андрей Вырвихвист 2 дня назад
мой отец родом с Украины. из-под Харькова. село Козиевка, Краснокутского района. я мелким всегда туда летом ездил-лучшие годы детства. а теперь мой троюродный брат, с которым мы гоняли ловить карасей на пруд, зигает на каждом шагу и твердит про шумерское начало и выкопанное Черное море. мои тамошние родственники умерли после е.б.а.н.о.г.о майдауна
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1k
Андрей Вырвихвист cnob7 2 дня назад
У меня тоже такие есть. Тоже практически нацисты. Мы друг друга чуть ли не врагами считаем. Это дикость, но человек ко всему привыкает и даже к такому чудовищному факту, что в собственном роду есть те, кто разделяет нацистскую идеологию.
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6k
ALFIE Андрей Вырвихвист 2 дня назад
не все понял ваш тонкий посыл, ой не все....
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71k
Я Только спросить. Автор поста Андрей Вырвихвист 17 часов назад
100%
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71k
Я Только спросить. Автор поста 2 дня назад
Нет наш днровец..
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44k
Albert GER Я Только спросить. 2 дня назад
я случайно заглянул сюда почитать другие коменты, то шо скучно...
если ты отвечаешь на мой вопрос, то кликай на ответ. иначе это просто не видно и смысл зачастую теряется.
это я спросил тебя - на чьей стороне.
то есть - твой одноклассник из Канады, есть артилерист в ДНР, который ждёт коммиссию из Киева???

то шо в ДНР, то неудивительно.
я знаю людей лично (офицеры Бундесвера), которые за свой счёт, брали отпуск и ехали за Донецк воевать в 2014ом.
то шо беспредел должен быть наказан. сейчас все дома. служат дальше. всё хорошо у них.

артилерист из Канады - это уже нонсенс, ну ..ОК...
но комиссия из Киева в Донецке???углуби новость будь ласка.

чувак, ты не дальнобойщиком работаешь?
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Я Только спросить. Автор поста Albert GER 2 дня назад
Говоря словами О Генри - Ты неприятный тип..
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Albert GER 2 дня назад
кто-то минус влепил.
ну шо за мрази..
плохо им шо не стреляют???

одноклассник на киевской стороне воюет?
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44k
Albert GER Иван 2 дня назад
даже и не знаю как сказать)))
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21k
Dobry vojak Svejk Иван 2 дня назад
Мабудь Чубатым? )))
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10k
Иван Albert GER 2 дня назад
ну давай, не тяни кота за все подробности
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44k
Albert GER Иван 2 дня назад
та я к вин себе презентуе, так и кличем.

кстати я мову могу. только писати не вмию, то шо нэ вчыв николы.
только на слух и половым путём. вырос с дитями западэнцев в Казахстане и у Львови пару рокив у войску був.
мова - ваще легко! вот киевське телебачиння - тяжко. они слова новые выдумывают, иногда фиг поймёшь!
москали кляты)))
если честно, то я не всегда знаю какое слово украинское, какое русское.
а вот он нивзуб толкнуть!!!
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Андрей Вырвихвист Albert GER 2 дня назад
Наши - это те, кто против нынешнего ублюдочного режима Украины. Так что не наши.
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