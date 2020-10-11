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Монополии Аэрофлота пришел конец. Путин поддержал проект Борисова - авиакомпанию Red Wings

Монополии Аэрофлота пришел конец. Путин поддержал проект Борисова - авиакомпанию Red Wings (2 фото)

Автор:
11 октября 2020 10:46
Метки: Red Wings   Борисов   аэрофлот   поддержал   проект   путин   
776
2
Самолетостроение является важнейшей составляющей высокотехнологичной экономики. Те компетенции, которые нарабатываются в данной отрасли, возможно использовать и в смежных направлениях.
При этом, авиационную отрасль следует рассматривать как вертикально-интегрированную структуру: от завода до авиакомпании. Только работа единого механизма способна обеспечить самый настоящий прорыв.

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Метки: Red Wings   Борисов   аэрофлот   поддержал   проект   путин   
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23  комментария
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49k
Андрей 2 дня назад
А вы думаете почему коллективный Запад отказал нам в поставке комплектующих для отечественных самолётов?
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7k
HUBLOT 2 дня назад
Путин поддержал своего дружка Чемезова, который будет этой компании свои говняные суперджеты сбывать.
Путин поддержал своего дружка Чемезова, который будет этой компании свои говняные суперджеты сбывать.
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3k
Сергей С 2 дня назад
Не понял в чем конкретно путин поддержал красные крылья? Говорить можно много, а что конкретно? Напомню, в свое время это была единственная авиакомпания, которая эксплуатировала только отечественные самолеты (Ту204). Далее из-за раздалбайства в нашей авиа отрасли и отсутствия внятной поддержки со стороны государства, авиакомпания пересела на импортные самолеты. Очень надеюсь, что им (редвингсу) таки поставят МС21 в нормальном количестве. На сегодня у нас вероятно только Азимут летает на наших самолетах.
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9k
koleos72 2 дня назад
Чота нисафсем красные!
Вот красные! Ну, не совсем, но ближе!

Чота нисафсем красные! Вот красные! Ну, не совсем, но ближе!
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204
Старичок 2 дня назад
Вот только не превратится ли Ред Винкс во второй Аэрофлот?
Гос.деньги очень многих лишают разума.
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27
Null Dev Старичок 2 дня назад
Есть у меня странное ощущение что достаточно скоро, компаниям с гос участием и бюджетными деньгами, начнут задавать очень неприятные вопросы по поводу их трат.
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1.5M
Иван Кемеров Автор поста Null Dev 2 дня назад
Ну главному спонсору Эха Мацы никто пока вопросов не задавал - а давно пора. Так-же не пойму, зачем государственным компаниям футбольные команды???? Я заправляя автомобиль на кую видал и Какорина и Мамаева и тем гомосекам которые им деньги мои отдают.
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27
Null Dev Иван Кемеров 2 дня назад
Это только небольшая часть. Есть ещё IT в которую выбрасывается столько денег что жуть берёт. На закупки импортного оборудования тратится дофига денег, хотя по характеристикам можно взять сильно дешевле, ну или как минимум отечественное. Программное обеспечение для всяких рабочих систем и систем мониторинга это вообще сплошной попилинг и диверсия за редким исключением.
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204
Старичок Null Dev 2 дня назад
Не будут,ощущение так и останется ощущением.
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3k
☣️Месть печенегов☣️ 2 дня назад
С одной стороны - поддержка собственного производства необходима, в том числе и дотации эксплуатантам. Ведь по характеристикам самолётов, качеству сервиса и стоимости обслуживания мы не можем составить конкуренцию боингу и айрбасу. С другой стороны это может создать проблемы на международных рынках как производителям, так и эксплуатантам от разных антимонопольных законов.

Эксплуатация суперждета показала нелеквидность продукта на международной арене, а ещё санкции... От двигателей и авионики до пресловутых композитов. Без активной поддержки государства проблемы не решить. Но пока отраслью командуют не специалисты, а детишки эффективных менеджеров, боюсь, кроме распила эффекта не будет.
С одной стороны - поддержка собственного производства необходима, в том числе и дотации эксплуатантам. Ведь по характеристикам самолётов, качеству сервиса и стоимости обслуживания мы не можем составить конкуренцию боингу и айрбасу. С другой стороны это может создать проблемы на международных рынках как производителям, так и эксплуатантам от разных антимонопольных законов. Эксплуатация суперждета показала нелеквидность продукта на международной арене, а ещё санкции... От двигателей и авионики до пресловутых композитов. Без активной поддержки государства проблемы не решить. Но пока отраслью командуют не специалисты, а детишки эффективных менеджеров, боюсь, кроме распила эффекта не будет.
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2k
KL11 ☣️Месть печенегов☣️ 2 дня назад
уверен, что все минуса только из-за этого- "нелеквидность"
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3k
☣️Месть печенегов☣️ KL11 2 дня назад
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11k
Максим 2 дня назад
какой молодец.лучший в мире,и весь мир завидует
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27k
winergy2012 Максим 2 дня назад
Ху,ня у тебя между нрг.
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11k
Максим winergy2012 2 дня назад
проверил?
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27k
winergy2012 Максим 2 дня назад
Не обязательно.А еще ху,ня у тебя в бошке.Тут даже проверять не надо.Еще и пованивает.
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Максим winergy2012 2 дня назад
хороший песик
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13k
Юрий winergy2012 2 дня назад
Что тут можно сказать?..... С одной стороны зрада - ничего нового, 60 лет одно и тоже клепать. А с другой перемога - стабильность...

Что тут можно сказать?..... С одной стороны зрада - ничего нового, 60 лет одно и тоже клепать. А с другой перемога - стабильность...
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Иван Кемеров

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