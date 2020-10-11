Монополии Аэрофлота пришел конец. Путин поддержал проект Борисова - авиакомпанию Red Wings

К сожалению, в предыдущие годы в России доминировали идеи либерального капитализма. В нем финансовые показатели производств, лизинговых компаний, перевозчиков рассматриваются в отрыве друг от друга. Либеральный капитализм стремится вывести каждую компанию на хорошие финансовые результаты. Однако экономика всей отрасли при либеральном капитализме не считается.



Так было и с авиаперевозками. Крупнейшая госкомпания Аэрофлот показывала довольно неплохие финансовые результаты. При этом, они достигались за счет эксплуатации преимущественно зарубежных самолетов. Так, глава Аэрофлота Савельев буквально гордится тем, что "Победа" показывает чуть ли не лучшие в мире результаты по эффективности эксплуатации Boeing 737. При этом, отечественные самолеты группа Аэрофлот эксплуатирует крайне неохотно.



Однако для государства нет смысла в хороших финансовых показателях отдельных авиакомпаний. Маржинальность воздушных перевозок слишком низка и составляет, в лучшем случае, несколько процентов. Что же касается непосредственно самолетостроения, то данный сегмент дает большую добавленную стоимость и, что гораздо важнее, развивает высокотехнологичные компетенции.



Поэтому финансовые показатели авиакомпаний можно принести в жертву развитию самолетостроения. Система государственного капитализма предполагает слаженную работу всей отрасли, а заводы и перевозчики являются ее составной частью. Поэтому в государственном капитализме возможно "снять" прибыль с производства самолетов и пустить ее на дотации авиакомпаниям.



За развитие авиационной промышленности в России отвечает Юрий Борисов. Проект Борисова подразумевает активное внедрение отечественных самолетов в российские авиакомпании. Плюс ко всему, будет создан второй крупный государственный перевозчик на базе Red Wings.



И вот, на днях проект Борисова поддержал Владимир Путин. Хочу отметить, что Президент высказался в лучших традициях государственного капитализма. Владимир Путин заявил, что интересы производителей отечественных самолетов важнее интересов авиаперевозчиков.



Таким образом можно с уверенностью сказать, что вице-премьеру Юрию Борисову предоставлена полная поддержка и одобрение. Это означает, что в ближайшее время мы увидим рассвет русской авиации. Уже с 2021 года выходит в серию среднемагистральный самолет МС-21. До 2036 года спрос на данный тип лайнера в России оценивается в 700-800 единиц. Мощность производства МС-21 - 70-72 машины в год. Только это даст российской экономике +0.5% ВВП.



В настоящий момент Аэрофлот заказал 50 МС-21 + 35 единиц по опциону. Вместе с этим, до 2028 года парк Boeing 737, прямого конкурента МС-21, предполагается увеличить на 140 машин. Очень надеюсь, что усиление государственников скорректирует данные планы. Разумеется, МС-21 необходимо "обкатать", но это займет несколько лет, в то время, как Боинги Аэрофлот хочет закупать до 2028 года. Как бы то ни было, вторая госкомпания Red Wings, имея поддержку государства в виду эксплуатации отечественных воздушных судов, сможет потеснить Аэрофлот, что приведет к концу его монополии.



Говоря об Аэрофлоте следует отметить, что 9 числа было проведено SPO Аэрофлота. Предположительно, государство усилило контроль за госкомпанией. Но подробности станут известный чуть позже.