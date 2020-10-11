Политические комментарии с сарказмом.
3.
"Избитого" ОМОНом РЕБЕНКА вам от ФургалыЕгоровны... БольныеЛюди....
8.
Жёлтые Сливы
Вчерашний визит Александра Лукашенко в СИЗО КГБ – ход, которого не ожидал никто. В фехтовании после такого обычно говорят «туше!». Ну, не в правилах глав государств такие вот публичные открытые встречи с недругами. В лучших традициях какой-нибудь конференции – люди сидят за круглым столом обсуждают общее дело и даже о прежних обидах забыли.
10.
Как-то вообще конечно непонятно, как он так быстро прогрессию "задушил 1 генерала, 2 полковников..." бросил и не довёл до "... 16 капитанов, 32 старлея" и так далее. Выглядело бы куда как реалистичнее
11.
Сбылось! Наивным украинцам объяснили, когда пенсионерам подвезут европейские круассаны
Я так понял, народ начали приучать к мысли, что пенсий не будет. :) А с другой стороны ради борьбы с Россией можно и от пенсий отказаться. :)))
16.
Зеля всё, что мелким почерком прочёл? Что то тревожно, как бы перемога не переросла в зраду.Хотя какое ему дело до того, что будет после него...
Когда там следующие выборы в Хохлохоме?
Когда там следующие выборы в Хохлохоме?
20.
Служба безопасности Украины обратилась к компаниям Google и Apple с просьбой рассмотреть вопрос блокирования российских мобильных приложений.
21.
Эй, хохлы.. вас опять на... Ни 100 млн, ни Крыма...
Россия забрала Крым из-за угрозы денонсации Украиной харьковских соглашений и размещения на полуострове баз НАТО, заявил лидер партии "Наши", экс-депутат Рады Евгений Мураев.
26.
Авторский пост
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Метки: комментарии политика юмор
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но она вроде стоит не с расквашенным едалом
было бы так - её зубы уже разлетелись по газону
и очки в разные карманы разложила бы уже давно
действующее вещество нового лекарства называется фавипиравир. это японское (а вовсе не российское) противовирусное средство, которое применялось не только при лечении гриппа, а даже против эболы. и конечно же оно прекрасно известно врачам во всем мире, только вот никто, кроме наших, не догадался ляпнуть, что это лекарство эффективнее всех остальных и стопудово вылечит ковид. это не говоря о том, что одно из его побочных эффектов - уродства у новорожденных. а сам фавипиравир - это модицифированный пиразин, очень простое в производстве лекарство от туберкулеза аж из 1936-го года, стоимостью около 150р. вот и получается, что наше суперлекарство за 12000 - это просто выкачивание бабла из лохов (как обычно)
"действующее вещество нового лекарства называется фавипиравир"
Слышал звон, но не знаешь, где он. В этом все либералы-русофобы....
звучит не очень... почему? первое и главное - "Они больше" - а это значит, что и гравитация у них больше, большой привет там жить, даже если гравитация всего в 2-3 раза больше будет...джек пот позвоночнику.... старше - теплее - влажнее...кхм, как? чем старше планета, тем она более "остывшая"...а если теплее - значит некислая активность ядра (которое больше, помним про гравитацию да?) так еще и вулканическая активность тогда на высоте, а значит местный "йеллоу стоун" может шандарахнуть в любой момент.... итог: ты ползаешь ипалом вниз, потому что ходить не можешь, ибо гравитация давит, а на тебя херячит лава :))))) ну збс....
если ты даун - то не вмешательство?))))
А называться вакцина будет Спутник V-ТЕВА (Выгодная цена).
- Что, товарищи изобретатели, ряды пожидели?
- Нет, товарищ генконструктор, жиды поредели.
сказал 10го, а 11го уже свергнут ? ну типа, атата такое говорить же, вроде как...амеры не на это бабки дают
воооот) а говорили укры самые тупые, но тут подвезли сначала белорусов (хотя там уже можно сказать - обошлось, но все же..повелись же на овцу котлетную с порно видео в сети или чо там было), а потом армяне назло москалям решили зайти в клетку к тиграм,львам и гиенам, потом подвезли киргизов со всем вышеперечисленным.... а еще Хабаровск.... ;)
А как по-киргизсски будет "рагульё"?
Звери,чурки,гуроны,националы...
Мырк появилось,когда русские уехали,а на их место прибыли сельские,со своими взглядами на жизнь.
в 2024, но это не точно.... ибо с таким президентом и кучей других обстоятельств....ну всякое может случиться
так оно и будет...
имхо, такие вещи надо сначала по своему населению распространить, после - выполнить предзаказы, по контрактам, для дружественных гос-в... ну а остальным - в порядке очереди и таки за большие бабки.