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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (34 фото + 3 видео)

Автор:
11 октября 2020 07:39
Метки: комментарии   политика   юмор   
3960
34
3
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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232k
NAZARETH Автор поста 2 дня назад
Политические комментарии из инета
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27k
Дмитрий 2 дня назад
Политические комментарии из инета
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19k
Лошад-Аквалангист Дмитрий 2 дня назад
её первая надпись справа - избивать людей?
но она вроде стоит не с расквашенным едалом
было бы так - её зубы уже разлетелись по газону
и очки в разные карманы разложила бы уже давно
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39k
Соломей 2 дня назад
Я хрен его знает ,что там за такая лучшая медицина в израиле, что несколько закомых, уехавщих на землю обетованную, лечится и делать операции,протезировать зубы,приезжают в куев, откуда свалили туда.
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357k
Алексей 2 дня назад
подскажите.а то я без косметики не узнал кто с ними? ярмыш или соболь?
подскажите.а то я без косметики не узнал кто с ними? ярмыш или соболь?
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33k
Андрей Старосельский 2 дня назад
"Маленькая наценочка" будет ровно в два раза больше от первоначальной цены. И кстати, это не шутка, Израиль уже встал в очередь за вакциной Спутник 5....
"Маленькая наценочка" будет ровно в два раза больше от первоначальной цены. И кстати, это не шутка, Израиль уже встал в очередь за вакциной Спутник 5....
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7k
Сергей Андрей Старосельский 2 дня назад
Ровно в два раза? С чего это им быть настолько скромными? Я думаю, раз в пять, не меньше! А пока особой конкуренции нет, то можно и в десять.
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13k
Booka1a 2 дня назад
только про вакцину не надо. я вполне могу поверить, что наши ушли вперед в создании оружия, но то, что наши впереди планеты всей в медицине, несмотря на то, что эту вакцину пытается создать весь мир, привлекая огромные ресурсы, я не поверю никогда. именно поэтому, специально полез по интернету читать про это новое лекарство:

действующее вещество нового лекарства называется фавипиравир. это японское (а вовсе не российское) противовирусное средство, которое применялось не только при лечении гриппа, а даже против эболы. и конечно же оно прекрасно известно врачам во всем мире, только вот никто, кроме наших, не догадался ляпнуть, что это лекарство эффективнее всех остальных и стопудово вылечит ковид. это не говоря о том, что одно из его побочных эффектов - уродства у новорожденных. а сам фавипиравир - это модицифированный пиразин, очень простое в производстве лекарство от туберкулеза аж из 1936-го года, стоимостью около 150р. вот и получается, что наше суперлекарство за 12000 - это просто выкачивание бабла из лохов (как обычно)
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8k
Гуляка Booka1a 2 дня назад
"только про вакцину не надо"
"действующее вещество нового лекарства называется фавипиравир"

Слышал звон, но не знаешь, где он. В этом все либералы-русофобы....
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3k
Алексей Куликов Matrosskin 2 дня назад
Там даже меньше общего. Примерно как отпариватель и паравоз. И там, и там пар. Там общего, только то что они вводятся в организм и относятся к медицинским препаратам. Всё.
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135
Monher zloykoyot 2 дня назад
Да - да и педали
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6k
Churi VALO Booka1a 2 дня назад
Политические комментарии из инета
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4k
VooDoo Данное родителями при рождении 2 дня назад
Ребят, успокойтесь. Работа идет по стандартным методичкам. Недели 2 - 3 назад тут уже отметилась Шоумастгоон, судя по косвенным данным живущая именно на земле обетованной. И, по её словам же, являющейся врачом как минимум, хирургом как максимум, и тоже орала что нас всех на*бали с вакциной ибо фавипиравир - японская разработка. На замечание что вакцина и противовирусный препарат как бы разные вещи, тихо залепила дуло и слилась.
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6k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
звучит не очень... почему? первое и главное - "Они больше" - а это значит, что и гравитация у них больше, большой привет там жить, даже если гравитация всего в 2-3 раза больше будет...джек пот позвоночнику.... старше - теплее - влажнее...кхм, как? чем старше планета, тем она более "остывшая"...а если теплее - значит некислая активность ядра (которое больше, помним про гравитацию да?) так еще и вулканическая активность тогда на высоте, а значит местный "йеллоу стоун" может шандарахнуть в любой момент.... итог: ты ползаешь ипалом вниз, потому что ходить не можешь, ибо гравитация давит, а на тебя херячит лава :))))) ну збс....

звучит не очень... почему? первое и главное - "Они больше" - а это значит, что и гравитация у них больше, большой привет там жить, даже если гравитация всего в 2-3 раза больше будет...джек пот позвоночнику.... старше - теплее - влажнее...кхм, как? чем старше планета, тем она более "остывшая"...а если теплее - значит некислая активность ядра (которое больше, помним про гравитацию да?) так еще и вулканическая активность тогда на высоте, а значит местный "йеллоу стоун" может шандарахнуть в любой момент.... итог: ты ползаешь ипалом вниз, потому что ходить не можешь, ибо гравитация давит, а на тебя херячит лава :))))) ну збс....
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60k
Максим Слава Кокаинум 2 дня назад
Комментарий к фото
ну речь то идет в данном контексте о том подходят они нам или нет? так-то в галактике может быть любое многообразие разумных форм жизни и не обязательно это будет двуногое прямоходящее)
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2k
Слава Кокаинум Максим 2 дня назад
Комментарий к фото
А, ну да, согласен
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3k
Алексей Куликов ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
Старше - это плохо. Старое солнце, возможна геологическая смерть планеты. Для жизни это плохо.
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37k
Александр ALFIE День назад
Чел, разочарую, больше не значит тяжелее)
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6k
ALFIE Александр 23 часа назад
чел, разочарую, речь идет не о газовых планетах, а о вполне себе таких камянистых планетах, твердых, с водичкой, которая тоже типа весит. да(тут все астрофизики что ппц собрались, только профукали ньюанс - ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ!АУ!
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6k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
если ты даун - то не вмешательство?))))

если ты даун - то не вмешательство?))))
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7k
Сергей ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
Именно по этой причине наших «оппозиционеров» никак нельзя причислять к политическим силам.
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210k
Booharik 2 дня назад
А называться вакцина будет Спутник V-ТЕВА (Выгодная цена).

А называться вакцина будет Спутник V-ТЕВА (Выгодная цена).
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2k
Инженер Booharik 2 дня назад
самое главное не подпускать их к разработке
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210k
Booharik Инженер 2 дня назад
Им достаточно производить т.н. дженерик и в названии ставить "тева", что они сейчас и делают, не нарушая авторских прав.
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2k
Инженер Booharik 2 дня назад
Это понятно, главное чтобы среди разработчиков не оказался талантливый копираст, который свалив на историческую родину прошарено оформил бы патент. С них станется.
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210k
Booharik Инженер 2 дня назад
Ну, тут как в древнем, социалистическом анекдоте:
- Что, товарищи изобретатели, ряды пожидели?
- Нет, товарищ генконструктор, жиды поредели.
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2k
Инженер Booharik 2 дня назад
да да
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6k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
сказал 10го, а 11го уже свергнут ? ну типа, атата такое говорить же, вроде как...амеры не на это бабки дают

сказал 10го, а 11го уже свергнут ? ну типа, атата такое говорить же, вроде как...амеры не на это бабки дают
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6k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
воооот) а говорили укры самые тупые, но тут подвезли сначала белорусов (хотя там уже можно сказать - обошлось, но все же..повелись же на овцу котлетную с порно видео в сети или чо там было), а потом армяне назло москалям решили зайти в клетку к тиграм,львам и гиенам, потом подвезли киргизов со всем вышеперечисленным.... а еще Хабаровск.... ;)

воооот) а говорили укры самые тупые, но тут подвезли сначала белорусов (хотя там уже можно сказать - обошлось, но все же..повелись же на овцу котлетную с порно видео в сети или чо там было), а потом армяне назло москалям решили зайти в клетку к тиграм,львам и гиенам, потом подвезли киргизов со всем вышеперечисленным.... а еще Хабаровск.... ;)
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13k
Александр Н. 2 дня назад
А как по-киргизсски будет "рагульё"?

А как по-киргизсски будет "рагульё"?
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210k
Booharik kalinser 2 дня назад
Знакомый говорил, что словом "мырк" русскоязычные называли всех киргизов, уменьшительного от имени Мамыр (мужское киргизское имя).
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31k
kalinser Booharik 2 дня назад
Никогда мы их так не называли.
Звери,чурки,гуроны,националы...
Мырк появилось,когда русские уехали,а на их место прибыли сельские,со своими взглядами на жизнь.
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2k
Слава Кокаинум kalinser 2 дня назад
А мамбеты - это чисто у казахов или у киргизов тоже есть?
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31k
kalinser Слава Кокаинум 2 дня назад
Слышал пару раз,но возможно это говорили казахи.
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7k
XXXL B Александр Н. 3 часа назад
Саксаул
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6k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
в 2024, но это не точно.... ибо с таким президентом и кучей других обстоятельств....ну всякое может случиться

в 2024, но это не точно.... ибо с таким президентом и кучей других обстоятельств....ну всякое может случиться
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6k
ALFIE 2 дня назад
Комментарий к фото
так оно и будет... имхо, такие вещи надо сначала по своему населению распространить, после - выполнить предзаказы, по контрактам, для дружественных гос-в... ну а остальным - в порядке очереди и таки за большие бабки.

так оно и будет...
имхо, такие вещи надо сначала по своему населению распространить, после - выполнить предзаказы, по контрактам, для дружественных гос-в... ну а остальным - в порядке очереди и таки за большие бабки.
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15k
Андрей Иванов 2 дня назад
Вообще то он не это имел ввиду
Вообще то он не это имел ввиду
Вообще то он не это имел ввиду
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13k
Alex Андрей Иванов 2 дня назад
И доить по 3 раза в день....
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10k
Иван Alex 2 дня назад
шоб доить, таки надо ее под быка положить, а бык боится, ему страшно
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15k
Андрей Иванов Иван 2 дня назад
И колени болеть будут
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