8.

Вчерашний визит Александра Лукашенко в СИЗО КГБ – ход, которого не ожидал никто. В фехтовании после такого обычно говорят «туше!». Ну, не в правилах глав государств такие вот публичные открытые встречи с недругами. В лучших традициях какой-нибудь конференции – люди сидят за круглым столом обсуждают общее дело и даже о прежних обидах забыли.