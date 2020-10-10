Постсоветские лимитрофные квазигосударства ― расходный материал России

Причина вторая ― меркантильная. Да, и такие люди есть, мало того, они и должны быть, и от себя добавлю, что меркантилистов значительно больше, чем идейных. И это нормально. Правда, вопреки суждениям и прогнозам наших ученых-социологов, никак не желающих после почти семи лет безграничной веры в собственные ошибочные суждения все же признать их ошибочными, эти самые заробитчане-меркантилисты образовались не в первой, самой высокооплачиваемой категории, а во второй. Эти меркантилисты верят, что в России у них есть будущее, а на Украине ― нет. И попробуй с ними поспорь.



Главный аргумент ― на Украине почти невозможно найти постоянную работу с окладом в двадцать пять тысяч гривен, при которой предприятие обеспечивает тебя ежедневным трехразовым питанием, платит за тебя налоги и отправляет тебя на курсы повышения квалификации за свой счет. Поспорь с ними о том, что, к примеру, в России не надо на каждый чих врача совать ему стогривневую купюру в руку, если у тебя есть полис. Не надо волноваться за свои деньги, хранящиеся в Сбербанке, он завтра точно не лопнет и никакой Коломойский из него ваши кровные никуда не выведет, можно спокойно копить. Наши тарифы на коммуналку и цены на продукты кажутся им смешными. Это в великих украинских легендах, транслируемых из всех утюгов нэньки, на Украине до сих пор «одни из самых низких цен на продукты на территории СНГ». Сей факт давно почил в бозе.