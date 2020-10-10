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Постсоветские лимитрофные квазигосударства ― расходный материал России

Постсоветские лимитрофные квазигосударства ― расходный материал России (15 фото)

Автор:
10 октября 2020 15:07
Сообщество : Политика
Метки: белоруссия   гастарбайтеры   граждане России   кадры   россия   украина   
1403
15
Рассматривать мы будем строительную отрасль России. Я утверждаю, что анализ, проведенный на базе именно этой отрасли, несмотря на то что провести таковой во всех остальных я не имею возможности, всё же будет представительным.
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Метки: белоруссия   гастарбайтеры   граждане России   кадры   россия   украина   
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21k
Dobry vojak Svejk 3 дня назад
Может хватит уже из пустого в порожнее переливать? 30 лет прощло. Нет уже Той Страны. Есть куева тонна разных - второе поколение уже растёт на развалинах. Спекулировать этой темой можно бесконечно, но факт один - нет того, что объединяло. Теперь они друг другу глотки грызут, вдруг став сами по себе.
Когда вдруг перестанет быть важным, где находится "вероятный враг", геополитика растворит этих самостийцев по европпам и азиям туалеты мыть.
Они ничего не сделали за 30 лет, ничего не сделают и дальше. НИЧЕГО.
Все эти новоявленные государства - просто территория на карте мира.
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4k
Дмитрий Горчилин 2 дня назад
Цитата:
Большинство граждан Украины, согласно опросам, около 78 процентов, выступают за мир на Донбассе. Однако 62 процента из общей массы опрошенных выступают за мир на украинских условиях.

Каждый раз интересно где и как эти цифры берут. Нужно быть редким идиотом, чтобы в современных украинских реалиях давать откровенные ответы в ходе социологических опросов.

И еще один момент, значительная часть заробитчан- сельские жители. Типичное рагулье.
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74k
dpazuzu Автор поста Дмитрий Горчилин 2 дня назад
> кризис жанра

оптимистичненько. вы считаете, ничего нового уже придумать нельзя?
а куда денется мысль о том, что Россия, Путин и русские испортили хохлам жизнь? я очень не верю, что даже при полном развороте политики эта мысль в принципе может исчезнуть и за десяток лет.
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4k
Дмитрий Горчилин dpazuzu 2 дня назад
Новое всегда можно придумать. Но старое уже не работает. Допустим, вон у нас очередные выборы наклевываются, практически все политические силы избегают ультраправой риторики. Не потому что они такие благообраные, в другом причина. ВСЕ адепты подобной риторики на прошлых выборах пролетели со свистом.

Если мы говорим о политической тусовке- там свои правила, вон международные заявления нынешнего президента вообще не отличаются от прошлого, один и тот же человек им речи пишет. Но если интересует мнение народа- это совершенно другое.
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74k
dpazuzu Автор поста Дмитрий Горчилин 2 дня назад
> ВСЕ адепты подобной риторики на прошлых выборах пролетели

- это говорит только о том, что избирателям не хочется участвовать в боевых действиях. беспокойство о своей безопасности. используя только спинной мозг можно догадаться, что если таких изберут, о деньгах можно забыть.

говорит ли это о том, что избиратели не поддерживают мысль о том, что русские, путин и россия - плохие? нет.

> Но если интересует мнение народа- это совершенно другое

я очень люблю забавные разговоры. мне часто достаточно всего одной-двух фраз, чтобы понять, что на самом деле у человека на душе.
например. везет меня таксист - грузин непосредственно после 080808 (когда в моем городе этих заробитчан было ещё много). рассказывает, как ему нравится в россии, что русских любит штописец.
я говорю: ну вот саакашвилли-то мудак, почему вы его любите?
и понеслась... мне было рассказано о процветающей грузии, охрененно поднятых (у ментов зарплатах), что скоро вообще огого! и вообще, это путин спровоцировал!
ты только, мол, фсбшникам не говори ничего, братишка?

я заулыбался и подумал про себя: ты, идиотина, рассказываешь мне как в грузии стало охрененно и как она поперла, а сам пять минут назад ныл, что постоянно шлешь своей большой семье на пропитание, включая бабушек и дедушек и тебе не хватает на сифозных украинских шлюх (которых ты, хвастался, трахаешь без презика, идиот)...

примерно через 2 недели ВСЕ эти грузины исчезли из моего города. в один прекрасный день ребята из ФСБ упаковали их всех оптом и выслали на процветающую родину в автобусе с решетками.

и правильно сделали. я уверен, окажись я в Грузии, встреть я сейчас того таксиста, он будет петь песни о том, что злой Путин их обидел. а они, маленькие, ни в чем невиноватые и очень любят русских.

поднялась ли грузия с тех пор? нет и не поднимется в ближайшее время.
понимает ли чо этот таксист? в его одноклеточном мозгу есть только одна мысль - что бы насвистеть, лишь бы втереться в доверие и кушать.

даже очень умные, давно живущие в РФ и очень хорошо зарабатывающие абоненты типа Меладзе - такие же. как он скакал! как пержывал, что Россия - агрессор. потом заткнулся, когда всех его сородичей повысылали. теперь на политические темы вообще молчит как рыба. и только глаза грустные. даже выступать стал реже.

даже в его высокоразвитом мозгу россия, путин и русские - агрессоры. он тут живет, столуеццо. а ситуацию, досконально зная, все равно понимает только в интерпретации грузинских фашиков. при всем этом в грузии очень много положительно (как вы говорите про украинцев) относящихся к России. положительное ли это отношение?

я считаю, что с людьми, у которых шарики с роликами не стыкуется и не будут стыковаться никогда нам просто не по пути. пусть будут неграми. это дешевле и прибыльнее, чем ещё раз 70 лет учить их высшей математике в вузах.
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4k
Дмитрий Горчилин dpazuzu 2 дня назад
Пытался понять о чем Вы, два раза перечитал- не понял. Такой себе комок болелок-хотелок, абстрактные истории из жизни полусвистом.

Главное что ни понял- Вы меня или себя пытаетесь убедить? Меня не надо, я знаю как оно на самом деле. Себя- то Ваши проблемы.
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74k
dpazuzu Автор поста Дмитрий Горчилин 21 час назад
нет, уважаемый. это - ваши проблемы. вы же живете на украине с этими поврежденными.
и прежде всего вам надо думать, как вернуть своим соотечественникам потерянный iq, если вы там собираетесь продолжать жить. теперь и навсегда это не забота России.
если ваши граждане не смогут оклематься (а я считаю, что не смогут) - вас и через 10 лет не ждет ничего хорошего. но для нас любой расклад в плюс. кроме весьма затратных попыток заново утирать слезки и давать леденцы "братьям-славянам".

я не плохо к вам отношусь, следил за вашими сообщениями. но извините, вы смотрите на свое окружение через призму местного.
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19k
предводитель дворянства! 2 дня назад
"После развала СССР бывшие республики выдохнули и полезли назад на деревья,отращивать хвосты."
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725
Карл Такойто 2 дня назад
Что хотел сказать не очень понятно,сначала рассуждал про заробитчан в итоге закончил тем что Россия всегда возвращает своё) Фиг знает по ощущениям больше всего Российское гражданство стремятся получить выходцы из Средней Азии,легко проверяется зайдя в ближайшее УФМС в России,или просто проехав мимо)) А насчёт возвращает или нет,ну с точки зрения взаимоотношений между странами пока Россия только теряла сферы своего традиционного влияния на постсоветском пространстве,Украина, Грузия,с остальными тоже все сложно Беларусь, Казахстан,хотя вроде общая экономическая зона. Сейчас понятно у Лукашенко проблемы и он опять как бы ,,дружит,, но в последнее время отношения только ухудшались исходя из новостей. А денег ему дали понятно почему,и ещё если попросит дадут-потому что он Лукашенко и с ним более менее все ясно,но кресло под ним качается, если слетит велика вероятность что к власти в Беларуси придет прозападный президент,который будет ориентирован на Европу-тогда всё,и про Союзное государство,и про таможенный союз можно забыть. А вообще радовался бы что едут,в России убыль населения наблюдается уже который год подряд,по мне лучше пусть Беларусы с Украинцами приезжают,они хотя бы русский язык знают,в отличие от граждан Средней Азии))
И не надо путать две вещи, отношение людей к самой стране,и к государству-то есть к власти,в самой России куча граждан которые любят свою страну но при этом они недовольны властью и хотят перемен,это два разных понятия,любая власть временна так или иначе,а страна это страна,это кстати любимый приём провластных пропагандистов ставить знак равенства между властью и страной,мол ах ты власть ругаешь значит родину не любишь
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74k
dpazuzu Автор поста Карл Такойто 2 дня назад
выходец из любой лимитрофии, если он не желает получить гражданство РФ = узбеку.
он просто приезжает заработать. он не любит мою страну. если этот человек ещё и русский по происхождению/русскоговорящий - значит он её тихо ненавидит.
он хуже узбека.

можно сколько угодно говорить "я разделяю правительство и народ" - это всегда враньё для лохов. проверено, как говорится, электроникой.
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725
Карл Такойто dpazuzu 2 дня назад
можно сколько угодно говорить "я разделяю правительство и народ" - это всегда враньё для лохов. проверено, как говорится, электроникой
Ну в 90-ые был Ельцин,до него Горбачев который по мнению многих Союз развалил,они в свое время тоже были ,,правительством,, Получается те кто их не одобрял,кто они по твоему?
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74k
dpazuzu Автор поста Карл Такойто 2 дня назад
Не похоже, чтобы вы жили в России при ельцине.
В то время люди откровенно ненавидели не только правительство, но и страну, и друг друга.

Так что я на 100% прав.
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15k
бат св 2 дня назад
что то не видел на стройке негражданина РФ в должности прораба и с окладом 80К в месяц.
Да еще младше 40 лет. Мало кто возмет гастарбайтера на ответственные должности.
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7k
Ronni 3 дня назад
зашел на пост,просто что бы поставить минус!..
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dpazuzu Автор поста Ronni 3 дня назад
кому ты нужен, идиот? :)
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Ronni dpazuzu 2 дня назад
В ДЫРКУ Назад ! Залезь к мамке..
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dpazuzu Автор поста Ronni 2 дня назад
@Модератор Fishki.net
уберите это животное подальше от людей, пожалуйста
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7k
Ronni dpazuzu 2 дня назад
в ДЫРКУ ЗАЛЕЗЬ! и не вылазь от туда больше! [мат]!
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27k
Дмитрий 3 дня назад
Забавно вот сейчас у меня на одном из объектов под Питером. Работают: белорус,украинец,русский,таджик,россиянин))(дагестанец) и узбек. Средний возраст 40 лет.
Ехало им всем и болело на весь этот пропагандистский треп. Отношение к России
, к чему или к кому конкретно. К пыне с его кучкой олигархов? К Лукашенко или Зеленскому к Рахмону или опять же к коренному населению ? Хотя опять же вопрос,а кто в Р.Ф. коренное население
? Люди просто работают и делают свое дело на пять с плюсом. А это просто высер :"Постсоветские лимитрофные квазигосударства расходный материал России"
Есть простая "строительная" математика. Кто больше всех производит и использует строительных материалов тот и главный. В Белоруссию вцепился Китай,новый шелковый путь,кстати в обход России. Давай дрозофила отвечай) ,я знаю ты свои посты считаешь шедевром, особенно на анти
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74k
dpazuzu Автор поста Дмитрий 3 дня назад
какая-то полуграмотная околесица. ты пьян?
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27k
Дмитрий dpazuzu 3 дня назад
так и знал что "свое гумно" читаешь как всегда. А ты обкололся прежде чем эту ахинею копиастить?
Ссылка vk.com
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dpazuzu Автор поста Дмитрий 3 дня назад
проспись, придурошное.
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1k
Pioner76 3 дня назад
Хохлов в литве как тараканов развелось. Сбивает зарплаты гандоны.
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32k
Гёз Уленшпигель 3 дня назад
В отличии от многих прочитал. И знаете , что я думаю? ЧТО АВТОР ПРАВ! Прав даже не на 100, а на все +100500%!!! Знаю ,лично знаю таких и их херово относящихся к нам и к России до х.у.я и больше! А среди контингента до 35 , по моим наблюдения так по 100% будет! Вообщем соглашусь с автором ещё раз. Или мы присоединяем эти территории и разбираемся с их населением. Либо спустя 2-3 поколения это будут потерянные для нас страны с откровенно враждебным населением.
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74k
dpazuzu Автор поста _Giorgio_ 18 часов назад
вы слегка нетрезв?
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_Giorgio_ dpazuzu 13 часов назад
я трезв, а вы хотите развязать полномасштабную войну? Что означает "разобраться с населением", "взять шефство над территорией"? Какими методами? Никто конкретно не отвечает,только общие фоазы,блаблабла...
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dpazuzu Автор поста _Giorgio_ 11 часов назад
я, вообще-то, прикалывался над Гёзом. но вы, по-моему, полный идиот.
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dpazuzu Автор поста Гёз Уленшпигель 11 часов назад
мне, конечно, ваша идея не нравится, но... кабздец у вас собеседничек :)
скорее всего просто туповатый хахл
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_Giorgio_ dpazuzu 11 часов назад
кто бы говорил
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winergy2012 3 дня назад
+++
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